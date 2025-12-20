- انطلق المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وروسيا، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ودعم الاستقرار في أفريقيا. - أكد وزير الخارجية المصري على أهمية التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة، مشيراً إلى قضية سد النهضة، بينما شدد لافروف على دعم روسيا لأفريقيا وزيادة استخدام الروبل في المدفوعات. - شهدت التجارة بين روسيا وأفريقيا نمواً ملحوظاً، وتسعى روسيا لتعميق العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في الطاقة النووية السلمية.

انطلقت في القاهرة، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقيّة إلى جانب روسيا التي يمثلها وزير الخارجية سيرغي لافروف، إضافة إلى رؤساء المنظمات الإقليمية المعنية بالتعاون الاقتصادي بين موسكو والدول الأفريقية.

ويترأس أعمال المؤتمر الذي يستمر ليومين، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروسي، وتيتي أنطونيو وزير خارجية أنغولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وقالت الحكومة المصرية في بيان نشرته هيئة الاستعلامات، إن النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري تركز على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.

وشدد عبد العاطي في كلمته أمام المؤتمر نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة أن يكون صوت أفريقيا، بما تمثله من ثقل بشري واقتصادي وسياسي وديمغرافي، حاضراً ومؤثراً في صياغة القرارات الدولية الكبرى، ولا سيّما في هياكل التمويل الدولية وفي إطار إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكّد التزام مصر بمواصلة العمل لحشد التمويل للمشروعات القارية الهادفة إلى دفع أجندة التكامل الإقليمي، وتنفيذ برامج ومشروعات تلبي طموحات الشعوب الأفريقية وتحقق أهداف السلم والأمن المستدامين.

وتركز أعمال المؤتمر على سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم جهود السلم والتنمية وتعزيز شراكة روسية - أفريقية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.

كما أشار عبد العاطي في كلمته إلى قضية سد النهضة الإثيوبي، التي تمثل ملفاً حساساً في علاقات الجانبَين، وقال إن مصر تعتمد بصورةٍ رئيسيّة على نهر النيل باعتباره شريان الحياة الوحيد لشعبها، ومن هذا المنطلق تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها مبدأ الإخطار المسبق وضرورة عدم إلحاق الضرر بدول المصب.

بدوره، قال لافروف إنّ "الدول الأفريقية ذات دور مهم على المستويات كافة، وندعم أفريقيا في المجالات التنموية والتجارية والاستثمارية ومكافحة التطرف".

وكانت النسخة الأولى من المؤتمر قد عقدت في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

حضور روسي

كما أشاد الوزير الروسي بالتعاون الاقتصادي بين بلاده والدول الأفريقية، وكشف في كلمته أمام المؤتمر عن زيادة كبيرة في نسبة استخدام الروبل الروسي في المدفوعات الثنائية، إذ وصلت إلى 84% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الوزير أن هذا يأتي ضمن أولوية روسية لإقامة "آليات تسوية متبادلة باستخدام العملات الوطنية" بين روسيا والدول الأفريقية، بهدف حماية التجارة المتبادلة من الآثار السلبية للعقوبات. وأشار إلى أن روسيا تبحث مع الدول الأفريقية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وهو مجال تعتبر فيه روسيا من الدول الرائدة عالمياً.

كما دعا الوزير الروسي الشركاء الأفارقة لاستغلال الفرص في الأسواق الروسية، معرباً عن ثقته بوجود إمكانات كبيرة لزيادة التبادل التجاري مع دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقد سجلت التجارة بين روسيا وأفريقيا نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة، لتصل إلى ما يقدر ما بين 25 إلى 28 مليار دولار سنوياً، وفقاً لبيانات روسية ودولية.

وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 18 مليار دولار في عام 2022، قبل أن يرتفع بحدّة إلى حوالى 24.5 مليار دولار في 2023، مدفوعاً أساساً بصادرات روسيا من المنتجات النفطية والقمح والأسمدة والمعادن. وتشير تقديرات أولية إلى أن حجم التجارة في عام 2024 ظل عند مستويات مماثلة أو ارتفع إلى قرابة 28 مليار دولار، مع استحواذ أفريقيا على نحو 4% من إجمالي التجارة الخارجية الروسية.

وتسعى موسكو إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية في ظل العقوبات الغربية، فيما يقول مسؤولون روس إنهم يهدفون إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع أفريقيا بحلول نهاية العقد الحالي.