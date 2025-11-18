انطلاق أعمال "بيروت1"... محاولة لاستعادة دور لبنان الاقتصادي

- انطلقت جلسات مؤتمر "بيروت 1" في بيروت بحضور وفود دبلوماسية وسياسية، بهدف تعزيز الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي والمستثمرين، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية. - أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أهمية محاسبة المسؤولين وحماية الموارد، مشيراً إلى انفتاح لبنان على محيطه لتعزيز دوره الاقتصادي والثقافي، بينما شدد شارل عربيد على أهمية الاستثمار لإعادة الإعمار. - تناولت الجلسات التحديات المالية، حيث أكد وزير المال ياسين جابر على أهمية تحقيق فائض مالي، وأشار فوزي الحنيف إلى ضرورة الدعم المؤسسي والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

بدأت في العاصمة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، جلسات مؤتمر "بيروت 1" بحضور وفود عربية وخليجية وغربية، دبلوماسية وسياسية وممثلين رفيعي المستوى من البنك الدولي والصناديق العربية، ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية. وتخلّل المؤتمر الذي تستمر أعماله إلى غد الأربعاء كلمات للرئيس اللبناني جوزاف عون

ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ووزير الاقتصاد عامر البساط، قبل أن تبدأ جلسات حوارية متعدّدة، بمشاركة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وعددٍ من الوزراء اللبنانيين، وشخصيات مالية واقتصادية، عربية وغربية.

وركّزت الكلمات على أهمية عقد المؤتمر في بيروت، بما يعطي فرصة جديدة للبنان من أجل بدء مسار جدي على خطّ استعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، وبين الدولة والمجتمعَين العربي والدولي والمستثمرين، خصوصاً بعد انقطاع طويل، ربطاً بالأسباب الأمنية والسياسية، التي أثرت على علاقات لبنان مع محيطه ولا سيّما الخليجي منه، وعلاقاته مع المستثمرين، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي حال دون تقديم الدعم اللازم للبنان، للنهوض اقتصادياً.

وعرضت الجلسات الخطوات المطلوبة من لبنان لإعادة بناء الثقة مع الخارج، وخصوصاً مع المستثمرين، والعراقيل التي لا تزال تحول دون ذلك، والتحديات التي تواجهها القطاعات الأساسية في البلاد، في ظلّ الانهيار الذي شهده لبنان في أواخر عام 2019، وما تبعه من أزمات متعدّدة، منها مرتبطة بجائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، إلى جانب الإصلاحات الأساسية المطلوبة من لبنان.

وأكد الرئيس عون في كلمته أنّنا "لا نبني المستقبل عندما تهدأ العواصف، بل نصنع الهدوء عبر البناء، مشدداً على أن الدولة التي تحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معاً".

وشدد عون على انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي، مشيراً إلى أن لبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعباً اقتصادياً وثقافياً في المنطقة، وجسراً بين الشرق والغرب، ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية، مؤكداً أن انفتاح لبنان ليس شعاراً، بل هو توجه فعلي نحو شراكات جديدة، نحو الأسواق المحيطة، ونحو تعزيز مكانته في خريطة الأعمال الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، إن وجود الوفود اليوم في المؤتمر هو دليل ثقة بلبنان، وبأن لبنان حيّ ويستحق الرهان عليه الآن، مشدداً على أن لبنان ليس بحالة انتظار، فهو ينهض رغم الأزمات، مشيراً إلى أن الحضور العربي والرسائل الدبلوماسية والاقتصادية المتزامنة، ولا سيّما الزخم السعودي المتصاعد في الفترة الأخيرة كلها دلائل محبة، وأخوة وإيمان وفرص.

وأكد عربيد "أننا نريد الاستثمار وإعادة الإعمار واسترجاع الودائع وعودة اقتصاد الإنسان والعائلة والمؤسسة والنمو وتكافؤ الفرص، فبهذا نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون ويمثل محور اهتماماتنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، مشيراً إلى أن مسار التعافي يتطلب إعادة الودائع وبالمقابل وبالأهمية نفسها نؤمن أن لا تعافي حقيقياً من دون عودة القطاع المصرفي لكفاءته وازدهاره؛ لأنه ركيزة حيوية ببناء المستقبل.

وشدد عربيد على أن القطاع انطلق ووجهته واحدة وهي الاستقرار والاستثمار والازهار، مشيراً إلى أن المستثمرين يتحرّكون بناءً على الإشارات، ومؤتمرنا اليوم إشارة مباشرة أن لبنان فرصة لا أزمة، ونحن مؤمنون بقدرتنا على إطلاق دينامية جديدة من التفكير المشترك حول مصالحنا جميعاً، ليصبح "بيروت وان" طريقاً واسعاً، لا محطة وصول، طريق يتمدّد فيتفرّع، فتتوالى على جوانبه محطات الفرع والنجاح.

بدوره، قال وزير الاقتصاد عامر البساط إن "بيروت وان ليست محطة الختام، إنما البداية، فهو إعلان انطلاقة جديدة ومسارات جديدة لاستعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، ولبلورة رؤية اقتصادية حديثة وجريئة"، مشيراً إلى أنه مسار لعقد جديد بين لبنان ومغتربيه يقوم على شراكة استثمارية في وطن يستحق، وهو أيضاً مسار بداية كسر الجمود وإطلاق عودة المستثمرين الدوليين وفي طليعتهم أشقاؤنا العرب بعد سنوات من الانقطاع والصمت الاقتصادي.

وضمن الجلسات الحوارية، قال وزير المال ياسين جابر، إن الفائض المالي أهم رسالة يمكن أن نوجّهها، فهو أمر مهم، لأنه يؤشر إلى أمور كثيرة، منها إلى المستثمرين بأن الأمور المالية في لبنان تسير على نحوٍ حسن، وأن الإصلاحات التي نقوم بها تعطي جدواها، وتؤشر للمواطنين بأنهم يستطيعون الحصول على خدمات وأننا سنحسن القطاعات المختلفة وسيكون هناك أموال موجودة لأجل تغذية كل الموازنات في مختلف الوزارات التي تتطلّب تقديم خدمات.

وأضاف جابر "في عام 2025، سيفاجأ كثيرون بأننا سنحقق فائضاً مالياً جيداً جداً، وذلك سيعطي ثقة أكبر بأن موازنة عام 2026 التي أرسلناها إلى مجلس النواب وفيها زيادة كبيرة عن موازنة عام 2025، سيمكن تحقيقها، ومن خلال كل الإصلاحات التي نقوم بها سنتمكن من تحقيق فائض في عام 2026".

بدوره، قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي فوزي الحنيف خلال الجلسة الحوارية، "لا شك أن هناك صعوبة في البتّ بأي عملية انتقالية، يحتاج الموضوع إلى مساعدات فنية، يدخل فيها دعم مؤسّسي وأمور كثيرة ويتطلب إنجاز دراسات عدة"، مؤكداً أننا "سنكون متكاتفين مع الحكومة اللبنانية والأخوان في البنك الدولي ومؤسسات التمويل العربية والأجنبية لأن تكون هناك مراحل انتقالية بفترات زمنية معينة تحدّد تداخل القطاع الخاص مع العام".

وأضاف الحنيف "القطاع الخاص ينظر بالمرتبة الأولى لنوعية المشاريع القائمة، مثل الكهرباء، واليوم الحضور في هذا الجمع كله متحمّس وينظر إلى بيروت وان والمشاريع القادمة، ونحن كصندوق عربي نأمل أن نكثف الجهود مع المؤسسات الزميلة الأخرى وننطلق من الدعم الخاص إلى موضوع المساعدات الفنية، فهذه مهمة جداً بالنسبة إلى البداية للبنان، والدعم المؤسسي لبناء القدرات، لأن هناك احتياج كبير لبناء القدرات وهذا يحتاج إلى جهد مشترك".