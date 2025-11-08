انطلاق معرض خيري في حلب لمنتجات الحرفيين ورواد الأعمال الشبان

- انطلق سوق "صنع بحب" الخيري في حلب، بتنظيم مؤسسة القلب الأبيض وغرفة تجارة حلب، بمشاركة 230 منتجاً، ليعرض منتجات يدوية ومأكولات ومشاريع طلابية، ويعزز التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الإنتاج المحلي. - يهدف السوق إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الوصول لجمهور أوسع، خاصة النساء والشباب، ويشهد مشاركة دولية من تركيا والصين وأرمينيا، مما يتيح فرصاً للتبادل الثقافي والتجاري. - يرى الخبراء أن الأسواق الخيرية تدمج البعد الإنساني بالإنتاجي، وتوفر بيئة اقتصادية تربط التعليم بالإنتاج، مما يعزز الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

انطلقت في فندق شيراتون حلب السورية يوم السبت أعمال سوق "صنع بحب" الخيري، الذي تنظمه مؤسسة القلب الأبيض التنموية بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، اليوم السبت، بمشاركة واسعة ضمت أكثر من 230 منتجاً ومنتجة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفيين المبدعين.

ويمتدّ السوق على مدار ثلاثة أيام ليقدم للزوار تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل الأشغال اليدوية والمأكولات التراثية والعالمية، إضافة إلى المنتجات الغذائية والاستهلاكية، ومشاريع طلابية ريادية لخريجي الجامعات في مجالات التكنولوجيا والسياحة والخدمات الإبداعية.

وأوضح نائب رئيس غرفة تجارة حلب حسين عيسى لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن السوق يعد مبادرة خيرية في جوهرها واقتصادية بطبيعتها، تعكس التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم المنتج الوطني وتعزيز ثقافة الإنتاج المحلي. وأضاف أن الفعالية تمثل "منصة تفاعلية مباشرة بين المنتج والمستهلك، تتيح تبادل الخبرات وفرص التسويق، وتخلق شبكة تواصل تسهم في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من التوسع والاستمرار".

من جانبها، بينت رئيسة مؤسسة القلب الأبيض، هوري أوسيب كوشكريان، أن الهدف من إقامة السوق هو "إتاحة مساحة اقتصادية نشطة لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لعرض منتجاتهم الإبداعية، وتمكينهم من الوصول إلى جمهور أوسع في السوق المحلي"، مؤكدة أن المؤسسة "تسعى من خلال هذه المبادرات إلى دعم الاقتصاد المجتمعي وتوسيع فرص العمل، خاصة للنساء والشباب".

وشهد السوق حضوراً متنوعاً من مختلف الفعاليات المحلية، إلى جانب مشاركة وكالات تجارية من تركيا والصين وأرمينيا، ما أضفى بعداً دولياً على التجربة وأتاح فرصاً للتبادل الثقافي والتجاري.

وتحدثت نسرين حمدو إحدى المشاركات، وهي صاحبة مشروع صغير لصناعة الأكسسوارات من مواد معاد تدويرها، قائلة لـ" العربي الجديد": "المشاركة في هذا السوق تعني لي الكثير، فهي فرصة لأعرض عملي أمام جمهور واسع وأحصل على ملاحظات مباشرة تساعدني في تطوير المنتج، فمثل هذه المبادرات تمنحنا نحن النساء دعماً معنوياً قبل أن يكون مادياً، لأنها تضعنا في قلب النشاط الاقتصادي وتكسر الصورة النمطية عن عمل المرأة المنزلي المحدود".

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامر رزوق، أن "الأسواق الخيرية من هذا النوع تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد اجتماعي تضامني، لأنها تدمج البعد الإنساني بالبعد الإنتاجي، وتمنح المشاريع الصغيرة فرصة حقيقية للنمو بعيداً عن المنافسة غير المتكافئة في الأسواق التجارية التقليدية".

ويضيف رزوق لـ" العربي الجديد ": "إشراك الجامعات والحرفيين ضمن هذا الإطار يخلق بيئة اقتصادية متكاملة تربط التعليم بالإنتاج وتعيد الثقة بالعمل الحرفي كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الحلبي".

وتأسست مؤسسة القلب الأبيض الخيرية عام 2022 في حلب، وهي من المؤسسات الأهلية الناشطة في مجالات تمكين المرأة المنتجة، والرعاية الصحية، والتنمية المجتمعية، وتسعى من خلال مبادراتها إلى خلق بيئة تشاركية بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تدعم الإنتاج المحلي وتعزز روح العمل التطوعي.