- أعلنت الإمارات انسحابها من "أوبك" و"أوبك+"، مما يشكل تحدياً كبيراً للتكتلين وللسعودية، ويأتي القرار في ظل التوترات الإقليمية مع إيران وتأثيرها على قطاع الطاقة العالمي. - القرار يعكس توجهاً سياسياً مستقلاً للإمارات، ويأتي في وقت تستضيف فيه السعودية قمة خليجية، مما يزيد من تعقيد الوضع في ظل التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز. - يهدف القرار إلى تطوير قطاع الطاقة المحلي وزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً، مما يثير تساؤلات حول مستقبل "أوبك" ودور السعودية كموازن رئيسي للسوق.

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+"، موجّهة بذلك ضربة قوية للتكتلين وللسعودية، التي تعد القائد الفعلي لهما وأكبر منتج للنفط داخل التحالف، في وقت تسبّبت فيه حرب إيران في صدمة تاريخية بقطاع الطاقة، وأربكت الاقتصاد العالمي. ومن شأن الانسحاب المفاجئ للإمارات، العضو القديم في "أوبك"، إحداث فوضى وإضعاف المنظمة النفطية التي كثيراً ما سعت إلى الظهور كجبهة موحدة، رغم الخلافات الداخلية حول مجموعة من القضايا من الجغرافيا السياسية إلى حصص الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، لـ"رويترز"، إن "القرار اتُّخذ بعد دراسة متأنية لاستراتيجيات الدولة المتعلقة بالطاقة". ورداً على سؤال عما إذا كانت الإمارات قد تشاورت مع السعودية، قال إن "الإمارات لم تثر هذه المسألة مع أي دولة أخرى". وأضاف أن "هذا قرار سياسي، اتُّخذ بعد دراسة متأنية للسياسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمستوى الإنتاج".

وربطت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بين خبر انسحاب الإمارات من المنظمة من جهة، وتصاعد التوترات مع السعودية من ناحية ثانية. وجاء القرار في وقت كانت فيه السعودية تستضيف قمة خليجية للتشاور لبحث تنسيق الجهود حيال قضايا المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية.

ويجد أعضاء "أوبك" في منطقة الخليج صعوبة بالغة في شحن صادراتهم عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عُمان، كان يمر عبره عادة خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بسبب التهديدات والهجمات الإيرانية على السفن. وقال المزروعي إن الخطوة لن يكون لها تأثير كبير في السوق بسبب الوضع في المضيق. ووفقاً لـ"رويترز"، فإن خروج الإمارات من أوبك يشكل "انتصاراً كبيراً" للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كثيراً ما اتهم المنظمة باستغلال بقية العالم من خلال رفع أسعار النفط.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "القرار يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد للإمارات، وتطور قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، كما يرسخ التزامها بدورها منتجاً مسؤولاً وموثوقاً يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية". وأضافت أن "القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز التي تؤثر في ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد".

وانضمت الإمارات إلى "أوبك" عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات في 1971. ويبلغ إنتاج الإمارات من النفط نحو 3.5 ملايين برميل يومياً، تستهدف رفعها إلى 5 ملايين برميل يومياً. وأظهرت بيانات سابقة لشركة "كبلر" أن "أدنوك" كانت تصدّر قبل الحرب ما يزيد قليلاً على مليون برميل يومياً من خام زاكوم العلوي، وأقل قليلاً من 700 ألف برميل يومياً من مزيج داس، ونحو 230 ألف برميل يومياً من حقل أم لولو البحري. كما كشفت البيانات أن صادرات خام مربان البري ارتفعت من 1.135 مليون برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط، في مؤشر على محاولة تعويض جزء من اضطرابات الإمدادات البحرية عبر الخام البري.

بداية النهاية لأوبك؟

وحذرت دوائر مالية في لندن من تأثير الخطوة الإماراتية على وجود أوبك وأوبك+، على الرغم من أن أيّاً من أعضاء التكتلين لم يحذ حذو أبو ظبي حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أن أهمية عضوية الإمارات تكمن في أنها من بين أكبر خمسة منتجين ضمن تحالف أوبك+، الذي يضم أيضاً روسيا وإيران، إضافة إلى أن لديها قدرة على زيادة إنتاجها، ما يدعم دينامية العرض والطلب التي تعتمدها أوبك+.

وقالت سكاي نيوز، في تقرير لها، إن الخطوة الإماراتية تمثل "لحظة كبيرة في الجغرافيا السياسية والاقتصاد". وقد تعرّضت البنية التحتية للطاقة في الإمارات لهجمات من إيران في مارس، فيما أثّرت المخاوف الأمنية سلباً على قطاع السياحة.

ونقلت الشبكة عن خورخي ليون، المحلل في شركة ريستاد إنرجي: "يمثل انسحاب الإمارات تحولاً مهماً لأوبك". وأضاف "إلى جانب السعودية، تُعد من الدول القليلة التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة ذات أهمية، وهي الأداة التي تمكّن المنظمة من التأثير في السوق". وتابع: "رغم أن التأثيرات قصيرة الأجل قد تكون محدودة بسبب الاضطرابات الحالية في مضيق هرمز، فإن التداعيات طويلة الأمد تشير إلى منظمة أوبك أضعف هيكلياً". وأشار إلى أن خروج الإمارات "سيمنحها الحافز والقدرة على زيادة الإنتاج، ما يثير تساؤلات حول استدامة دور السعودية كموازن رئيسي للسوق، ويفتح الباب أمام سوق نفط أكثر تقلباً مع تراجع قدرة أوبك على احتواء اختلالات العرض".

من جهته، قال سول كافونيك، رئيس أبحاث الطاقة في شركة إم إس تي فايننشال، إن الخطوة تمثل "بداية نهاية أوبك". وأضاف: "بخروج الإمارات، تخسر أوبك نحو 15% من طاقتها وأحد أكثر أعضائها التزاماً". وتابع: "ستواجه السعودية صعوبة في الحفاظ على تماسك بقية الأعضاء، وقد تضطر إلى تحمّل العبء الأكبر بمفردها فيما يتعلق بالالتزام الداخلي وإدارة السوق".