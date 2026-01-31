انخفاض سعر الذهب في سورية 8% في يوم واحد وهدوء نسبي في الطلب

- شهدت أسعار الذهب في سورية تراجعاً ملحوظاً بنسبة 8% في 31 يناير 2026، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وتغير سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مما أثار تساؤلات حول استمرارية هذا الانخفاض. - يعتمد تسعير الذهب في سورية على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار، حيث أكد الخبراء أن الانخفاض الأخير يمثل تصحيحاً طبيعياً بعد ارتفاعات متتالية، مع توقعات بعدم استمرار الانخفاض بنفس الوتيرة. - يشكل الانخفاض فرصة مؤقتة للشراء، لكن التذبذب في الأسعار مستمر بسبب عدم استقرار اقتصادي واضح، مما يتطلب متابعة دقيقة لتحركات سعر الدولار وتأثيرها على السوق المحلية.

شهدت أسعار الذهب في سورية اليوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2026 تراجعاً ملحوظاً، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية، ليعود موضوع تحركات المعدن النفيس إلى واجهة اهتمامات المتعاملين والمستهلكين، متسائلين عما إذا كان هذا الانخفاض مؤقتا أم بداية لمسار جديد في السوق المحلية.

وسجل غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 137.70 دولاراً (حوالي مليون و521 ألفا و900 ليرة)، مقارنة بسعره أمس الجمعة 30 يناير/كانون الثاني الذي بلغ نحو 150.25 دولارا (حوالي مليون و663 ألفا و500 ليرة)، أي بانخفاض نسبته نحو 8% خلال يوم واحد فقط، وهو من أسرع الانخفاضات اليومية في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة.

وعكس هذا التراجع تأثير تغيّر سعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل مباشر، إضافة إلى هدوء نسبي في الطلب المحلي على الذهب خلال الأيام الأخيرة.

وأكد الخبراء أن أسعار الذهب في سورية تعتمد على عاملين رئيسيين، الأول هو سعر الأونصة عالمياً، والثاني هو سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ما يجعل أي تحسّن طفيف في قيمة الليرة أو تراجع في سعر الأونصة ينعكس بسرعة على الأسعار المحلية.

ويرى خبير الاقتصاد والأسواق المالية في دمشق فادي عياش، أن "الانخفاض الأخير يمثل تصحيحاً طبيعياً بعد موجة ارتفاعات متتالية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "السوق المحلية لم تشهد انخفاضاً هيكلياً، وأن المستهلكين الذين ينوون شراء الذهب يمكنهم الاستفادة من الأسعار المنخفضة مؤقتاً، بينما يحتاج المستثمرون إلى متابعة تحركات سعر الدولار بدقة، إذ يمكن لأي تغير مفاجئ أن يعيد توجيه الأسعار خلال الأيام المقبلة".

وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سورية، مصعب الأسود لـ"العربي الجديد"، أن "آلية تسعير الذهب المحلية تعتمد مباشرة على حركة الأونصة عالميًا، وأن الهيئة تتابع التغيرات اليومية لتعديل الأسعار بما يعكس الواقع الفعلي للسوق". وأضاف إن "استقرار سعر الصرف المحلي كان سبباً رئيسياً في أن يكون الانخفاض انعكاساً لتراجع المعدن عالمياً وليس لأسباب محلية بحتة"، وحول احتمالية استمرار انخفاض أسعار الذهب، أوضح أن "ذلك مرتبط بسعر صرف الليرة، متوقعاً ألا يستمر الانخفاض بالوتيرة نفسها".

وكشف الأسود أن "الإقبال على شراء الذهب وبيعه في الأسواق المحلية يتراوح بين المتوسط والخفيف"، مؤكداً حرص الهيئة على تنظيم تداول المشغولات الذهبية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي من خلال إجراءات محددة مثل فرض رسوم على دخول الذهب الأجنبي ووسم البضائع الأجنبية بعلامة السيما السورية قبل التداول.

ويرى متعاملون في الأسواق أن الانخفاض يشكل فرصة مؤقتة للشراء أو الادخار، لكنهم يحذرون من استمرار التذبذب في الأسعار في ظل غياب استقرار اقتصادي واضح، خصوصاً مع توقع المتعاملين لأي تغييرات جديدة في سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، إذ سيكون لها تأثير مباشر على أسعار الذهب سواء صعوداً أو هبوطاً.