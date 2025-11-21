- حققت شركة إنيفيديا إيرادات قياسية في الربع الثالث بلغت 57 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع سهمها بنسبة 2.85% وتحفيز أسهم التكنولوجيا الأخرى. - قسم مراكز البيانات هو المحرك الرئيسي للنمو بإيرادات 51.2 مليار دولار، لكن الشركة تواجه تحديات في التصدير إلى الصين بسبب القيود الأمريكية. - تواجه إنيفيديا منافسة شديدة من "إيه إم دي" و"إنتل"، وتعتمد بشكل كبير على عدد محدود من العملاء، مما يعرضها لمخاطر تقلبات السوق.

أعاد تقرير الربع الثالث لإنيفيديا ترتيب المشهد في وول ستريت، إثر إيرادات قياسية وأرباح ضخمة فاقت كل التوقعات، ما أشعل موجة صعود قوية على السهم وحرّك معها أسهم التكنولوجيا ككل بعد أسابيع من التوتر والضغوط. الأرقام المفصّلة والتوجّه المتفائل للربع الرابع أعادا الحياة إلى رهانات الذكاء الاصطناعي، وبدّدا ولو مؤقتا هواجس الفقاعة التي خيّمت على المستثمرين والأسواق العالمية في الفترة الأخيرة.

وحسب تقرير الربع الثالث الذي نشرته إنيفيديا مساء أول أمس، للفترة المنتهية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، فقد حققت الشركة إيرادات فصلية قياسية قدرها نحو 57 مليار دولار، بزيادة تقارب 22% مقارنة بالربع الثاني و62% على أساس سنوي، مع هامش ربح إجمالي يقترب من 74%، وهو مستوى يؤكد قدرتها على بيع رقاقات الذكاء الاصطناعي بهوامش استثنائية قياسا ببقية قطاع أشباه الموصلات.

قفز صافي الربح في هذا الربع إلى نحو 31.9 مليار دولار، بزيادة تقارب 21% عن الربع السابق و65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ ربح السهم المخفف حوالي 1.30 دولار مقابل توقعات للمحللين تقارب 1.26 دولار. ويظل قسم مراكز البيانات القلب النابض لأعمال الذكاء الاصطناعي في الشركة، فهو المحرّك الرئيسي للنمو، بإيرادات تقارب 51.2 مليار دولار، أي أكثر من 90% من رقم الأعمال، بزيادة تتجاوز 25% على أساس فصلي و66% على أساس سنوي، مدفوعا بطلب قوي على شرائح "بلاكويل" التي وصفتها الشركة في التقرير بأنها تحقق قفزة كبيرة في الأداء وكفاءة الطاقة مقارنة بالجيل السابق. وفي الوقت نفسه عاد قسم الألعاب إلى النمو مع ارتفاع إيراداته بنحو 30% سنويا، ما يعوّض جزءا من الانتقادات السابقة لسلسلة بطاقات "آر تي إكس" (RTX 50).

ورفعت إنيفيديا توجّهها المستقبلي للربع الرابع من سنتها المالية 2026، متوقعة إيرادات قدرها نحو 65 مليار دولار بهامش خطأ يزيد أو ينقص عن 2%، وهامش ربح إجمالي يراوح بين 74.8% و75%، وهو ما يفوق بوضوح متوسط التوقعات التي كانت تدور قرب 61 مليار دولار.

The AI bubble continues to inflate:



Nvidia's stock shot up, adding hundreds of billions to its market cap, after a new earnings report showed rising revenue and net income.



What was overlooked is that Nvidia's accounts receivable is growing fast. This is money that customers… https://t.co/cMTLBnF2A0 pic.twitter.com/PzHbc5RDIb — Ben Norton (@BenjaminNorton) November 20, 2025



وقبل صدور النتائج بساعات فقط، قدرت بيانات أن إعلان إنيفيديا قد يطلق حركة في السهم تصل إلى 7% صعودا أو هبوطا، أي ما يعادل نحو 320 مليار دولار زيادة أو نقصانا في القيمة السوقية خلال جلسة واحدة، في حين ربطت تحليلات عدة بين هذه الحركة المحتملة وإمكانية تحرّك تصل إلى 2% في مؤشر "إس أند بي 500". وفعلا ارتفع سهم إنيفيديا في إغلاق جلسة أول أمس بنحو 2.85% (من 181.36 إلى 186.52 دولارا للسهم). ورغم موجة التشكيك السابقة، عبّر عدد من المحللين عن تفاؤل كبير بالنتائج. ففي منشور على منصة إكس، وصف المحلل لدى شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" الأميركية (شركة وساطة وبحوث مالية مقرها لوس أنجليس) دان آيفز، إنيفيديا بأنها "اللبنة الأساسية لثورة الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا أن قياس الطلب على هذه الثورة "يبدأ وينتهي مع إنيفيديا".

ارتداد في الأسواق

هذه الأرقام انعكست مباشرة على الأسواق وأعادت ترتيب النقاش حول "فقاعة الذكاء الاصطناعي". فبعد جلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قفز سهم إنيفيديا بنحو 4$ إلى 6% في التعاملات اللاحقة للإغلاق بعد نشر النتائج والتوجّه المتفائل للربع الرابع، وامتدّ أثر الارتياح إلى بقية أسهم التكنولوجيا وشركات أشباه الموصلات، وساعد على موجة صعود في وول ستريت وفي عدد من البورصات الآسيوية، مع تراجع مؤقت في حدّة القلق من مبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي. ووصفت هذه التوقعات القوية بأنها "هدّأت مخاوف الفقاعة مؤقتا" لكنها لم تُنه النقاش.

في قلب هذا الجدل، استبق المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ أسئلة المحللين حول الفقاعة، إذ قال في الاتصال الهاتفي مع المستثمرين، بحسب نص المكالمة المنشور على موقع الشركة: "كثيرون يتحدثون عن فقاعة الذكاء الاصطناعي. من وجهة نظرنا، نرى شيئا مختلفا تماما"، وأضاف أن مبيعات شرائح "بلاكويل" هي خارج كل المقاييس المعتادة وأن وحدات المعالجة الرسومية المخصّصة للحوسبة السحابية "مباعة تقريبا بالكامل"، في رسالة مفادها أن الطلب الحالي نابع من حاجات حوسبة فعلية لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، لا من مضاربة قصيرة الأجل فقط.

Tune into CNBC in 2 hours to hear my $NVDA post-earnings takeaway. Spoiler: the AI supercycle is real, it’s early & it’s accelerating.



Nvidia remains the center of gravity in this entire shift because it is the only one shipping a unified architecture that touches every phase of… — Shay Boloor (@StockSavvyShay) November 20, 2025



وتحول يوم الإعلان عن التقرير إلى ما يشبه عيدا مصغرا على منصة إكس، فحسابات متداولين ومحللين كتبت عبارات من قبيل "يوم أرباح سعيد لشركة إنيفيديا ولجميع المحتفلين"، في إشارة إلى أن نتائج الشركة باتت حدثا يضبط إيقاع السوق. بينما كتب المحلل والمستشار شاي بولور في منشور له على منصة إكس إن "دورة الذكاء الاصطناعي الفائقة حقيقية، وما زالت في بدايتها وتزداد تسارعا، وأن الشركة هي مركز الجاذبية في هذه الموجة"، في إشارة إلى أثر النتائج على أسهم التكنولوجيا ككل. بينما أشار المحلل الاقتصادي بن نورتون في منشور حمل نبرة النقد إن "فقاعة الذكاء الاصطناعي تستمر في الانتفاخ، فسهم الشركة قفز مضيفا مئات المليارات إلى قيمتها السوقية بعد تقرير أرباح جديد أظهر نمو الإيرادات"، في إشارة إلى تضخم تقييمات السوق رغم النتائج القوية.

التخوفات

في المقابل، لم تختف أصوات التحذير، إذ واصل مدير شركة سايون لإدارة الأصول المعروف بدوره في أزمة الرهن العقاري الأميركية مايكل بري إطلاق إنذارات بشأن فقاعة ذكاء اصطناعي. ونقل الموقع الإخباري المالي والتجاري الأميركي "بيزنس إنسايدر" نشر بري رسوما بيانية تُظهر أن استثمارات الذكاء الاصطناعي وصلت إلى مستويات تشبه ما سبق فقاعتي "الدوت كوم" والعقار، وأرفقها بصور ساخرة في تلميح إلى ما يراه استهانة بالمخاطر. لهذا لا تبدو نتائج الربع الثالث كأنها منحت الأسواق استراحة من خطاب الفقاعة، لكنها لم تُغلق الملف، فمن جهة، خطاب رسمي من إنيفيديا يؤكد أن الطلب على الحوسبة يتسارع، ومن جهة أخرى تحذيرات من أن تركّز جزء كبير من مكاسب البورصات في سهم واحد أو مجموعة ضيقة من أسهم الذكاء الاصطناعي قد يجعل أي تباطؤ مفاجئ في الإنفاق أو تغيّر في المزاج المالي نقطة بداية لاهتزاز أوسع.

ووراء الأرقام التي قدمها تقرير إنيفيديا، يقف نشاط مراكز البيانات بوصفه العمود الفقري لأعمال الشركة. فإيرادات هذا القسم تعكس طفرة في إنفاق "عمالقة السحابة" على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وشركات مثل مايكروسوفت و"ألفابت" المالكة لغوغل و"أمازون" و"ميتا" تُشكل معا كتلة رئيسية من زبائن إنيفيديا وتضخ مئات المليارات في مراكز البيانات التي تستند إلى وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وقد ترفع إنفاقها الجماعي على الذكاء الاصطناعي إلى مئات المليارات من الدولارات خلال العام المقبل، وجزء كبير من هذه الاستثمارات يمرّ عبر رقاقات إنيفيديا، ما يفسر قدرة الشركة على تحقيق هذه الهوامش المرتفعة. لكن في الوقت نفسه، يسلط هذا التركّز الضوء على مخاطرة بنيوية، فاعتماد إنيفيديا على عدد محدود من العملاء الكبار، واعتماد السوق المالية نفسها على أداء سهم واحد في قراءة اتجاه ثورة الذكاء الاصطناعي.

الخليج لتعويض بكين

كما أن إنيفيديا لا تزال تواجه صعوبات هيكلية لا تخفيها الأرقام القياسية. فمنذ 2022 شددت الولايات المتحدة القيود على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، فمُنعت شرائح "إيه 100" و"إتش 100" من دخول السوق الصينية، ثم شملت القيود النسخ المعدلة مثل "إيه 800" و"إتش 800"، ومع الجيل الجديد "بلاكويل" ازدادت الضغوط لتقييد وصول بكين إلى أحدث القدرات الحسابية. وأشارت فايننشال تايمز في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى أن نصيب إنيفيديا من سوق الذكاء الاصطناعي الصينية تقلّص إلى مستويات هامشية.

Nvidia is a foundational piece of this AI Revolution and we expect Nvidia will

handily exceed Street estimates this week given the positive data points we have picked up from Asia supply chain checks coupled by the monster Big Tech

cap-ex numbers. Validation moment for AI🔥🏆🐂🎯 — Dan Ives (@DivesTech) November 17, 2025



ولتعويض هذا الغياب، تتجه إنيفيديا بقوة نحو أسواق أخرى، خصوصا الشرق الأوسط، إذ سمحت وزارة التجارة الأميركية أول أمس بتصدير ما يعادل 35 ألف شريحة "بلاكويل" إلى شركتين في السعودية والإمارات، في عقود قدرت قيمتها رويترز بأكثر من مليار دولار، ما يكرس المنطقة بوصفها أحد مسارات النمو الجديدة لعملاق الشرائح الأميركي. لكن في المقابل، تُظهر الانعكاسات التي سبقت هذه النتائج من بيع "سوفت بنك" و"بيتر ثيل" حصصهما في إنيفيديا، إلى التحذيرات المتواصلة من الفقاعة، أن هامش الخطأ أمام إنيفيديا تقلص كثيرا، ما يعني أن أي تراجع مفاجئ في الحجوزات، أو تأخير في جيل جديد من الشرائح، أو تشديد إضافي في قيود التصدير، قد يُترجم فورا في تقلبات قاسية ليس في سهم إنيفيديا فقط، بل في مؤشرات الأسهم العالمية التي باتت رهينة لأداء عملاق الرقائق الأميركي.

منافسة تشتد

بما أن النجاح نفسه يجذب المنافسة، فإن شركات مثل شركة أشباه الموصلات "إيه إم دي" و"إنتل" و"مايكرون" تسعى إلى كسر هيمنة إنيفيديا عبر رقائق متقدمة تنافس عائلة "إتش 100" و"بلاكويل" في قدرات الحوسبة وكفاءة الطاقة. بالتوازي، يستثمر عمالقة السحابة أنفسهم في تطوير شرائح خاصة بهم، من وحدات "تي بي يو" لدى غوغل إلى معالجات "غرافيتون" لدى أمازون، بهدف تقليل الاعتماد على طرف واحد على المدى الطويل. ما يعني أن إنيفيديا تسير على خيط رفيع، فهي المستفيد الأكبر اليوم من حمى الذكاء الاصطناعي، لكنها تواجه زبائن كبارا يحاولون تدريجيا تخفيف تبعيتهم لها، في وقت أصبحت فيه قيمتها السوقية تشكّل ما بين 7% و8% من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وأكثر من 13% من مؤشر "ناسداك 100"، ما يعني أن أي اضطراب في أعمالها بسبب تباطؤ الطلب، أو منافسة جديدة، أو تشديد إضافي للقيود على التصدير يمكن أن يطلق موجات عنيفة من التقلّبات تتجاوز قطاع أشباه الموصلات إلى السوق ككل.