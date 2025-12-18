انقطاع كامل للكهرباء بعد هجوم بالمسيّرات في السودان

- انقطاع الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان، مثل الخرطوم وبورت سودان، نتيجة قصف جوي استهدف محطة توليد رئيسية، مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الدفاع المدني أثناء محاولتهما إخماد الحريق. - الهجوم يأتي في سياق التصعيد العسكري المستمر منذ إبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والمياه. - تكرار الهجمات على منشآت الطاقة فاقم معاناة السكان وأثر على المستشفيات والاتصالات، مع تعثر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.

انقطعت الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان، بينها الخرطوم وبورت سودان، ليل الأربعاء الخميس، إثر قصف جوي بمسيّرات، استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء إن اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها. كما أفاد شهود برؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض معركة مستمرة ضد قوات الدعم السريع.

يأتي هذا الهجوم في سياق التصعيد العسكري المستمر في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل/ نيسان 2023، التي أدت إلى انهيار واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه. وتعتمد الشبكة الكهربائية في السودان على عدد محدود من محطات التوليد والتحويل، ما يجعلها شديدة الهشاشة أمام الاستهداف العسكري.

وخلال الأشهر الماضية، تكررت الهجمات على منشآت الطاقة والمرافق الحيوية، ما فاقم معاناة السكان، خاصة في المدن الكبرى، وأثر بشكل مباشر بالمستشفيات، والاتصالات، وسلاسل الإمداد. كما يسلط استهداف محطات الكهرباء الضوء على اتساع رقعة النزاع، ليشمل مناطق كانت تُعد أكثر استقراراً نسبياً، في ظل تعثّر الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

(فرانس برس، العربي الجديد)