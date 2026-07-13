انطلاق منتدى الأعمال السوري- الأميركي في دمشق لبحث فرص الاستثمار

- انطلاق منتدى الأعمال السوري–الأميركي الأول في دمشق يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مناقشة مستقبل الاقتصاد السوري، واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم إعادة الإعمار. - إزالة اسم سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تحولاً مهماً في العلاقات الاقتصادية، مما يزيل العوائق أمام التجارة والاستثمار، ويعزز الثقة في التعافي الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال. - عرض المنتدى فرصاً استثمارية في قطاع الطاقة، حيث أبدت شركات أميركية اهتماماً بالتنقيب واستثمار حقول الغاز الطبيعي، مما يعزز التعاون الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.

انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة السورية دمشق فعاليات منتدى الأعمال السوري–الأميركي الأول، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري–الأميركي، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من سورية والولايات المتحدة.

ويهدف المنتدى، وفق المكتب الصحافي في وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، عبر مناقشة مستقبل الاقتصاد السوري خلال مرحلة التعافي، واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، إن سورية "تفتح اليوم فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة يقوم على التعاون والشراكة وبناء مستقبل اقتصادي مشترك"، معتبراً أن التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين تمثل فرصة لإعادة تنشيط حركة التجارة والاستثمار.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها لعرض فرص الاستثمار في المنتدى؟ ما هي العقبات الرئيسية التي كانت تحد من التجارة والاستثمار بين سورية والولايات المتحدة قبل القرارات الأخيرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار الشعار إلى أن القرارات الأميركية الأخيرة تجاه سورية، ومنها إزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تشكل تحولاً مهماً من شأنه إزالة العديد من العوائق التي حدّت من التجارة والاستثمار والمشاركة المالية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى استثمار هذه المرحلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، وصف رئيس مجلس الأعمال السوري–الأميركي، عصام غريواتي، المنتدى بأنه إعلان عن الثقة ومحطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أنه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأوضح غريواتي أن انعقاد المنتدى في دمشق يتيح للمستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين مناقشة فرص الاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية توفر فرصاً واعدة لتعزيز التعافي الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال وتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف القطاعات.

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ويشكّل المنتدى منصة للحوار المباشر بين صناع القرار والقطاع الخاص، بهدف بناء شراكات اقتصادية جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقطاب الخبرات ورؤوس الأموال الدولية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار. ويأتي انعقاد المنتدى بعد أسابيع من إطلاق مجلس الأعمال السوري–الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن، كمنظمة مستقلة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتنظيم الوفود التجارية والمؤتمرات الاستثمارية، وتقديم الدعم للمستثمرين في الجانبين.

كما يأتي المنتدى بعد لقاءات رسمية عدة لتعزيز التعاون الاقتصادي السوري–الأميركي في واشنطن، جمعت مسؤولين سوريين بنظرائهم الأميركيين، وركزت على فرص الاستثمار، ولا سيما في قطاع الطاقة، في ظل توجه حكومي لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية أمام الشركات الأجنبية.

وفي السياق، قال الصحافي الاقتصادي محمد عيد لـ"العربي الجديد" إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والولايات المتحدة ما زالت محدودة نتيجة عقود من العقوبات التي فرضتها واشنطن على النظام السابق، وأدت بصورة رئيسة إلى إخراج سورية من النظام المصرفي العالمي، مما حد من تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا إلى البلاد.

ولفت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين لا يتجاوز بضعة ملايين الدولارات سنويا، خصوصا في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة، والتي تصل إلى 41%، وهي من أعلى معدلات التعرفة الجمركية التي تطبقها الولايات المتحدة عالميا.

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وأضاف عيد أن ثمة مؤشرات جديدة بدأت تلوح في الأفق، خصوصا إمكانية التعاون في قطاع الطاقة والنفط والغاز، ولا سيما بعد إعلان شركة "شيفرون" رغبتها في التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية بالشراكة مع شركة "باور إنترناشيونال" القابضة القطرية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة السورية. وفي الوقت ذاته، بدأت شركة "كونوكو" العمل فعلياً في استكشاف واستثمار حقول الغاز الطبيعي، وتطوير بعض الحقول في محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية.

وشهد المنتدى عرضاً لفرص الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن قطاع النفط والغاز يمتلك إمكانات استثمارية كبيرة يمكن أن تسهم في دعم إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الشركة وقّعت خلال الفترة الماضية عددا من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية تحوّل معظمها إلى عقود استثمارية، مع العمل على توسيع الاستثمارات، ولا سيما في المناطق البحرية قبالة السواحل السورية، وتعزيز الشراكات مع الشركات الدولية.

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جاكوب ماكغي، في كلمة مسجلة عبر الفيديو، أن سورية تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، لافتا إلى اهتمام متزايد من الشركات الأميركية باستكشاف فرص الاستثمار وإقامة شراكات في قطاعات مختلفة، بالتوازي مع العمل على تسهيل اندماج سورية في النظام المالي العالمي وتحسين البيئة التنظيمية والمصرفية الداعمة للاستثمار والتبادل التجاري.

بدوره، اعتبر تيموثي ليندركينغ، المدير في شركة "سكوير باتون بوغز" والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لبناء شراكات اقتصادية جديدة، مؤكدا استعداد المؤسسات الاستشارية الأميركية لتقديم الخبرات القانونية والفنية ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى سورية.