انطلاق أعمال منتدى استثمار سوري إماراتي في دمشق

- انطلق المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي في دمشق لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والتعليم والسياحة والعقارات، بمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص. - أشاد وزير الاقتصاد السوري بالنموذج الإماراتي وأكد على الروابط العميقة بين البلدين، بينما أكد وزير التجارة الإماراتي على أهمية التعاون لتحقيق التنمية الشاملة. - دعا رئيس هيئة الاستثمار السورية المستثمرين الإماراتيين للمشاركة في بناء المستقبل الاقتصادي لسورية، مع التركيز على مشاريع إعادة الإعمار وتطوير العقارات والسياحة.

بدأ اليوم الاثنين في العاصمة السورية دمشق أول منتدى استثمار سوري إماراتي بمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة الاستثمارية في العديد من المجالات، ما يعكس اهتمام رجال أعمال إماراتيين بالسوق السورية الواعدة. وبحسب وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، يتضمن المنتدى عقد جلسات استثمار حوارية يشارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، تهدف إلى توفير مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والخدمات المالية والسياحة والعقارات والتطوير العمراني والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتحوّل الرقمي.

وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية نضال الشعار، في كلمة خلال انطلاق فعاليات المنتدى في قصر المؤتمرات بدمشق، بالنموذج التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أنه "لا يقوم فقط على الاقتصاد، وإنما على الكفاءة وخلق بيئة يشعر فيها الإنسان بأن الجهد والفكر قادران على صنع المستحيل"، وفق قوله، وأشار إلى أن علاقة سورية مع الإمارات "مبنية على الاحترام المتبادل والروابط العميقة، ويجمعنا سوياً الإيمان المشترك بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالرؤية المشتركة بين البلدين"، وقال إن المنتدى "يعكس عودة الثقة والتواصل الطبيعي بين الأشقاء وعودة سورية إلى قلب الحركة الاقتصادية العربية والعالمية.

من جانبه، قال وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إن الهدف "هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين"، مشيراً إلى أن "المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون وتقوية الروابط القائمة على الشراكة الحقيقية والتكامل والتنمية الشاملة والعمل على بلورة مشاريع مشتركة مبنية على المصالح المتبادلة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادَي البلدين".

كما قال إن تنظيم المنتدى "يؤكد إيماننا المشترك بأن التكامل الاقتصادي والحوار المباشر هما المسار الأمثل لتحقيق النمو وتعزيز التنافسية وخلق فرص نوعية قادرة على تحقيق الازدهار". ودعا رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي المستثمرين الإماراتيين لـ"لمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل الاقتصادي الجديد لسورية"، معتبراً القفزات الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات "نموذجاً يُحتذى على المستوى العربي والعالمي بفضل سرعة الإنجاز وامتلاك المعرفة والقدرة على خلق بيئة استثمار جاذبة".

اقتصاد عربي الشركة السورية للبترول ترفع أسعار الوقود والغاز

كذلك أشار إلى أن "هيئة الاستثمار السورية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بيئة استثمار مناسبة من خلال تبسيط الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتسهيل التراخيص إضافة إلى تفعيل النافذة الواحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين في جميع المحافظات وتسريع الموافقات وإنجاز المشاريع على أرض الواقع"، وأبدى رغبة في أن يكون المستثمرون الإماراتيون "شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية وإعادة الإعمار" في سورية.

يأتي هذا المنتدى في ظل اهتمام رجال أعمال إماراتيين بالاستثمار في سورية وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية. وزار رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار العاصمة السورية دمشق على رأس وفد التقاه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي التقى في مطلع الشهر الجاري رجل الأعمال الإماراتي محمد إبراهيم الشيباني وبحث معه الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات ورجال الأعمال من دولة الإمارات للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وتطوير قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية في سورية. وتحدثت تقارير إعلامية قبل أيام عن أن شركة "إيغل هيلز" الإماراتية تدرس تنفيذ مشروعين عمرانيين كبيرين في سورية، ضمن مخططين رئيسيين تتجاوز كلفتهما التطويرية 50 مليار دولار.