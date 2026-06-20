انخفاض واردات مصر من القمح إلى 12.5 مليون طن

- شهدت واردات مصر من القمح انخفاضًا في العام المالي 2025-2026 إلى 12.5 مليون طن، نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي بنسبة 6.5% ليصل إلى أكثر من 10 ملايين طن، مع توسع المساحة المنزرعة إلى 3.76 ملايين فدان. - تدفع الحكومة المصرية للمزارعين أسعارًا تتراوح بين 2400 و2500 جنيه للأردب، مما يجعل سعر الطن المحلي حوالي 16500 جنيه، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% بحلول 2030. - ارتفعت واردات القمح في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 64% لتصل إلى 7.2 ملايين طن، مع استمرار روسيا كمورد رئيسي بنسبة 59% من الواردات.

قال وزير الزراعة المصري علاء فاروق اليوم السبت، إن واردات مصر من القمح انخفضت إلى نحو 12.5 مليون طن في العام المالي 2025-2026، مقارنة بما يصل إلى 13.2 مليون طن في العام المالي السابق. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز من كل عام وينتهي آخر يونيو/ حزيران من العام التالي. وبحسب بيانات رسمية سابقة، فقد سجلت واردات القمح في 2025 نحو 13.11 مليون طن، بمتوسط شهري بلغ 1.092 مليون طن، مقارنة بـ 14.69 مليون طن خلال عام 2024، بمتوسط شهري 1.224 مليون طن.

وأوضح فاروق أن الإنتاج المحلي للقمح ارتفع بأكثر من 6.5% على أساس سنوي، ليتجاوز 10 ملايين طن في السنة المالية 2025-2026. وأضاف أن منظومة التوريد الحكومية سجلت أعلى معدلاتها وتقترب من المستهدف عند خمسة ملايين طن بنهاية الموسم. وذلك من مساحة منزرعة بلغت 3.76 ملايين فدان بزيادة قياسية تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق. وبدأ موسم حصاد القمح المحلي في إبريل/ نيسان الماضي، ويستمر حتى منتصف أغسطس/ آب المقبل.

وتدفع الحكومة للمزارعين أسعار تراوح بين 2400 و 2500 جنيه للأردب الواحد (نحو 150 كغم) أي إن سعر الطن من القمح المحلي يصل إلى نحو 16500 جنيه (نحو 330 دولاراً). ورغم أن سعر التوريد المحلي قد يكون أكثر تكلفة من المستورد، إلا أن الحكومة تشتريه بالعملة المحلية وليس بالدولار، كذلك فإنه أكثر ضماناً في التوريد، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وصولاً إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

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كذلك تستهدف مصر، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70% بحلول عام 2030، وذلك عبر التوسع الأفقي عبر المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي، والتوسع الرأسي باستنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للإجهادات البيئية. واستوردت مصر ما يقرب من 12.3 مليون طن من القمح في 2025، ونحو 14 مليون طن في 2024. بينما نشرت رويترز في إبريل/ نيسان 2025، أن واردات مصر من القمح وصلت إلى نحو 14.7 مليون طن في عمليات شراء حكومية وخاصة، 74.3% منها من روسيا.

وفي 2026، قفزت واردات مصر من القمح بنسبة 64% خلال أول 5 أشهر من العام، لتسجل نحو 7.2 ملايين طن، مقارنة بـ4.4 ملايين طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ونقلت صحيفة البورصة المحلية في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن روسيا واصلت تصدرها قائمة موردي القمح لمصر، حيث استحوذت على 4.23 ملايين طن، بما يمثل قرابة 59% من إجمالي واردات مصر من القمح خلال تلك الفترة، تلتها أوكرانيا بنحو 1.72 مليون طن، ثم رومانيا بإجمالي 621 ألف طن، وفرنسا بـ296 ألف طن، وبلغاريا بـ199 ألف طن.

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وأضافت أن الواردات شملت أيضًا 43 ألف طن من كندا، و36 ألف طن من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نحو 19 ألف طن من مولدوفا. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع الواردات يعود في جانب منه إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي دفعت دول عدة لتأمين احتياجاتها من القمح.

واردات مصر من القمح (مليون طن)

(رويترز، العربي الجديد)