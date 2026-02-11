- أعلنت "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" وصندوق كيبك للتقاعد تعليق استثماراتهما مع موانئ دبي العالمية بعد الكشف عن رسائل بريد إلكتروني مثيرة للجدل بين الرئيس التنفيذي للشركة والممول المدان جيفري إبستين. - كشفت رسائل البريد الإلكتروني عن علاقة طويلة الأمد بين بن سليّم وإبستين، تضمنت محادثات شخصية وتجارية، مما أثار قلقاً حول ممارسات الحوكمة في موانئ دبي العالمية. - تُعد موانئ دبي العالمية شريكاً استراتيجياً في مشاريع موانئ عالمية، لكن الكشف عن العلاقة المثيرة للجدل يهدد استقرار شراكاتها الدولية وسمعتها.

في صدمة جديدة للسوق العالمية، أعلنت جهتان دوليتان رائدتان خلال يومين، تعليق استثماراتهما مع مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World)، أحد أكبر مشغلي الموانئ البحرية في العالم، بعد الكشف عن رسائل بريد إلكتروني تظهر علاقة طويلة ومثيرة للجدل بين الرئيس التنفيذي للشركة، سلطان أحمد بن سليّم، والممول الأميركي المدان جيفري إبستين

في التفاصيل التي أوردتها بلومبيرغ في تقريرين منفصلين، أن "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" (British International Investment)، المؤسسة البريطانية للتنمية و التمويل البالغة قيمتها 13.6 مليار دولار والمملوكة بالكامل لحكومة المملكة المتحدة، أعلنت اليوم الأربعاء، تعليق استثماراتها مع موانئ دبي العالمية بسبب ما وصفته بالتصريحات المروعة الواردة في ملفات إبستين بشأن سلطان بن سليّم. وقال متحدث باسمها في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن مصدومون من المزاعم الواردة في ملفات إبستين حول سلطان أحمد بن سليّم. وبناءً على هذه المزاعم، لن نقوم بأي استثمارات جديدة مع موانئ دبي العالمية حتى تتخذ الشركة الإجراءات المطلوبة".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من إعلان صندوق التقاعد الكندي "صندوق كيبك للتقاعد والاستثمار" (Caisse de Depot et Placement du Quebec)، ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا، تعليق خططه الاستثمارية المستقبلية مع موانئ دبي العالمية، وقال متحدث باسم الصندوق الكندي: "لقد أوضحنا للشركة أننا نتوقع توضيح الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحتى ذلك الحين، نوقف أي نشر لرأس المال الإضافي بالشراكة معها". ويحتفظ الصندوق الكندي، البالغ حجمه 366 مليار دولار أميركي، بحصص كبيرة في عدد من أصول مجموعة دبي العالمية، بما في ذلك 45% من الفرع الكندي للشركة، واستثماراته كانت تركز على مشاريع الموانئ وليس الشركة الأم.

وقد كشفت رسائل البريد الإلكتروني، التي صدرت جزئياً عن وزارة العدل الأميركية واطلعت عليها بلومبيرغ، أن بن سليّم تبادل رسائل شخصية وغير محمية مع إبستين قبل حكمه بالسجن في 2008 وبعده بتهم تشمل استغلال قاصر للدعارة، واستمرت علاقتهما لأكثر من عقد من الزمن. وتضمنت هذه المراسلات محادثات حول أعمال سياسية وتجارية، محاولات لتسهيل تبادل صفقات فيما بينهما، وإشارات صريحة إلى تجارب جنسية. كذلك أظهرت الرسائل أن بن سليّم كتب لإبستين مراراً حول زيارة جزيرته الخاصة في الكاريبي، وحتى قدم بعض الدعم عندما كان إبستين يفكر في إنشاء منتجع خاص.

وفي إحدى الرسائل عام 2015، كتب بن سليّم حرفياً: "لقد خطبت، لكنها عادت إليّ الآن. أفضل علاقة جنسية مارستها على الإطلاق، جسد مذهل" (She got engaged but now she back with me. The best sex I ever had, amazing body).

وتُعد موانئ دبي العالمية شريكاً استراتيجياً عالمياً، فيما كانت استثمارات "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" و"صندوق كيبك للتقاعد والاستثمار" متركزة على مشاريع موانئ في مصر والسنغال وأرض الصومال وجبل علي في الإمارات. وفي عام 2021، أعلنت "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت"، حينما كانت تعرف باسم "سي دي سي غروب" (CDC Group)، استثمار 320 مليون دولار في منصة أفريقية تشمل هذه الموانئ، مع التزام بمبالغ إضافية تصل إلى 400 مليون دولار على مدى عدة سنوات، فيما كانت موانئ دبي العالمية ستضيف حوالى مليار دولار أُخرى.

وقالت مؤسسة "بريتيش إنترناشونال إنفستمنت" البريطانية إن تقييم الصفقات الاستثمارية يعتمد على ممارسات الحوكمة لشركائها، ويشمل ذلك أولويات مثل المساواة بين الجنسين ونزاهة الأعمال.

علاقة موانئ دبي العالمية بكندا

تجدر الإشارة إلى أن موانئ دبي العالمية التي تدير خمسة مرافق مينائية في كندا، كانت قد فازت العام الماضي بعقد تشغيل توسعة محطة مونتريال المستقبلية بقيمة 2.3 مليار دولار كندي، وقد استثمر الصندوق الكندي 2.5 مليار دولار في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة الصناعية والمحفظة الصناعية الوطنية في الإمارات عام 2022. وعلى الرغم من أن جميع استثمارات الصندوق الكندي تركز على مشاريع الموانئ، إلا أن القرار الأخير بتعليق الاستثمارات يعكس صدمة واسعة وقلقاً بشأن العلاقة بين الإدارة العليا للشركة والممول المدان إبستين، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ.

وبينما بقيت علاقة بن سليّم بإبستين في الظل خلال السنوات الماضية، كشف إطلاق ملايين الصفحات من الوثائق سابقاً غير المرئية تفاصيل جديدة حول هذه العلاقة، ما وضع الشركة تحت ضغط عالمي. ولم يعلق بن سليّم أو ممثلو موانئ دبي العالمية على التحقيقات المتكررة من بلومبيرغ بشأن الرسائل، وهو ما يزيد المخاوف حول استقرار شراكاتها الدولية وسمعتها أمام المستثمرين.