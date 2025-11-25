انطلاق مؤتمر الجوال في الدوحة لأول مرة في المنطقة

- انطلق المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة "MWC 25" في الدوحة، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز التحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي، بحضور رئيس مجلس الوزراء القطري. - أكد وزير الاتصالات القطري على دور المؤتمر في تبادل الرؤى حول الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى نضوج رقمي في المنطقة مع 427 مليون مستخدم للهاتف المحمول، وأهمية تعزيز الاستثمارات في الشبكات والشمول الرقمي. - يشارك في المؤتمر أكثر من 200 قائد تكنولوجي من 60 دولة، مع مناقشات حول الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وتوقعات بارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات إلى 470 مليار دولار بحلول 2030.

انطلقت في الدوحة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الأول العالمي للهواتف المحمولة "MWC 25" الذي تنظمه رابطة جي إس أم أي (GSMA) بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، ويُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفه قطر لمدة خمس سنوات، ويجمع القادة الرقميين وصناع السياسات والمستثمرين لمناقشة تطوير البنى الرقمية والاقتصادات القائمة على المعرفة.

وحضر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حفل الافتتاح الذي أقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال عبر حسابه على منصة إكس: "تشكل استضافة النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC25 خطوة مهمة ضمن أجندتنا الرقمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي". وأضاف: "نرحب بجميع المشاركين في المؤتمر، ونتطلع إلى ترسيخ شراكات استراتيجية ترسم ملامح اقتصاد رقمي أكثر تنافسية وتقدما".

واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، محمد بن علي المناعي، في كلمة خلال الافتتاح أن المؤتمر منصة تجمع العقول والخبرات لتبادل الرؤى حول الذكاء الاصطناعي محوراً للتغيير، مؤكدا أن انعقاده في الدوحة يؤكد المكانة المتقدمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رسم ملامح الجيل القادم من تقنيات الاتصال، ويعكس قدرتها المتزايدة على التكيف مع التطورات العالمية ويبرز استعدادها للانتقال إلى بناء رقمية أكثر ذكاء وكفاءة تسهم في تعزيز التنمية ودفع الابتكار على مستوى إقليمي وعالمي.

وأشار المناعي إلى أن التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمر اليوم بمرحلة نضوج دقيقة، مستدلا على ذلك بوصول عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في المنطقة إلى 427 مليون مستخدم، وهي قاعدة رقمية تعكس إمكانيات واسعة للنمو، ومع ذلك لا يزال جزء من السكان خارج دائرة الاتصال بالكامل، الأمر الذي يجعل من تحسين الشمول الرقمي ليس فقط هدفا مشتركا لدول المنطقة خلال السنوات المقبلة فحسب، بل فرصة للوصول إلى ما هو أبعد من ذلك.

وقال المدير العام لرابطة "GSMA"، فيفيك بادرينات، في كلمة مماثلة، إن مؤتمر الدوحة يمثل محطة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولمنظومة الاتصال العالمية، موضحا أن مختلف أنحاء المنطقة تشهد استثمارات ضخمة عالمية المستوى في مجال الشبكات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ما يخلق فرصًا ويفتح آفاقًا جديدة للاقتصادات والمجتمعات. وفي المقابل، لا تزال أجزاء واسعة من المنطقة خارج نطاق الاتصال، وهو تحدٍ يتطلب عملًا جماعيًا.

وأكد بادرينات أن الحوارات التي تنطلق من الدوحة اليوم قادرة على رسم ملامح المرحلة المقبلة وإلهام العديد من المناطق، معبرا عن تطلع الرابطة إلى العمل مع شركائها في أنحاء المنطقة لضمان وصول فوائد التحول الرقمي إلى الجميع بدون استثناء.

ويمثل المؤتمر محطة مهمة لتعزيز مكانة الدوحة مركزاً للحوار العالمي حول السياسات الرقمية والتطورات التكنولوجية الحديثة، ويشارك فيه أكثر من 200 من صُنّاع القرار وقادة التكنولوجيا ورواد الأعمال، يمثلون 60 دولة، ويناقشون على مدى يومين أحدث الاتجاهات في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والحوسبة السحابية والاتصال عبر الأقمار الاصطناعية والحلول القائمة على البيانات ودورها في إعادة تشكيل الاقتصادات وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية.

ويحتضن المؤتمر أربعة أجنحة وطنية تمثل قطر، وفلسطين، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وتعقد على مدى يومين 50 جلسة حوارية، وعشر موائد مستديرة مغلقة على مستوى وزاري.

وحول طبيعة مشاركة فلسطين، يقول مهندس الأمن السيبراني في شركة "سايستك"، عبد القادر السويدان، لـ"العربي الجديد"، إن الجناح الفلسطيني يضم 11 شركة فلسطينية متخصصة في مجالات متنوعة منها الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبرمجة، قدموا من مدن نابلس ورام الله وغزة، بدعم من وزارة الاتصالات الفلسطينية وشركة "بيتا"، موضحا أن الهدف هو تسويق القدرات الفلسطينية في مجالات البرمجيات والرقمنة وأمن المعلومات ومختلف المجالات التكنولوجية، لافتا إلى أن "سايستك" وغيرها من الشركات المشاركة، تتمتع بخبرة وإمكانات عالية في مجالها، ولها عملاء عالميون كشركات التأمين والقطاع البنكي والمصرفي في عدة دول مثل بريطانيا وباكستان وغيرهما.

وبدوره، عبر المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، أحمد الدندشي، في بيان، عن فخره بالمشاركة في المؤتمر "في وقت تتقدم قطر بثبات نحو طموح واضح في مجال الذكاء الاصطناعي"، لافتا إلى أن تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت "يؤكد أن 35.7% من القوى العاملة في قطر يستخدمون اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو مؤشر مهم على سرعة تبنّي قطر للتقنيات التي تشكّل المستقبل". ونبه الدندشي إلى التزام مايكروسوفت بدعم هذا التوجه من خلال قدراتها السحابية الموثوق بها، ونهجها المسؤول في تطوير الذكاء الاصطناعي، والاستمرار في توسيع منطقة مراكز البيانات المحلية.

ويستضيف مؤتمرالدوحة برنامج رابطة "GSMA" الوزاري والذي يضم 50 وفداً رسمياً من وزراء ورؤساء هيئات تنظيمية وممثلين عن منظمات دولية، كما يشارك 40 متحدثاً في منصة "4YFN" المخصصة لريادة الأعمال، إذ تقدم 50 شركة ناشئة عروضاً تقديمية وتستعرض 40 شركة قطرية ناشئة حلولها الرقمية.

وأُطلق في اليوم الافتتاحي للمؤتمر تقرير اقتصاد الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، الذي يستعرض دور انتشار الخدمات الرقمية في دول الخليج وشمال أفريقيا في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أطلقت رابطة "GSMA" تقرير التحول الرقمي للمؤسسات في المنطقة، والذي يبرز صدارة قطر العالمية في تبني المؤسسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس الخاصة.

ووفقا للتقريرين، من المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الاتصالات المتنقلة إلى 470 مليار دولار في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2030، مقارنة بـ350 مليار دولار في عام 2024. وتشير التقديرات إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال المتنقل والأجهزة المرتبطة بها ستشكّل نحو 45% من إجمالي الإنفاق على التحول الرقمي في المنطقة حتى عام 2030. أما على مستوى قطاع الأعمال، فسيبلغ متوسط إنفاق المؤسسات على التحول الرقمي نحو 9.8% من إجمالي إيراداتها خلال الفترة بين 2025 و2030.

وبينما تواصل دول الخليج قيادة مسيرة التحول الرقمي، يدعم مؤتمر الدوحة المسؤولية المشتركة بتعزيز الشمول الرقمي عبر المنطقة لضمان وصول فوائد هذا التقدم إلى الجميع بدون استثناء، إذ لا يزال أكثر من 340 مليون شخص خارج نطاق الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من توفر تغطية النطاق العريض المتنقل، وهو تحدٍ يمكن معالجته من خلال الاستثمار المشترك في توفير أجهزة ميسورة التكلفة، وتعزيز المحتوى الرقمي المحلي، وتنمية المهارات الرقمية.

ويتيح مؤتمر الدوحة منصة مهمة لتبادل الدروس المستفادة من النماذج الناجحة واستكشاف الشراكات ودعم الجهود الرامية لضمان وصول مزايا الاتصال الرقمي إلى جميع فئات المجتمع بينما تتشكل ملامح الاقتصاد الرقمي في المنطقة.