انفجار ناقلة إثر اصطدامها بلغم بحري يفاقم مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

أفادت وكالة تسنيم، اليوم الأحد، بأن ناقلة نفط تعرضت لانفجار في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، في أحدث حادث يستهدف حركة الملاحة عبر الممر الذي يشكل أحد أهم طرق نقل النفط والغاز في العالم.

وقالت الوكالة الإيرانية إن "الناقلة اصطدمت باللغم بعدما غادرت المسار الذي حددته إيران لعبور السفن في المضيق". ولم تكشف الوكالة هوية الناقلة أو رايتها أو وجهتها، كما لم تورد معلومات عن وضع طاقمها أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي عن السلطات الإيرانية بشأن الحادث، فيما لم تعلن أي جهة بحرية دولية تأكيداً مستقلاً لتفاصيل انفجار الناقلة أو موقعه الدقيق داخل المضيق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية أو الجهات البحرية الدولية للتحقيق في حادث انفجار الناقلة؟ ما هي التداعيات الاقتصادية المتوقعة على أسعار النفط وتكاليف الشحن نتيجة لتصاعد المخاطر في مضيق هرمز والمناطق المجاورة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه حركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعاً حاداً بسبب تصاعد المخاطر الأمنية والقيود المفروضة على العبور. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن أربع ناقلات وسفن شحن فقط عبرت المضيق يوم الاثنين الماضي، مقارنة بسبع سفن في اليوم السابق، وكانت غالبية عمليات العبور عبر المسار القريب من الجانب الإيراني.

وشملت الحركة ناقلتين غادرتا المضيق وسفينتين دخلتاه، وسط تحذيرات أمنية دفعت ملاك السفن وشركات التأمين إلى إعادة تقييم مخاطر المرور. وكانت حركة ناقلات النفط قد اقتربت من التوقف في وقت سابق من يوليو/تموز، مع تصاعد المواجهات وارتفاع احتمالات تعرض السفن لهجمات أو عمليات اعتراض.

ويوم أمس، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها بلاغاً عن حادث وقع أول أمس الجمعة بين ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان، من دون الكشف عن هوية الناقلة أو طبيعة القوات المشاركة.

اقتصاد دولي تدفق الملاحة في هرمز يتقلص إلى 3 سفن يومياً

وأكدت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، ودعت السفن إلى متابعة أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري، والحفاظ على اليقظة في ظل التطورات المتسارعة في البيئة التشغيلية.

وامتدت الاضطرابات الأمنية إلى الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، حيث أعلنت الهيئة اليوم الأحد أنها تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف مجهول في المياه على مسافة قريبة من ناقلة تجارية. وأظهرت التقييمات الأولية سلامة الطاقم والسفينة، وعدم تسجيل أضرار مادية أو تسربات بيئية.

ودفعت المخاطر المتزايدة بعض الناقلات إلى تغيير مساراتها. وقررت ناقلة محملة بنحو 500 ألف برميل من النافثا، كانت متجهة من السعودية إلى اليابان، تجنب جنوب البحر الأحمر واختيار طريق أطول، في ظل التحذيرات الأمنية والتهديدات التي تستهدف السفن المرتبطة بالسعودية، وفقاً لما أوردته "رويترز" أول أمس الجمعة.

وتشير حوادث مضيق هرمز وخليج عمان والبحر الأحمر خلال الأيام الأخيرة إلى اتساع نطاق المخاطر التي تواجه ناقلات النفط والسفن التجارية، في وقت تتراجع فيه خيارات العبور الآمن وترتفع كلفة التأمين والنقل، مع اضطرار بعض الشركات إلى تعليق الرحلات أو اعتماد طرق أطول.