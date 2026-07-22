- تصاعد الحرب في الشرق الأوسط يهدد خطط شركات تكرير النفط الآسيوية، مما يؤدي إلى بقاء مخزونات الوقود محدودة وارتفاع الأسعار، حيث تعيق الهجمات المتبادلة صادرات النفط عبر مضيق هرمز وتؤدي تهديدات الحوثيين إلى تحويل مسار النفط السعودي. - حظر روسيا لتصدير الديزل يزيد من محدودية المعروض العالمي، مما يرفع أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات، مع وصول هوامش أرباح شركات التكرير إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. - الصين قد تسد فجوة إمدادات الوقود بفضل مرونتها ومخزونها الكبير، لكن حالة عدم اليقين مستمرة بسبب القيود على التصدير وضعف الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم.

تهدد الحرب المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط خطط شركات تكرير النفط الآسيوية لزيادة الإنتاج في أغسطس/ آب، ما قد يُبقي مخزونات الوقود العالمية محدودة ويرفع الأسعار لفترة أطول، ما لم تسدّ الصين هذه الفجوة. وكان من المتوقع أن تقود شركات التكرير الآسيوية، معوّلة على إمدادات نفطية أكثر استقراراً، انتعاشاً في إنتاج الوقود العالمي خلال الربع الحالي، غير أن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران أعاقت مجدداً صادرات النفط الخام من الخليج عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.

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والآن، هدد الحوثيون في اليمن بمنع مرور الصادرات السعودية عبر البحر الأحمر، وهو ما قالت شركة "إنرجي أسبكتس" للأبحاث إنه قد يستلزم تحويل مسار أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط الخام السعودي المتجه إلى آسيا عبر مضيق باب المندب نحو طرق أطول بكثير.

وغيّرت ثلاث ناقلات نفط محمَّلة بالخام السعودي المتجه إلى الصين والهند مسارها، أمس الثلاثاء، في البحر الأحمر، واتجهت نحو قناة السويس بدلاً من عبور مضيق باب المندب. ونتيجة لذلك، تستعد مصافٍ آسيوية كانت قد حجزت إمدادات نفط خام لشهر أغسطس/آب لمواجهة تأخيرات في الشحنات القادمة من الشرق الأوسط، في حين تعمل مصافٍ في الولايات المتحدة وأوروبا بالفعل بما يقترب من طاقتها القصوى.

في الوقت نفسه، تحظر روسيا تصدير الديزل بسبب الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على مصافيها، ما يعني أن المعروض العالمي من المنتجات النفطية سيظل محدوداً، وأن أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات ستواصل الارتفاع. ودفعت أسعار الوقود المرتفعة هوامش أرباح شركات التكرير إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وإلى أعلى مستوى لها في شهرين في آسيا.

وفي السياق، قال المحلل في شركة "سبارتا كوموديتيز" نيل كروسبي: "من المتوقع أن تظل هوامش الربح مرتفعة، ببساطة لا توجد طاقة إنتاجية كافية في العالم للتعامل مع الضربة المزدوجة من إغلاق مضيق هرمز وحظر التصدير الروسي، ويجب أن ترتفع الأسعار لتقليل طلب المستهلكين النهائيين". وبالنسبة إلى الديزل ووقود الطائرات، قفزت هوامش أرباح شركات التكرير الآسيوية إلى أكثر من 65 دولاراً للبرميل، بعدما كانت تزيد قليلاً عن 20 دولاراً قبل الحرب.

الانتعاش صار الآن غير مؤكد

على المستوى العالمي، تشير توقعات لوكالة الطاقة الدولية، أُعلنت في 10 يوليو/تموز، إلى أن شركات التكرير ستعمل بطاقة 81.6 مليون برميل يومياً في الربع الثالث، بارتفاع يزيد على 4%، مقارنة بالربع الثاني، مدفوعاً بالانتعاش في آسيا، غير أن هذا المستوى لا يزال أقل بنسبة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي آسيا، توقعت شركة الاستشارات "وود ماكنزي" أن يصل معدل التكرير إلى 30.37 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب، ارتفاعاً من نحو 28 مليون برميل يومياً في مايو/أيار ويونيو/حزيران. ومع ذلك، قد يتعثر هذا الانتعاش إذا تراجعت الشحنات عبر مضيق هرمز بشكل أكبر، واستغرقت الصادرات السعودية شهراً إضافياً للوصول إلى آسيا بسبب الالتفاف حول الساحل الغربي لأفريقيا.

معدلات تكرير النفط في آسيا (مليون برميل يوميا) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وقال كيه.واي. لين، رئيس شركة "فورموزا للبتروكيماويات"، إن الشركة التايوانية، وهي أحد المصدرين الرئيسيين، كانت تخطط لزيادة معدل التكرير إلى 480 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب 90% من طاقتها، في أغسطس/آب. وأضاف: "على الرغم من أن فورموزا تمكّنت من الاتفاق على إمدادات نفط خام تصل في أغسطس/آب، فإن تسليم بعض هذه الشحنات ووصولها لا يزال غير مؤكد حالياً، في ضوء تجدد الصراع في الشرق الأوسط". وأوضح أنه "من المتوقع استمرار تدفقات ضئيلة من صادرات النفط الخام عبر مضيق هرمز، لكن هذه الكميات تبقى غير قابلة للمقارنة مع مستويات ما قبل الحرب".

وصرح مسؤول تنفيذي صيني في قطاع التكرير بأنه يتوقع حدوث بعض التأخيرات في شحنات شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، ما سيجعل زيادة الإنتاج أمراً صعباً.

الصين قد تساعد في سد فجوة إمدادات الوقود

في السياق، قال المحلل لدى شركة "كبلر" سوميت ريتوليا، إن مصافي التكرير في آسيا، باستثناء الصين، تعمل بنسبة تتراوح بين 93% و95% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، تراجعت معدلات تشغيل المصافي الصينية إلى 58% فقط من طاقتها في يونيو/حزيران. وتتمتع الصين بأكبر قدر من المرونة لزيادة الإنتاج، كما أنها أقل اعتماداً من الدول الأخرى على النفط الخام المستورد، إذ تمتلك مخزوناً كبيراً يمكنها استخدامه.

وحافظت المصافي الصينية على معدل إنتاج منخفض وسط ضعف الطلب المحلي والقيود المفروضة على تصدير الوقود. وخففت بكين القيود على التصدير لشهر يوليو/تموز، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه السياسة ستستمر في أغسطس/آب.

طاقة زيادة إقبال آسيا على النفط الأميركي بعد عودة التوترات للمنطقة

وتتوقع شركة "وود ماكنزي" للتحليلات أن يرتفع معدل التكرير في الصين إلى 13.96 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب، مقارنة بـ12.63 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران. وقال محللون إن شركات التكرير الأميركية والأوروبية من المتوقع أن تزيد إنتاجها إلى أقصى حد في الربع الثالث للاستفادة من هوامش الربح القياسية، لكن ليس أمامها مجال كبير لزيادة الإنتاج.

تصاعد الحرب قد يخفّض النمو العالمي إلى 1.3% في 2026

في السياق نفسه، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، لـ"رويترز"، إن تصاعد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم، ورفع أسعار الفائدة، وخفض النمو العالمي إلى 1.3%، بعد أن كان 2.9% العام الماضي.

وأوضح جيل، الذي سيتقاعد في نهاية أغسطس/آب، أن البنك الدولي وضع ثلاثة سيناريوهات محتملة في توقعاته الاقتصادية لشهر يونيو/حزيران، بسبب حالة الضبابية الشديدة المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأضاف، في مقابلة أجرتها معه "رويترز"، أمس الثلاثاء، أن أسوأ سيناريو، وهو استمرار الأعمال القتالية ستة أشهر أو أكثر، بات قريباً من التحقق، وسيصل فيه معدل التضخم العالمي إلى 4.5%.

ويشهد مضيق هرمز حالة من عدم الاستقرار المتكرر، منذ بدء الحرب في المنطقة أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهو الممر الذي كان يعبر منه نحو خمس صادرات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب. هذا الوضع دفع ناقلات النفط إلى تغيير مساراتها وتأجيل شحناتها المتجهة نحو آسيا، فيما تزامن ذلك مع قرار موسكو وقف تصدير الديزل، على خلفية استهداف مصافيها بطائرات مسيّرة أوكرانية. وقد ساهم تراكب هذين العاملين في تقليل المعروض العالمي من الوقود، ودفع هوامش أرباح التكرير إلى أرقام قياسية.

(رويترز، العربي الجديد)