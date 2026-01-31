انطلاق قمة الويب قطر غداً بمشاركة 1600 شركة و800 مستثمر

- انطلاق قمة الويب قطر 2026: تُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 30 ألف شخص من 120 دولة، و1600 شركة ناشئة، و800 مستثمر، و400 متحدث، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة لرئيس مجلس الوزراء القطري. - أهمية القمة ودورها الاقتصادي: تعكس القمة مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار، محققة عوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز قطاعات الضيافة والطيران والخدمات. - فرص استثمارية وشراكات دولية: توفر القمة فرصاً استثمارية للشركات الناشئة مع 700 مستثمر عالمي، وتعزز مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال.

تنطلق غداً الأحد، فعاليات قمة الويب قطر 2026 "Web Summit Qatar"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر حتى 4 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة قياسية تُقدر بنحو 30 ألف شخص من أكثر من 120 دولة، إلى جانب 1600 شركة ناشئة، وما يزيد عن 800 مستثمر، ونحو 180 شريكاً عالمياً، و من 400 متحدث، و600 إعلامي. وبدأت قطر باستضافة القمة عام 2024 ولمدة خمس سنوات.

وبحسب مكتب الاتصال الحكومي القطري، نفدت جميع التذاكر المخصصة للقمة، أكبر حدث تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية مساء الأحد، على المسرح الرئيسي كلمة لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تؤكد دور قطر في قيادة التحول الرقمي إقليمياً. وتتضمن الأمسية الافتتاحية فقرة "Welcome to Web Summit Qatar 2026" يقدمها مؤسس القمة بادي كوسغريف، إضافة إلى عرض تفاعلي عن الروبوتات وتطبيقاتها الحالية، إلى جانب حفل موسيقي حي يقدمه الفنان العالمي "كويستلاف" ضمن برنامج "نايت سامِت" الليلي.

وعلى مدى أربعة أيام، توزع جلسات قمة الويب قطر 2026 على مسارات متخصصة تشمل الذكاء الاصطناعي، يقدمها رؤساء شركات عالمية مثل "إليفن لابس" و"أبلايد إنتويشن" وغيرهما، وحوارات عن صناعة المحتوى والبودكاست بمشاركة أسماء معروفة مثل كولين كايبرنيك، لوغان بول، ومقدمي برامج رقمية عالمية، إلى جانب مسارات رأس المال المخاطر، والإعلام الرقمي، وريادة الأعمال، والتقنيات الإبداعية، إضافة إلى ورش عمل مغلقة ولقاءات مخصصة بين المستثمرين والشركات الناشئة، ونقاشات سياسات عامة يشارك فيها اقتصاديون ومسؤولون سابقون مثل يانِس فاروفاكيس، إلى جانب قيادات من مؤسسات مالية وتقنية دولية.

وبحسب رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم قمة الويب قطر، الشيخ جاسم بن منصور آل ثاني، تعكس استضافة أكثر من 30 ألف مشارك و 1600 شركة ناشئة في نسخة هذا العام من القمة، الثقة المتزايدة في مكانة قطر مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا، ويترجم رؤية الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة". من جانبه، أكد مؤسس قمة الويب"Web Summit" بادي كوسغريف أن "الطلب القياسي على المشاركة في قمة الويب قطر 2026 يبرهن أن الدوحة أصبحت نقطة التقاء حقيقية بين رواد الأعمال في الشرق الأوسط والمستثمرين العالميين، وأن الشراكة مع قطر أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام مجتمع التكنولوجيا العالمي".

The third edition of #WebSummitQatar is officially sold out!! 🥳



We can't wait to welcome you all in 2 days. See you in Doha! 🇶🇦 pic.twitter.com/xTtXIOCmx8 — Web Summit (@WebSummit) January 30, 2026

وأظهر تقرير صادر عن شركة "سيلفرلود"، العالمية المتخصصة في الخدمات الاستشارية، أن قمة الويب قطر الثانية، التي استضافتها الدوحة العام الماضي، حققت عوائد اقتصادية بلغت نحو 807 ملايين ريال (نحو 221.7 مليون دولار) ، ما يؤكد الدور المتنامي لهذا الحدث العالمي ضمن الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 303 ملايين ريال، بمتوسط إنفاق يومي للفرد بنحو 2294 ريالاً، على مدى ستة أيام هي متوسط إقامة الفرد في قطر، وحجز 66 ألف ليلة فندقية، وشراء أكثر من 19 ألف تذكرة طيران خلال فترة القمة.

وأسهمت هذه الأرقام في تعزيز أداء قطاعات الضيافة والطيران والخدمات في الدولة. واعتبر رئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، أن نتائج هذا التقرير تؤكد أن قمة الويب قطر ليست مجرد فعالية تكنولوجية عالمية، بل أداة استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر، من خلال تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، حيث نواصل العمل على إقامة الشراكات التي تواكب تطلعاتنا نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".

تشهد مناقشات قمة الويب قطر 2026، التي تقام فعالياتها من 1-4 فبراير، مشاركة نخبة من المتحدثين القطريين، ضمن مئات المتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال.



Web Summit Qatar 2026, taking place from… pic.twitter.com/X42Vp7bvkk — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) January 29, 2026

ولفت إلى أن النجاح الكبير الذي حققته قمة الويب قطر، والإقبال العالمي على المشاركة فيها، يعكس ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار حول العالم في البيئة الاقتصادية لقطر، وما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى، ما يعزز من حضور الدولة بوصفها مركزاً رئيسياً للابتكار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم. ونجح مركز قطر للمال خلال مشاركته في نسخة العام الماضي من القمة، في استقطاب نحو 1600 شركة متخصصة في مجالات التطور الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والمالية والابتكار من أنحاء العالم، وذلك من خلال تقديم مزايا وحوافز استثنائية شملت الإعفاء من رسوم التسجيل، والرسوم السنوية للسنوات الأربع الأولى، بالإضافة إلى حوافز ضريبية تتماشى مع المعايير الدولية.

وتوفر قمة الويب قطر 2026 فرصاً استثمارية واسعة للشركات الناشئة من خلال برامج مخصصة تجمعها بأكثر من 700 مستثمر عالمي وإقليمي، بما في ذلك صناديق رأس المال المخاطر الكبرى مثل "Sequoia" و"Greylock" و"Khosla Ventures"، إلى جانب مبادرات قطرية مثل برنامج استثمار شركات ناشئة قطر الذي منح أكثر من 39 مليون دولار لـ37 شركة من 20 دولة.