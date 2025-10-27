انطلاق مؤتمر دافوس الصحراء في السعودية بمشاركة عالمية واسعة

- انطلقت النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض تحت شعار "مفتاح الازدهار"، مع التركيز على الابتكار في المحاسبة الكربونية والعملات المشفرة وحوسبة الكم والاستثمار في القيادة المستقبلية، بمشاركة 8000 مشارك و650 متحدثاً. - يركز المؤتمر على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بمشاركة قادة عالميين مثل غوغل ومايكروسوفت، وتوقعات بتوقيع صفقات بقيمة 60 مليار دولار، مع حضور قادة من 20 دولة. - تم عرض عربة قطار "حلم الصحراء" الفاخر، الذي يعكس الهوية الوطنية السعودية، ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلاته في نهاية عام 2026.

انطلقت اليوم النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار؛ المعروف باسم دافوس الصحراء، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "مفتاح الازدهار"، ويستمر حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وتبدأ فعاليات المؤتمر، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بجلسات مغلقة لمناقشة الأفكار والخبرات وتبادلها مع عددٍ من المفكرين، والخبراء، تناولت إسهامات الابتكار في المحاسبة الكربونية في إيجاد طريقة لقياس أداء الشركات في مجال المناخ، والبنية التحتية للعملات المشفرة ودورها في تعريف النظام المالي العالمي، وحوسبة الكم وتحقيق العوائد، والاستثمار في القيادة للمستقبل.

ويشهد المؤتمر، وفقاً للقائمين عليه، خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر، مجموعةً متنوّعةً من الجلسات التي تتناول موضوعات حيوية، مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب استراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وعلى مدى الأيام المقبلة سيُشارك رؤساء الدول، وصناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والروّاد في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والمناخ، والتمويل، والثقافة، في مناقشات رفيعة المستوى ترسم ملامح مستقبل النمو العالمي، والاستثمار، والتقدم الإنساني. ويستقطب المؤتمر أكثر من 8000 مشاركٍ و650 متحدثاً بارزاً، من خلال 250 جلسة حوارية؛ ما يُعزّز مكانة الرياض مركزاً عالمياً رائداً يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى استراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.

ويركز المؤتمر على قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي أصبح القوة الصاعدة في مبادرة الاستثمار، بحسب الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار القائمة على تنظيم المؤتمر ريتشارد أتياس، بعدما كان قطاع المال يهيمن بنسبة 70% في الدورات السابقة، إذ سيجمع نخبة من قادة التكنولوجيا العالميين، بينهم غوغل ومايكروسوفت وإنفيديا، إلى جانب شركات ناشئة.

وقال أتياس، في تصريحات إعلامية قبل انعقاد المؤتمر: "لدينا، ولأول مرة، قادة أكثر من 20 دولة، وهو أمر لم يحدث من قبل، الحدّ الأقصى الذي بلغناه سابقاً كان 3 قادة". و كشف أتياس أن نسخة هذا العام ستعرف مشاركةً غير مسبوقة من قادة العالم، من بينهم نائب رئيس الصين، إلى جانب قادة الأردن والعراق وباكستان وسورية وموريتانيا وألبانيا وبنغلاديش وكوبا ورواندا وغيرها، مؤكداً أن "الجنوب العالمي سيكون حاضراً بقوة في الرياض". ويتوقّع القائمون على المؤتمر أن يشهد اليوم الثالث والأخير "Investment Day" توقيع صفقات استثمارية بنحو 60 مليار دولار.

حلم الصحراء في المؤتمر

في السياق، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) وشركة "أرسينالي" الإيطالية عن عرض إحدى عربات قطار "حلم الصحراء" الفاخر لأول مرة، وذلك ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في العاصمة الرياض. ويُعد "حلم الصحراء"، وفقاً لـ"واس"، أول قطار فاخر من فئة الخمس نجوم في الشرق الأوسط، ويأتي تتويجاً للشراكة بين "سار" و"أرسينالي"، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الثقافة وهيئاتها، والهيئة السعودية للسياحة، ومركز دعم هيئات التطوير، إذ جرى العمل على دمج العناصر الثقافية والتراثية السعودية في تفاصيل التصميم لإبراز الهوية الوطنية في تجربة تجمع بين الفخامة والابتكار والأصالة.

وأكد وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر خلال زيارته الميدانية إلى موقع الفعالية، أن عرض أول عربة تصل إلى المملكة لقطار "حلم الصحراء" خلال فعاليات النسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) يعكس ما يشهده قطاع النقل السككي من قفزات تطويرية كبرى، وخدمات تنقل نوعية، عبر تجارب سفر فريدة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويضم القطار 33 جناحاً فاخراً، لتصل السعة الاستيعابية إلى 66 ضيفاً. ومن المقّرر أن تنطلق أولى رحلات قطار "حلم الصحراء" في نهاية عام 2026 من العاصمة الرياض، لمسافة تمتد أكثر من 1300 كيلومتر عبر شبكة قطار الشمال، مروراً بعددٍ من أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في المملكة. وستكون الرحلات لليلة واحدة أو ليلتين، ليحظى الضيوف، وفقاً للوكالة ذاتها، بتجربة تجمع بين الاستكشاف، والثقافة، والرفاهية، والضيافة السعودية الأصيلة.