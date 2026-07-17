- شهد مضيق هرمز انخفاضًا حادًا في حركة الشحن بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على أسعار الطاقة العالمية بارتفاع أسعار النفط والغاز. - توقفت بعض السفن مثل "ميران" و"نوريتا" في خليج عمان بسبب الحصار الأمريكي، بينما عادت ناقلة "أروليا" بعد محاولة عبور المضيق، ولم تعبر أي ناقلة نفط خام عملاقة المضيق. - تصاعدت التوترات مع تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، متجاوزة 120 دولارًا للبرميل، مع توقعات بارتفاع أكبر.

أظهرت بيانات الشحن أن ثلاث سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، وهو أقل عدد يومي منذ مايو/أيار، مع توقف معظم السفن أو عودتها من حيث أتت، بعد أحدث هجمات شنّتها طهران على السفن، واستئناف الولايات المتحدة الحصار البحري على الشحن المرتبط بإيران. وأدى تصاعد القتال مجددا بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف شبه كامل لحركة المرور عبر هرمز، أهم ممر ملاحي للنفط والغاز في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وأظهرت بيانات شركة كبلر، حتى الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الجمعة، أن الناقلة "ميران" الخاضعة للعقوبات والمحمّلة بزيت الوقود، إلى جانب السفينة الصغيرة "نوريتا" المحمّلة بغاز البترول المسال، خرجتا من المضيق أمس الخميس عبر مسار إيراني، لكنهما توقفتا في خليج عمان حيث يفرض الحصار الأميركي.

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الناقلة "أروليا"، المحمّلة بزيت وقود عراقي والمستخدمة لتزويد السفن بالوقود في عرض البحر، عادت أدراجها إلى الخليج بعد ساعات من خروجها في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة. ويوم الأربعاء، عبرت 11 سفينة المضيق فقط، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط 125 سفينة كانت تعبر هذا الممر المائي يوميا قبل الحرب.

ولليوم الثاني على التوالي، لم تعبر أي ناقلة نفط خام عملاقة أو ناقلة غاز طبيعي مسال المضيق أمس الخميس. غير أن ناقلتين عملاقتين ظهرتا على نظام "إيه.آي.إس" للتتبع خارج المضيق أمس الخميس، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام.

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وأظهرت البيانات أن الناقلة العملاقة "كولومبيا بروسبيريتي"، المحمّلة بخام سعودي تتجه إلى أوكيناوا في اليابان، بينما تتجه الناقلة "كوستاريكا بروسبيريتي"، المحمّلة بخام البصرة المتوسط العراقي، إلى تركيا. وأشارت قاعدة بيانات شركة كبلر إلى أن الناقلتين عبرتا المضيق في 13 يوليو/تموز، في حين قدّرت شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي" أنهما غادرتا في 14 يوليو/تموز.

وقالت أربعة مصادر نفطية وأمنية عراقية لوكالة رويترز إن العراق أوقف عمليات تحميل النفط لفترة وجيزة أمس الخميس، بعدما أصابت طائرة مسيّرة ناقلة نفط عند رصيف البصرة، قبل أن تُستأنف العمليات لاحقا. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، أنه لن يسمح بتصدير النفط أو الغاز عبر مضيق هرمز ما دامت الهجمات الأميركية مستمرة، وفقا لما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وفي تهديد آخر لإمدادات الطاقة، ذكرت مصادر لرويترز أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب، في حال شنّت واشنطن هجمات على البنية التحتية الإيرانية. ومنذ إغلاق مضيق هرمز في مارس/آذار الماضي، وصفت وكالة الطقة الدولية ما يجري بأنه أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمي، في أزمة استحضرت أصداء أزمة الطاقة في السبعينيات من حيث نقص الإمدادات الحاد وتقلب العملات وضغوط التضخم.

وقد انعكس هذا الاضطراب مباشرة على الأسعار العالمية، إذ قفز خام برنت إلى ما يتجاوز 120 دولاراً للبرميل عقب إغلاق المضيق في مطلع مارس/آذار قبل أن تعلن قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على كامل صادراتها. ورغم تراجع الأسعار لاحقا مع وقف مؤقت لإطلاق النار، فإن التصعيد المتجدد في منتصف يوليو/تموز أعاد الضغط التصاعدي على الأسعار من جديد.

أما على صعيد الإنتاج، فقد قدّر البنك الدولي أن الإنتاج العالمي للنفط تراجع بمقدار 6.9 ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر تراجع فصلي منذ جائحة كوفيد-19، في وقت بدأ فيه الطلب العالمي أيضا بالتراجع نتيجة الأسعار المرتفعة واضطرابات التجارة.

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وتشير تقديرات مؤسسات متخصصة مثل وود ماكنزي إلى أن مسار الأزمة يتوقف إلى حد كبير على مدتها، ففي سيناريو الحل السريع قد تعود الأسعار إلى نحو 80 دولارا للبرميل بنهاية العام، بينما قد تصل الأسعار في سيناريو الاضطراب الممتد إلى مستويات تتجاوز 200 دولار في أسوأ الاحتمالات، وهو ما يجعل الأزمة الحالية، بحسب مقارنات تاريخية، أكبر بأضعاف من صدمة حظر النفط العربي عام 1973 من حيث حجم الإمدادات المتأثرة.

(رويترز، العربي الجديد)