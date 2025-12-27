انسحاب سابك السعودية يُربك الدقم في سلطنة عُمان

- انسحبت شركة سابك السعودية من المشروع البتروكيميائي في الدقم، بسبب تغيير أولوياتها الاستراتيجية، وليس لغياب الجدوى الاقتصادية، حيث تسعى لتحقيق 3 مليارات دولار بحلول 2030. - المشروع لا يزال يتمتع بجدوى اقتصادية، لكن عمان تبحث عن شريك ثالث بملاءة مالية وخبرة تشغيلية، خاصة في أسواق كبيرة مثل السعودية أو الصين أو الهند. - تعكس الاستراتيجية العمانية فهماً للديناميكيات العالمية، حيث تسعى لشراكات تضمن استقرار الطلب وزيادة العوائد، مع التركيز على الجودة في الشراكات الصناعية الكبرى.

دق إعلان شركة "أوكيو" العمانية، في منتصف الشهر الجاري، عن انسحاب شركة سابك السعودية من المشروع البتروكيميائي المشترك في منطقة الدقم الاقتصادية، جرس إنذار بشأن إعادة تقييم عمان والكويت للمشروع بوصفه استثمارا كان من المفترض أن يعزز الصناعة البتروكيميائية في المنطقة. وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة العمانية أشرف المعماري أنّ "سابك قررت الانسحاب من المشروع، والآن نحن والجانب الكويتي فقط"، دون تقديم تفاصيل عن الأسباب الحقيقية للقرار، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وانعكس الضغط على هوامش الربح بوضوح في تراجع مؤشرات الربحية من 17% إلى 12% فقط، مع معدلات استخدام منخفضة للإيثيلين والبروبيلين عن المتوسطات التاريخية، بحسب تحليل نشرته منصة إيه إنفست (AInvest)، المتخصصة في تحليل القطاع الاستثماري والطاقة. ورغم الشائعات المتداولة، لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بإلغاء مشروع المجمع البتروكيميائيات في الدقم، وفق ما يوضحه الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، لـ"العربي الجديد"، مؤكداً أنه استفسر شخصياً قبل 3 أشهر من رئيس جهاز الاستثمار العماني، عبد السلام بن محمد بن عبد الله المرشدي، حول مستجدات الشراكة مع الجانب السعودي، فكان الرد أن انسحاب الشريك السعودي من المشروع ليس بسبب غياب الجدوى الاقتصادية، بل نتيجة تغير أولوياته الاستراتيجية.

ويؤكد هذا التقييم حقائق معروفة عن سابك، فقد أعلنت الشركة عن برنامج تحول طموح يستهدف تحقيق 3 مليارات دولار من القيمة بحلول 2030، مقسمة بين تخفيضات التكاليف وإنشاء قيمة جديدة، كما أن الشركة، المملوكة بنسبة 70% لشركة أرامكو السعودية، تخضع لضغوط متزايدة لتقليل النفقات الرأسمالية وإدارة العوائد للمساهمين بموازاة انخفاض أسعار النفط، وفقا لما أورده تقرير لوكالة رويترز. مع ذلك، يلفت الطوقي إلى أن المشروع لا يزال ذا جدوى واضحة، إذ يرتكز على مصفاة الدقم القائمة بالفعل، ولا يعاني من نقص في التمويل أو الموارد، غير أن الجانب العماني يصر على عدم المضي قدما في تنفيذه دون وجود شريك ثالث.

ويمثل وجود مصفاة الدقم أساسا قويا للمشروع المقترح، بحسب تقدير نشرته منصة "أرغوس ميديا" المتخصصة في تحليلات الطاقة، مشيرا إلى أن عمان والكويت أطلقتا مصفاة "OQ8" بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2023، بطاقة إنتاجية تصل إلى 230 ألف برميل يوميا، وأثبتت كفاءة تشغيلية عالية. فالمصفاة تجاوزت طاقتها الإسمية في الإنتاج، حيث بلغت 110% من الطاقة المصرح بها دون الحاجة إلى استثمارات إضافية كبيرة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن المصفاة صدرت 295 ألف برميل يومياً من المنتجات في أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى مستوى شهري لها.

ووفق تقدير نشرته وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني فإن الأسباب الاقتصادية وراء هذا الانسحاب ليست عابرة، بل تعكس أزمة هيكلية عميقة تعصف بالصناعة البتروكيميائية العالمية، حيث أعلنت سابك عن خفض نفقاتها الرأسمالية بمقدار 500 مليون دولار، محدثة التوجيه السنوي للعام الحالي إلى نطاق يتراوح بين 3 و3.5 مليارات دولار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، عبد الرحمن الفقيه، إن "صناعة البتروكيماويات تواجه تحديات هيكلية مستمرة، بما فيها الفائض العالمي المستمر وضغوط الهوامش المستدامة"، مشيرا إلى الحاجة لـ"تسريع إجراءات تحسين المحفظة"، وعليه عملت سابك على إغلاق مصنع Teeside للكراكر في بريطانيا، الذي أسفر عن خسائر بلغت مليار دولار، في جزء من استراتيجية إعادة الهيكلة.

وفي كل الاحوال، فإن الحاجة إلى الشريك ليست ناتجة من ضعف مالي، بحسب الطوقي، بل من رغبة عمان في جذب جهة استراتيجية تجمع بين الملاءة المالية والخبرة التشغيلية وقدرات التسويق القوية، وخاصةً في أسواق استهلاكية كبيرة، مشيرا إلى أن المعايير الأساسية التي يلح عليها الجانب العماني تتمثل في أن يكون الشريك الجديد من دولة ذات سوق استهلاكية واسعة، مثل السعودية أو الصين أو الهند، بحيث يُسهم في امتصاص أغلب الإنتاج المحلي من المجمع البتروكيميائي.

وتعكس هذه المعايير فهما للديناميكيات العالمية في الصناعة البتروكيميائية، فقد أشارت تقارير نشرتها "S&P Global Ratings" إلى أن الهند وحدها هي ثالث أكبر مستهلك للبتروكيميائيات عالميا، وتستعد للظهور لاعبا مهيمنا في القطاع، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تقود حوالي ثلث إضافات الطاقة الإنتاجية الجديدة عالمياً. ويستشهد الطوقي بمثال شراكة عمان مع شركة الأسمدة العمانية الهندية، التي نجحت لأنّ الشريك الهندي يستهلك أكثر من 80% من منتجاتها، ما يضمن استقرار الطلب ويزيد عوائد الاستثمار.

ويجسد هذا المثال الفائدة الاستراتيجية للشراكات مع الاقتصادات الكبيرة، فقد أشار تقدير نشرته"Centre for International Environmental Law" إلى أن الشركات البتروكيميائية الكبرى تقر بأن الشراكات الاستراتيجية ضرورية لدفع الابتكار وتوسيع الوصول إلى السوق وتعزيز القدرة التنافسية. وهذا يتسق مع ما أعلنت عنه شركات مثل "BASF"، التي أكدت، وفق بيانات نشرتها منصة "GPCA" (الاتحاد العام لمنتجي الكيماويات في مجلس التعاون الخليجي)، أن الشراكات طويلة الأجل والموثوقة مع الموردين هي المفتاح لضمان أمن الإمدادات وإدارة تقلب الأسعار.

ولذا يخلص الطوقي إلى أن تأخير بدء التشغيل في مشروع البتروكيميائيات لا يعكس عزوفاً عن المشروع، بل حرصاً على هيكلة الشراكة بما يضمن نجاحها على المدى الطويل، وهو توجه استراتيجي يعكس فهماً لأهمية الجودة على الكمية في الشراكات الصناعية الكبرى، ويؤكد أنّ القرار لا يزال مفتوحاً أمام شركاء يحققون المزايا الثلاث: القوة المالية، والخبرة التقنية، والوصول إلى أسواق استهلاكية ضخمة.