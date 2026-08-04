انقطاع الكهرباء في ليبيا يعطّل مصانع إسمنت ويقفز بالأسعار

سجلت أسعار الإسمنت في الأسواق الليبية مستويات قياسية تجاوزت 100 دينار للقنطار (100 كيلوغرام)، بما يعادل نحو 15.6 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي، في أحدث موجة غلاء تضرب قطاع مواد البناء، مدفوعة بتراجع الإنتاج نتيجة توقف عدد من مصانع الإسمنت بسبب انقطاعات الكهرباء المستمرة، حسب تجار ومصادر في القطاع الصناعي.

ويعد هذا المستوى السعري الأعلى منذ سنوات، بعدما كان سعر القنطار يتراوح بين 70 و80 ديناراً قبل أسابيع فقط، ما يعكس قفزة تجاوزت 40% خلال فترة وجيزة، وسط مخاوف من استمرار نقص المعروض إذا استمرت أزمة الكهرباء.

وقال تاجر مواد البناء رمضان القدار لـ"العربي الجديد" إن الموزعين يواجهون صعوبة متزايدة في الحصول على الكميات المطلوبة، مشيراً إلى أن المصانع العاملة لم تعد قادرة على تلبية الطلب بعد اضطرار عدد منها إلى تقليص الإنتاج أو التوقف المؤقت نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وأضاف أن السوق تشهد نقصاً واضحاً في الإمدادات، بينما يتزايد الطلب بالتزامن مع استمرار أعمال البناء، الأمر الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع بوتيرة متسارعة.

وقال تاجر مواد البناء عبد السلام المنتصر لـ"العربي الجديد" إن سعر القنطار تجاوز حاجز 100 دينار في عدد من المدن، مع تفاوت الأسعار حسب تكاليف النقل وتوفر المنتج، مؤكداً أن بعض التجار باتوا يبيعون بكميات محدودة بسبب ضعف الإمدادات.

وتشير تقارير محلية إلى أن سياسة طرح الأحمال خلال فصل الصيف أجبرت عدداً من مصانع الإسمنت في المنطقة الغربية على خفض الإنتاج أو إيقاف خطوط التشغيل بصورة مؤقتة، ما أدى إلى تقلص المعروض في السوق وارتفاع الأسعار بصورة متلاحقة.

ويهدّد هذا الارتفاع القياسي بتعطيل مشاريع البناء الخاصة وزيادة الأعباء على المقاولين وشركات الإنشاء، في وقت تشهد فيه ليبيا توسعاً في مشاريع الإسكان والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال المقاول عبدالرزاق التاجوري لـ"العربي الجديد" إنّ تكلفة تنفيذ المنازل ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، موضحاً أن "كل زيادة في سعر الإسمنت تنعكس مباشرة على التكلفة النهائية للبناء، وهو ما يدفع كثيراً من المواطنين إلى تأجيل مشاريعهم أو تنفيذها على مراحل."

وامتدت تداعيات الأزمة إلى مشاريع البنية التحتية، إذ يشكو مواطنون ومقاولون من تباطؤ تنفيذ مشاريع الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمباني العامة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبة توفير الإسمنت بالكميات المطلوبة. ويؤكد متعاملون في القطاع أن عدداً من الشركات المنفذة بات يواجه ضغوطاً مالية متزايدة مع ارتفاع تكاليف التنفيذ، الأمر الذي يهدد بتأخير إنجاز مشاريع خدمية وتنموية في عدد من المدن الليبية.

وقال الموظف الحكومي الذي شرع في بناء منزل لعائلته في ضواحي طرابلس، سالم الزوي، لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع سعر الإسمنت "أربك ميزانية المشروع بالكامل"، مضيفاً أنه اضطر إلى تقليص وتيرة البناء على أمل تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أما المواطن الذي يسكن في منطقة الزاوية، محمد حديد، فقال لـ"العربي الجديد" إن تكاليف البناء أصبحت "تفوق قدرة المواطن العادي"، موضحاً أن أسعار الحديد والإسمنت ومواد التشطيب ارتفعت تباعاً، بينما لم تشهد دخول الأسر أي زيادة تعوض هذه القفزات، وأضاف: "لم يعد الأمر يقتصر على تأجيل بناء منزل، بل أصبحت حتى مشاريع الطرق والخدمات في بعض المناطق تسير ببطء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء. أزمة الكهرباء لم تعد تنقطع عند انقطاع التيار، بل أصبحت تعطل التنمية والإعمار".

وكانت ليبيا قد شهدت أزمات مشابهة في أسعار الإسمنت خلال السنوات الماضية نتيجة توقف بعض المصانع أو تعطل عمليات النقل، إلا أن الأزمة الحالية ترتبط بصورة أساسية بتداعيات انقطاع الكهرباء، بحسب مسؤولين في القطاع.

ورغم امتلاك ليبيا طاقة إنتاجية تصميمية تقارب 10 ملايين طن سنوياً، فإن الإنتاج الفعلي يتأثر على نحوٍ متكرّر بمشكلات الطاقة والصيانة والاضطرابات التشغيلية، بينما يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 7 إلى 7.5 ملايين طن سنوياً في الظروف الطبيعية، ما يجعل أي انخفاض في الإنتاج كفيلاً بإحداث اختلال سريع بين العرض والطلب ورفع الأسعار.

طاقة سوق سوداء للديزل في ليبيا الغنية بالنفط

وقال المحلل الاقتصادي عادل المقرحي لـ "العربي الجديد" إنّ أزمة الإسمنت الحالية ليست مجرد نتيجة لارتفاع الطلب، بل تعكس هشاشة البنية التحتية للإنتاج الصناعي في ليبيا، موضحاً أن انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل مصانع تعتمد على التشغيل المتواصل، ما قلص المعروض في وقت يشهد فيه السوق طلباً مرتفعاً بفعل مشاريع الإسكان وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت ستكون له آثار تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، إذ سيرفع تكلفة إنشاء المساكن والمشاريع الخاصة، ويؤخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وقد يدفع بعض المستثمرين والأسر إلى تأجيل أعمال البناء، محذراً من أن استمرار أزمة الكهرباء سيغذي موجة جديدة من التضخم في قطاع مواد البناء، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار إمدادات الطاقة للمصانع.

وأضاف أن الأزمة الحالية تعكس هشاشة سلاسل الإمداد الصناعية أمام اضطرابات الكهرباء، إذ تعتمد مصانع الإسمنت على تشغيل مستمر للأفران وخطوط الإنتاج، فيما يؤدي الانقطاع المتكرر للتيار إلى خسائر فنية وارتفاع تكاليف إعادة التشغيل، الأمر الذي ينعكس في النهاية على الأسعار، ويزيد تكلفة الإعمار، ويبطئ تنفيذ المشاريع العامة والخاصة في مختلف أنحاء البلاد.