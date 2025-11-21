انطلاق ملتقى سوري أردني لتعزيز شراكات الاتصالات والاقتصاد الرقمي

- انطلق الملتقى الأردني السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دمشق بمشاركة واسعة، حيث أكد وزير الاتصالات السوري على أهمية التعاون والشراكات مع الأردن لتحقيق التحول الاقتصادي والتقني في سورية. - شدد وزير الاقتصاد الرقمي الأردني على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن الملتقى يتيح تبادل الخبرات وتأسيس شراكات جديدة في قطاع التكنولوجيا. - أشار نضال البيطار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن للشركات التقنية، مع ميزات تنافسية، وشهد الملتقى جلسة حوارية حول فرص التطوير التقني وتوسيع الشراكات.

انطلقت اليوم الجمعة في دمشق أعمال الملتقى الأردني السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تنظمه وزارة الاتصالات والتقانة السورية بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن. وشارك في الملتقى أكثر من 240 شخصاً من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين، من بينهم وزراء ومسؤولون ورؤساء شركات وممثلون عن قطاعات الأمن السيبراني والاستثمار وريادة الأعمال.

وفي كلمته، أكد وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل أن التعاون بين سورية والأردن "ليس أمراً عادياً"، موضحاً أن "مستوى الحضور واللقاء لا يمكن أن يحدث إلا بين بلدين شقيقين تجمعهما روابط اجتماعية واقتصادية ممتدة". وأضاف أن "سورية الجديدة التي تتطلع للانطلاق نحو مستقبل مختلف جاءت لتبني شراكات قائمة على التبادل وتحقيق أفضل ما يمكن للطرفين"، مشدداً على "قدرة السوريين التقنية والتجارية على الابتكار وتحقيق أثر في السوقين المحلية والإقليمية"، وأشار إلى أن "الاختبار الحقيقي للعلاقة بين البلدين ظهر خلال سنوات الأزمة، حين استقبل الأردن السوريين باحتضان حقيقي وتفهم، وهو ما أسس لمرحلة جديدة من الثقة المتبادلة"، مؤكداً أن "بناء شراكات مع الأردن يشكل جزءاً أساسياً من المرحلة الجديدة للتحول الاقتصادي والتقني في سورية".

من جانبه، أشار سنان حتاحت، من الجمعية المعلوماتية السورية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الشركات الناشئة في سورية تشهد تحولات لافتة، حيث تمكنت بعض الشركات من مضاعفة حجم أعمالها خلال سنوات قصيرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، معبراً عن "قدرة الشباب السوري على الابتكار"، كما لفت إلى مشاركة النساء في قطاع التكنولوجيا، التي تشكل نحو 35% من العاملين، إضافة إلى ارتفاع نسبة تبني التطبيقات الرقمية، إذ أظهر مسح أن أربعة من كل عشرة سوريين مستعدون لاستخدام حلول رقمية مبتكرة.

ومن الجانب الأردني، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن وجود الوفد الأردني في دمشق "يحمل رسالة واضحة بأن العلاقات بين الأردن وسورية ليست علاقات بروتوكولية عابرة، بل روابط تاريخية تعززها الجغرافيا والأخوة وتثبتها المصالح المشتركة". وأضاف أن الملتقى "فرصة عملية لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات تعاون جديدة وتأسيس شراكات تساهم في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بين البلدين".

وأوضح فادي قطيشات، رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، أن اجتماع نحو 80 شركة أردنية مع نظيراتها السورية يمثل "أحد أكبر الوفود القطاعية التي خرجت ضمن قطاع الاتصالات الأردني خلال السنوات الماضية"، مؤكداً أن "الطموح المشترك هو تحويل اللقاء إلى خطة عمل واضحة ومشاريع مشتركة مبنية على رؤية بعيدة المدى، بحيث ينعكس أثرها إيجاباً على المواطن في البلدين".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية نضال البيطار أن الأردن يحتضن أكثر من 2200 شركة تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينها أكثر من 490 شركة ناشئة، ويقدم القطاع أكثر من 46 ألف فرصة عمل مباشرة، من ضمنها فرص لنحو 12 ألف خريج من الجامعات والكليات الأردنية. وأضاف أن "البيئة الاستثمارية في الأردن تتمتع بميزات تنافسية تشمل ضريبة صادرات بنسبة 0%، وثماني اتفاقيات تجارة حرة دولية، و57 اتفاقية استثمارية ثنائية، ما يجعل المملكة منصة جاذبة للشركات التقنية الباحثة عن التوسع إقليمياً".

وأشار البيطار، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن التحول الرقمي في الأردن "يستند إلى استراتيجية وطنية شاملة تشمل الحكومة الإلكترونية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وربط قواعد البيانات بين المؤسسات، إلى جانب إطار تشريعي داعم مثل قوانين المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية". كما تتمتع المملكة ببنية تحتية قوية تشمل تغطية واسعة للإنترنت وسياسات تحفيز المنافسة، إضافة إلى بنية متقدمة للأمن السيبراني، لافتاً إلى وجود خطة للاستفادة من هذه الشركات للتعاون مع الشركات السورية.

وشهد الملتقى جلسة وزارية حوارية شارك فيها الوزراء ورئيس جمعية "إنتاج"، وتركزت على واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدين، وفرص التطوير التقني، وآليات توسيع الشراكات والاستثمار المشترك، إضافة إلى فتح باب الأسئلة حول مستقبل العمل التقني والتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وختم البيطار بالإشارة إلى أن فرق العمل بين الجانبين شرعت في إعداد خريطة شراكة وتكامل تشمل مجالات البنية التحتية والاتصالات والتعليم والتدريب والتعهيد والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بهدف تعزيز الشراكات العملية وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الرقمي في البلدين.