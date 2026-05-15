- تتفاقم أزمة الوقود والكهرباء في كوبا بسبب الحصار الاقتصادي الأميركي، حيث نفدت الاحتياطات النفطية، مما أدى إلى انقطاعات كهرباء مطولة واحتجاجات في هافانا. - روسيا أرسلت شحنة نفط في مارس، لكن الاحتياطيات نفدت، مما زاد من حدة الأزمة، بينما عرضت الولايات المتحدة مساعدات مشروطة بقيمة 100 مليون دولار. - الرئيس الكوبي دياز كانيل دعا لرفع الحصار الأميركي بدلاً من قبول المساعدات، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني يمكن تحسينه بسرعة أكبر عبر تخفيف الحصار.

تتواصل أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء التي تجددت في كوبا قبل أسبوعين بعد نفاد الوقود من الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي، والتي تخضع لحصار اقتصادي أميركي منذ عقود. وقد اختفى الوقود تقريباً من المحطات الحكومية في العاصمة هافانا، بينما أفادت وكالات الأنباء بأنّ التقنين الصارم الذي فرضته السلطات لم ينجح في التخفيف من حدة الأزمة.

وقالت روسيا إنها على تواصل مع القيادة في كوبا بشأن إمدادات الطاقة، في ظل ما وصفه الكرملين بأنه "وضع صعب" في كوبا التي تلقت شحنة من النفط الروسي لم تعترضها الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أنّ شبكة الكهرباء الوطنية تعرّضت لعطل كبير منذ يوم أمس الخميس، أدى إلى انقطاع التيار عن المقاطعات الشرقية للجزيرة، قبل أن يعود إلى بعض المناطق لاحقاً خلال اليوم، في وقت يواجه فيه سكان العاصمة هافانا انقطاعات مستمرة للكهرباء. وأقام بعض السكان في العاصمة متاريس مشتعلة احتجاجاً على الانقطاعات المطولة.

وتفاقمت أزمة الطاقة في كوبا منذ يناير/كانون الثاني عندما فرضت الولايات المتحدة حصاراً نفطياً على الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون ويبلغ عدد سكانها 9.6 ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن سوى ناقلة نفط روسية واحدة من الوصول إليها، بينما أصبحت انقطاعات الكهرباء ونقص الإمدادات أمراً معتاداً، مع تأكيد مسؤولين كوبيين أن احتياطات البلاد النفطية قد نفدت.

أعمال وشركات الشركات الروسية تدير منشآت صناعية في كوبا وموسكو تندد بالحصار

وجدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عرضاً بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، بشرط أن تقوم الكنيسة الكاثوليكية بتوزيعها بعيداً عن الحكومة. وقال روبيو لشبكة "فوكس نيوز": "إنه اقتصاد محطم وغير فعال، ومن المستحيل تغييره. كنت أتمنى أن يكون الأمر مختلفاً." وأضاف: "لا أعتقد أننا سنتمكن من تغيير مسار كوبا طالما أن هؤلاء الأشخاص في السلطة".

وقد رد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على العرض بقوله إن على الولايات المتحدة رفع حصارها على كوبا بدلاً من عرض مساعدات على الجزيرة التي تعاني أزمة متفاقمة. وقال دياز كانيل في منشور على منصة إكس: "يمكن تخفيف الضرر بطريقة أبسط وأسرع بكثير عبر رفع الحصار أو تخفيفه، إذ من المعروف أن الوضع الإنساني يجري حسابه والتسبب فيه ببرود".

بدوره، قال وزير الطاقة فيسنتي دي لا أو ليفي للتلفزيون الرسمي، الأربعاء، إنّ الاحتياطيات النفطية التي أرسلتها روسيا "نفدت الآن"، واصفاً الوضع بأنه "متوتر للغاية". وأضاف: "الحرارة تواصل الارتفاع، وتأثير الحصار يلحق بنا ضرراً كبيراً بالفعل... لأننا ما زلنا لا نتلقى الوقود".

طاقة روسيا تكسر حصار كوبا بناقلة نفط رغم الضغوط الأميركية

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة فرانس برس انقطاعات مطولة للكهرباء وعجزاً قياسياً في إنتاج الطاقة خلال الأيام الأخيرة، إذ شهد 65% من الأراضي الكوبية انقطاعات متزامنة يوم الثلاثاء. ووصلت فترات انقطاع الكهرباء في هافانا إلى أكثر من 19 ساعة يومياً، بينما تستمر الانقطاعات طوال يوم أمس في عدة مقاطعات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أطاح، منذ بداية العام، الزعيم اليساري في فنزويلا نيكولاس مادورو، لكنه حقق نجاحاً أقل في الحرب على إيران، قد لمّح إلى أن كوبا قد تكون التالية، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تسيطر على الجزيرة.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)