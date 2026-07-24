- تتفاقم أزمة الكهرباء في ليبيا مع انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة يومياً، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل موجة حر شديدة، ويؤثر سلباً على الحياة اليومية والأنشطة التجارية رغم جهود الصيانة المستمرة. - أستاذ الاقتصاد علي الشريف يشير إلى أن الأزمة تعكس اختلالاً هيكلياً في إدارة الموارد، مع ارتفاع الإنفاق دون تحسين كفاءة الشبكة، مشيراً إلى أن الفساد وغياب الحوكمة هما من الأسباب الرئيسية وراء تدهور الخدمة. - يتزايد الغضب الشعبي مع استمرار الأزمة، حيث يطالب المواطنون بتحقيقات شفافة وتسريع مشاريع الطاقة، بينما تحذر الشركة من تدهور الشبكة بسبب نقص الإمدادات، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والشركة.

تتفاقم أزمة الكهرباء في ليبيا مع انقطاع التيار نحو 20 ساعة يومياً في بعض المناطق، بالتزامن مع موجة حر تجاوزت فيها درجات الحرارة 43 درجة مئوية، ما فجر حالة استياء واسعة بين المواطنين، في وقت تؤكد فيه الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال لإعادة استقرار الشبكة. وقال عدد من المواطنين، في أحاديث لـ"العربي الجديد" إنّ الانقطاعات الطويلة أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية، الأمر الذي انعكس على أوضاعهم المعيشية، وألحق خسائر بالأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، بخاصة مع الاعتماد المتزايد على أجهزة التكييف في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وقال محمود بن يوسف، من تاجوراء شرقي طرابلس، لـ"العربي الجديد"، إن التيار الكهربائي "ينقطع يومياً نحو 20 ساعة، ولا يعود إلا ساعتين في الصباح الباكر وساعتين تقريباً مع بداية المساء" مضيفاً أنّ استمرار هذا الوضع "أصبح لا يطاق". ويتساءل: "إلى متى يستمر هذا الانقطاع؟ وكيف يمكن للأسر أن تعيش في هذا الحر الشديد؟". وفي مدينة سبها جنوبي البلاد، قال عبد الله فرتفودة لـ"العربي الجديد" إنّ الانقطاعات كثيرة ومتكررة، مضيفاً أنّ سكان الجنوب هم الأكثر تضرراً من الأزمة بسبب طول ساعات الانقطاع وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تأثيرها في إمدادات المياه وحفظ الأغذية والأدوية. أما سالم الشاعري، من مدينة طبرق شرقي ليبيا، فقال إن التيار الكهربائي "يصل فترة قصيرة ثم تنهار الشبكة مرة أخرى" متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تزايد ساعات الانقطاع، رغم الإعلان المتكرر عن تنفيذ مشاريع صيانة وتطوير للشبكة.

أعمال صيانة طارئة

وفي المقابل، أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار فرق الصيانة التابعة لها في تنفيذ أعمال إصلاح الأعطال الطارئة وإعادة تشغيل عدد من المحطات والخطوط الكهربائية في مختلف المدن والمناطق، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية رغم الأحمال الصيفية المرتفعة. وقالت الشركة، في بيان، إن فرق الصيانة أعادت تشغيل محطة التحدي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة، كما استبدلت فرق دائرة توزيع الكريمية مفتاحاً كهربائياً بقدرة 400 أمبير بآخر، بما يسهم في تحسين استقرار التغذية. وأضافت أن الفرق الفنية نفذت أعمال حفريات وصيانة لكوابل أرضية معطوبة بالقرب من منطقة ابن النفيس قبل إعادتها إلى الخدمة، كما شملت الأعمال إعادة تشغيل محطة الفروسية، واستكمال صيانة خط "11 ولي العهد" وإعادة التغذية الكهربائية لإحدى المحطات بعد انتهاء أعمال الصيانة الطارئة. ورغم هذه الأعمال، يرى مواطنون أن وتيرة الصيانة لا تنعكس على تحسن ملموس في مستوى الخدمة، مع استمرار الانقطاعات لساعات طويلة في مختلف المدن.

اقتصاد الناس ليبيا تستعين بشبكة الكهرباء المصرية بعد ليلة من الانقطاع التام

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف، لـ"العربي الجديد"، إن أزمة الكهرباء أصبحت تعكس "اختلالاً هيكلياً في إدارة الموارد العامة" مشيراً إلى أنّ الإنفاق على قطاع الكهرباء ارتفع، بحسب تقديراته، من نحو خمسة مليارات دينار في عام 2021 إلى نحو 27 مليار دينار في عام 2026.

وأضاف الشريف أن هذا النمو الكبير في الإنفاق كان يفترض أن ينعكس على تحسين كفاءة الشبكة، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتقليص ساعات الانقطاع، لكنّ الواقع يظهر تراجعاً في مستوى الخدمة واتساع رقعة الأزمة. ورأى أنّ "الفساد هو المشكلة الأساسية التي تعاني منها مؤسسات الدولة، وشركة الكهرباء ليست سوى نموذج واضح لهذا الخلل" معتبراً أن غياب الحوكمة والمساءلة أدى إلى ضعف كفاءة الإنفاق العام رغم المخصصات المالية الضخمة.

غضب شعبي

وتعيد أزمة الكهرباء إلى الواجهة تساؤلات متكررة حول جدوى المليارات التي خصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، في وقت لا يزال فيه المواطن الليبي يواجه انقطاعات تمتد لساعات طويلة، خصوصا خلال فصل الصيف، وسط مطالب متزايدة بإجراء تحقيقات شفافة في أوجه الإنفاق وتسريع تنفيذ مشاريع إنتاج ونقل الطاقة بما يضمن استقرار الشبكة وإنهاء أزمة باتت من أكثر القضايا إلحاحاً في البلاد. وامتد الغضب الشعبي إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون مقاطع فيديو وصوراً تعكس حالة الاحتقان جراء استمرار انقطاع الكهرباء. وأظهرت بعض المقاطع مواطناً يحطم عداد الكهرباء مسبق الدفع احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة، فيما نشر آخر إعلاناً ساخراً عن "بيع محطة الكهرباء" في منطقته لشراء ألواح طاقة شمسية، بينما أظهر مقطع ثالث تخريب شخص إحدى محطات التوزيع داخل أحد الأحياء، في تعبير عن تصاعد حالة الإحباط والغضب من استمرار الأزمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه الشركة العامة للكهرباء قد حذرت، في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، من احتمال تدهور أوضاع الشبكة الكهربائية بسبب استمرار نقص إمدادات الغاز والوقود اللازمين لتشغيل محطات التوليد. ووجه المدير العام للشركة، عبد الله حمودة، خطاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وإلى النائب العام، أكد فيه أن الشركة تخلي مسؤوليتها من أي تداعيات فنية أو اقتصادية أو اجتماعية قد تترتب على استمرار الأزمة، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل لتوفير الوقود والغاز اللازمين لتجنب انهيار استقرار الشبكة الكهربائية. وأكد حمودة أن ما حذرت منه الشركة "حدث بالفعل"، مشيرا إلى أن الفرق الفنية تعمل حاليا على احتواء الأزمة والحد من آثارها. وفي المقابل، صعّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لهجته تجاه إدارة الشركة العامة للكهرباء، متهماً إياها بوجود شبهات فساد، وداعياً إلى فتح تحقيق على أعلى مستويات الدولة لكشف أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، في ظل اتساع رقعة الانقطاعات الكهربائية وتبادل الاتهامات بين الحكومة والشركة بشأن أسباب الأزمة.