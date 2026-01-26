انقسام حاد بين أوبك ووكالة الطاقة وواشنطن يربك رهانات سوق النفط

- يواجه سوق النفط توقعات متباينة لعام 2026، حيث تحذر مؤسسات المستهلكين من فائض كبير في المعروض، بينما ترى الدول المنتجة توازناً أقرب، مما يعكس صراعاً في الرؤى حول مستقبل الطلب العالمي. - تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى فائض كبير في المعروض، بينما ترى أوبك سوقاً أقرب للتوازن، مما يبرز الخلافات بين الجهات الثلاث. - يتركز الاختلاف في التوقعات على تقييم الطلب العالمي، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية طلباً أقل من أوبك، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين التقديرات المختلفة.

بين فائض ضخم يهدد بإغراق الأسواق وتوازن هش قد ينقلب عند أول صدمة، يقف تجار النفط أمام مشهد ضبابي ترسمه توقعات متباينة لأكبر الجهات المعنية بسوق الطاقة. فبينما تحذر مؤسسات تمثل المستهلكين من تخمة معروض غير مسبوقة في 2026، ترى الدول المنتجة أن السوق أقرب إلى التوازن. هذا الانقسام العميق يعكس صراعاً في الرؤى حول مستقبل الطلب العالمي، ويضع أسعار النفط أمام مسارات متناقضة.

وفي تفاصيل تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الاثنين، يواجه المتعاملون في أسواق النفط صعوبة متزايدة في استشراف اتجاه الأسعار، في ظل اختلافات حادة بين التقديرات المتعلقة بتوازن العرض والطلب خلال عام 2026، تتراوح بين سيناريو فائض ضخم وسوق شبه متوازنة. فقد أظهرت أحدث التحديثات الصادرة عن أكبر ثلاث جهات معنية بتوقعات سوق النفط، وهي وكالة الطاقة الدولية (IEA) وإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن التباينات لا تزال عميقة، وتعكس انقساماً واضحاً بين رؤية مؤسسات تمثل الدول المستهلكة، وتقييم مختلف تماماً من جانب الدول المنتجة.

من جهتها، ترى وكالة الطاقة الدولية أن السوق تتجه نحو أكبر فائض في المعروض، يتجاوز أربعة ملايين برميل يومياً خلال النصف الأول من 2026، مع متوسط سنوي يزيد على 3.7 ملايين برميل يومياً. ولا تبتعد إدارة معلومات الطاقة الأميركية كثيراً عن هذا التقدير، إذ تتوقع أن يتجاوز المعروض الطلب بأكثر من 2.8 مليون برميل يومياً هذا العام، مع ذروة فائض تفوق 3.5 ملايين برميل يومياً خلال الربع الحالي.

في المقابل، تشير تقديرات مستندة إلى أرقام أوبك إلى سوق أقرب بكثير إلى التوازن، مع فائض محدود لا يتجاوز في المتوسط نحو 600 ألف برميل يومياً خلال العام. لتؤكد هذه التوقعات المتباينة استمرار الخلافات المزمنة بين الجهات الثلاث بشأن توازن سوق النفط، وهو خلاف يعود إلى سنوات طويلة. ولا تقوم أوبك ولا وكالة الطاقة الدولية بإصدار توقعات مباشرة لإنتاج أوبك المستقبلي، ما يفرض الاعتماد على افتراضات بشأن مستويات الإنتاج لتقدير الفوائض أو العجوزات المتوقعة.

وفي تقريرها، استخدمت وكالة الطاقة الدولية اتفاق "أوبك+" الحالي للإنتاج أساساً لتقدير المعروض المستقبلي، وهو الافتراض نفسه الذي جرى تطبيقه على بيانات أوبك، مع افتراض بقاء إنتاج الدول الثلاث غير المشمولة بالاتفاق، إيران وليبيا وفنزويلا، مستقراً عند نحو 5.4 ملايين برميل يومياً، وهو المستوى المسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشكل تقييم الطلب العالمي على النفط المحور الرئيسي للاختلاف بين هذه التوقعات. إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية الطلب في 2026 بنحو 105 ملايين برميل يومياً، أي أقل بنحو 1.5 مليون برميل يومياً من تقديرات أوبك. ورغم أن الفجوة بين الطرفين تقلصت تدريجياً منذ أغسطس/آب، بعد أن رفعت الوكالة توقعاتها بنحو 540 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الخمسة الماضية، فإن رؤية أوبك بقيت من دون تغيير.

وتعزو وكالة الطاقة الدولية نظرتها الأكثر تفاؤلاً إلى ما تعتبره عودة تدريجية للاستقرار الاقتصادي العالمي، بعد الاضطرابات التي أحدثتها الرسوم الجمركية المفروضة والمهدد بها خلال 2025، والتي أثرت سلباً على الاستهلاك. وتتوقع الوكالة أن يرتفع الطلب بنحو 930 ألف برميل يومياً في 2026، إلا أن هذا الرقم لا يزال يعادل نحو ثلثي الزيادة التي تتوقعها أوبك، فيما تقع تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في موقع متوسط بين الطرفين.

لكن التباين لا يقتصر على وتيرة النمو في عام واحد، بل يعكس اختلافات أعمق في النظرة طويلة الأمد. فمحللو أوبك يرون أن الطلب على النفط ينمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 1.3% منذ 2023، وهو مستوى قريب من معدلات النمو التاريخية التي سبقت جائحة كورونا. في المقابل، تقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية النمو بنحو 1.2% سنوياً، ما أدى إلى اتساع الفجوة بينها وبين أوبك من 1.2 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يومياً هذا العام.

أما الفجوة بين أوبك ووكالة الطاقة الدولية فتبدو أكثر حدة. إذ بعدما لم تتجاوز فروقات تقدير الطلب بين الطرفين 200 ألف برميل يومياً في 2023، اتسعت إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً في 2026. وترى الوكالة أن الاستهلاك سيرتفع بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0.9% فقط بين 2023 و2026، وهو مستوى أدنى بكثير من المعدلات التاريخية.