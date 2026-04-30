انسحاب الإمارات: حرب حصص وفوضى نفطية

- انسحاب الإمارات من أوبك يهدد بإشعال حرب حصص شرسة، مما قد ينهي حقبة الاستقرار الهش في أسواق الطاقة العالمية.
- هذا التحول قد يؤدي إلى فوضى تسعيرية، مما يسبب خسائر كبيرة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
- يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وصدمة الإمدادات التي رفعت الأسعار إلى مستويات قياسية.
يضع انسحاب الإمارات من منظمة أوبك أسواق الطاقة العالمية أمام مفترق طرق خطير، إذ يُهدد بتفجير حرب حصص شرسة تُنهي حقبة الاستقرار الهشّ.
هذا التحول لن يدفع نحو إنهاء عصر منظمة "أوبك" الموحّدة فقط، بل سيفتح الباب أمام فوضى تسعيرية تخلّف خسائر فادحة تطاول منتجين ومستهلكين.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج الغنية بالنفط وصدمة الإمدادات التي قفزت بالأسعار إلى معدلات قياسية.