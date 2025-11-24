- معرض قطر الدولي للسياحة والسفر: يركز على سبعة قطاعات رئيسية، ويشارك فيه 60 دولة و300 عارض، مما يعزز مكانة قطر كوجهة سياحية رئيسية، متماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. - القرية العالمية: تُعد من أبرز معالم المعرض، حيث تقدم ملتقى ثقافياً يعرض تقاليد وعروض من 12 دولة، مما يعزز التزام المعرض بالتنوع الثقافي والاحتفاء به. - مشاركة الخطوط الجوية السورية وكروة: تشارك الخطوط السورية لأول مرة منذ 14 عاماً، بينما تعرض "كروة" حافلات صديقة للبيئة، مما يعكس التزام قطر بالاستدامة وتقديم خدمات نقل عالية الجودة.

يركز معرض قطر الدولي للسياحة والسفر على سبعة قطاعات تشمل سياحة الأعمال والترفيه والرفاهية والعلاج والثقافة والرياضة والسياحة الحلال. ويشارك في النسخة الرابعة التي انطلقت اليوم الاثنين، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، 60 دولة بـ300 عارض من شركات إدارة الوجهات ومشغلي الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر ومزودي الحلول التقنية وهيئات سياحية رسمية.

وافتتح المعرض بكلمة لرئيس "قطر للسياحة"، سعد بن علي الخرجي، شدّد فيها على المستقبل العالمي للسياحة والابتكار، وتنامي أهمية التنمية المستدامة عبر جميع مفاصل قطاع السفر.

وتشكل القرية العالمية أحد أبرز معالم المعرض، إذ توفر ملتقى ثقافياً يمنح الزوار فرصةً لاستكشاف طيف من التقاليد والعروض والحرف اليدوية من 12 دولة. كما جمعت هذه المساحة صوراً تعبيرية نابضة تتناول موضوع الهوية الثقافية، ما سمح للحضور بالاطلاع على باقة من القصص والمطابخ والعروض الفنية الأصيلة، في خطوة عزّزت مكانة التزام المعرض بإبراز التنوع العالمي والاحتفاء به.

وتشارك الخطوط الجوية السورية في المعرض لأول مرة، وتقول مديرة "السورية" في الدوحة، ناديا عواد لـ"العربي الجديد"، إن الخطوط الجوية السورية توجد في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر بحلة جديدة، ولأول مرة منذ أكثر من 14 عاماً، مشيرة إلى أن الشركة بدأت مرحلة جديدة مع العهد الجديد في سورية، وتعمل على إطلاق رحلات، ولعل البداية مع خط الدوحة حلب الذي ستنطلق أولى رحلاته عبر طائرة الخطوط السورية، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا (الجمعة)، إلى جانب ثلاث رحلات أسبوعية ( السبت، الإثنين، الأربعاء) مجدولة سابقا بين الدوحة ودمشق، وأكدت على أن الشركة تسير إلى الأمام لتقديم خطوط وخدمات جديدة.

وحول مشاركة شركة مواصلات القطرية" كروة"، يقول المدير التنفيذي للشؤون التجارية، محمد أبو خديجة، لـ"العربي الجديد" أن "كروة" تشارك في المعرض منذ الدورة الأولى، وتعرض في هذه الدورة الرابعة حافلة لنقل الركاب (باص) يتماشى مع رؤية قطر 2030 للحفاظ على البيئة، وأشار إلى الحرص على توفير تجربة تنقل مريحة وسلسة لضيوف قطر القادمين من أنحاء العالم، كما الحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول المستدامة، لدعم جهود الدولة في تقديم خدمات نقل تواكب المعايير العالمية لاستقبال زوّارها بأعلى مستويات الجودة.

ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة قطر بوصفها وجهة رئيسية للسياحة والسفر، ما يعزز صناعة السياحة المتنامية في البلاد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعقد مؤتمر معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2025 بالتعاون مع منظمة الترفيه العالمية تحت عنوان: (تطور قطاع السفر وسياحة الثقافة والاستدامة والسياحة الصحية ضمن عالم مترابط)، ويتخلل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام حفل توزيع جوائز الوجهات الخضراء، وفعاليات القرية العالمية، والأجنحة الدولية.

وحسب "قطر للسياحة"، وصل زوار البلاد في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أربعة ملايين زائر، وهو ما يوازي إجمالي عدد زوار البلاد لعام 2023 بأكمله، بنسبة زيادة سنوية بلغت 26 %، وأصبح القطاع السياحي أحد ركائز النمو الاقتصادي في قطر، وبلغ إسهامه أكثر 8% من الناتج المحلي مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى 12 % بحلول 2030.