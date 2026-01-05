انسحاب بنك "إيه إس بي" من موتورولا في نيوزيلندا يحرك حملة المقاطعة

- قامت مجموعة "إيه إس بي" المصرفية بسحب استثماراتها من "موتورولا سوليوشنز" بعد ضغوط من منظمات داعمة للقضية الفلسطينية، نتيجة عدم استجابة الشركة لطلبات توضيح دورها في دعم المستوطنات غير القانونية. - اعتبرت منظمة العفو الدولية في نيوزيلندا هذا القرار انتصاراً للعدالة، مشددة على ضرورة مراجعة استثمارات القطاع المالي النيوزيلندي لضمان احترام حقوق الإنسان. - رحبت منصة "مايندفل ماني" بالخطوة، لكنها نبهت إلى استمرار استثمارات البنوك الكبرى في شركات تنتهك حقوق الفلسطينيين، مما يثير تساؤلات حول معايير "الاستثمار الأخلاقي".

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على سحب مجموعة "إيه إس بي" (ASB) المصرفية استثماراتها من الشركة الأميركية لتقنيات الاتصالات والأمن "موتورولا سوليوشنز" وصناديقها الاستثمارية، بما في ذلك صندوق "التقاعد الوطني" (KiwiSaver)، استجابة لحملة الضغط المتواصلة التي قادتها منظمات متضامنة مع القضية الفلسطينية، أعلنت حملة "لا تموّلوا الفصل العنصري" أنها "تُحوِّل الهدف" نحو مزوّدي صناديق أخرى خلال 2026، وأعادت المبادرة فتح النقاش حول تورط المؤسسات المالية الكبرى في استثمارات مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الرئيس المشارك لشبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا ماهر نزال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الخطوة إنجاز مهم يُحسب لحملات الضغط الشعبية والعمل الجماعي المنظّم". وأضاف أنه "عندما تتكاتف الجهود ويُمارَس الضغط الأخلاقي والاقتصادي بشكل ذكي، تمكن محاسبة المؤسسات ودفعها لاتخاذ مواقف أكثر عدلاً".

وختم بقوله إن "التضامن ليس شعارًا، بل فعلٌ يُحدث فارقًا".

وأكدت "إيه إس بي" أن قرارها جاء نتيجة "مراجعة مستقلة ومستفيضة"، نافية أن يكون نتيجة ضغوط خارجية. وأوضحت في بيان لها "أنها حاولت التواصل مجدداً مع موتورولا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية إدراجها في قاعدة بيانات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بالشركات المتورطة في أنشطة داعمة للمستوطنات غير القانونية، لكن الشركة لم تستجب لطلبات الاجتماع أو تقديم توضيحات، رغم تكرار المتابعات".

واعتبرت "إيه غس بي" أن "غياب التفاعل هذا كان عاملاً أساسياً" في اتخاذ قرار سحب الاستثمار، مشددة على أنها "تدين كل أشكال العنف"، وأن موقفها "لا يمثل دعماً لأي طرف".

العفو الدولية

واعتبرت منظمة العفو الدولية في نيوزيلندا القرار "انتصاراً مهماً للعدالة والمساءلة". وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة جاكي ديلون، في بيان لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن "الشركات في كل مكان تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان"، مؤكدة أن انسحاب "إيه إس بي" لا يجب أن يكون الخطوة الوحيدة، بل بداية لمراجعة شاملة لاستثمارات القطاع المالي النيوزيلندي.

وختمت ديلون بالقول إن "الانتهاكات ضد الفلسطينيين ما زالت مستمرة، ولا بد من دور فاعل لجميع الأطراف، بما في ذلك قطاع الأعمال، لإنهاء نظام الفصل العنصري ووضع حد للجرائم الجارية"، في إشارة إلى أن الضغوط الشعبية مرشحة للتصاعد خلال المرحلة المقبلة.

انتصار كبير

في المقابل، وصفت منظمات التضامن مع فلسطين القرار بأنه "انتصار كبير". وقالت المتحدثة باسم "العدالة من أجل فلسطين" كيت ستون إن "انسحاب إيه إس بي من الاستثمار في موتورولا يشكل مكسباً مهماً لنضال الفلسطينيين من أجل حقوق متساوية". وأضافت أن إسرائيل "لا تستطيع الحفاظ على نظام الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات غير القانونية إلا بفضل الدعم المادي من المجتمع الدولي، بما في ذلك استثمارات المؤسسات المالية".

وأشارت ستون إلى أن أكثر من 8500 شخص وقعوا على عريضة تطالب "إيه إس بي" بسحب استثماراتها، وأن مئات العملاء نقلوا حساباتهم وقروضهم وصناديق تقاعدهم إلى بنوك أخرى احتجاجاً على استمرار الاستثمار في شركات متهمة بدعم الاحتلال.

وكشفت منظمات حقوقية ونشطاء في الوقت نفسه عن استمرار استثمارات بنوك نيوزيلندية أخرى في شركات متهمة بالاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي أو تقديم خدمات تسهم في تكريسه، ما يضع معايير "الاستثمار الأخلاقي" التي ترفعها هذه المؤسسات موضع تساؤل متجدد.

وتُعد "موتورولا" من الشركات التي توفر تقنيات اتصالات ومراقبة وتكنولوجيا عسكرية للجيش الإسرائيلي، فضلاً عن استخدامها في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعوة لباقي البنوك

ورحّبت منصة "مايندفل ماني" (Mindful Money) المتخصصة في الاستثمار الأخلاقي بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل تقدماً مهماً، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن البنوك الكبرى في البلاد لا تزال تستثمر في شركات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

وقال مؤسس المنصة باري كوتس إن قرار "إيه إس بي" جاء متأخراً، إذ استغرق أكثر من عامين منذ الكشف عن هذه الاستثمارات عبر موقع المنصة، وبعد حملات ضغط قادتها منظمات مثل العدالة من أجل فلسطين ومنظمة العفو الدولية بنيوزيلندا.

وأضاف كوتس أن "جميع صناديق التقاعد المرتبطة بالبنوك الأربعة الكبرى في نيوزيلندا ما زالت تستثمر في شركات تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، رغم أن آلاف النيوزيلنديين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في تجنب مثل هذه الاستثمارات". وأكد أن البنوك "لا تصغي لإرادة المستثمرين ولا لمطالب الرأي العام".

وكشف كوتس أن "إيه إس بي"، قبل قرار سحب الاستثمار، كانت تخصص نحو 0.87% من صندوق النمو التابع لصندوق التقاعد الوطني لشركات تعتبرها "مايندفل ماني" إشكالية في سياق الصراع مع إسرائيل، أما بنك "إيه إن زد" (ANZ) فكان يستثمر 0.54% من صندوقه في شركات مماثلة.

وبحسب البيانات نفسها، بلغت نسبة الاستثمارات الإشكالية لدى بنك "بي إن زد" (BNZ) نحو 0.79%، موزعة على شركات من بينها "بالانتير"، و"غلينكور"، و"راينميتال" الألمانية، و"مايرسك"، في حين استثمر بنك ويستباك 0.57% من صندوقه في شركات مثل "كاتربيلر" و"آي بي إم" و"هولسيم" و"هايدلبرغ ماتيريالز". وتُتهم شركات السياحة العالمية مثل "بوكينغ" و"إكسبيديا" و"إير بي إن بي" بتحقيق أرباح من حجوزات في أراضٍ فلسطينية مصادرة.

وقال كوتس إن "الأزمات المستمرة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تؤثر في حياة ملايين الفلسطينيين، ولا ينبغي أن تُستثمر أموال التقاعد النيوزيلندية في شركات تدعم انتهاك حقوقهم الأساسية".