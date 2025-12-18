- شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع إلى 2.7% في نوفمبر، لكن الاقتصاديين حذروا من المبالغة في تفسير الرقم بسبب ثغرات في جمع البيانات أثناء الإغلاق الحكومي. - لم تتحرك الأسواق المالية كثيراً رغم الانخفاض الظاهر، حيث اعتبر المستثمرون التقرير "ضوضاء" مؤقتة لا تغير التوجه العام للأسواق، مع ارتفاع طفيف في العقود المستقبلية للفائدة والأسهم. - ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 4.2% والغذاء بنسبة 2.6%، بينما يظل التضخم فوق المستويات المريحة لصناع السياسة، مما يثير قلقاً بشأن تأثيره على المستهلكين.

شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع إلى 2.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن الاقتصاديين حذروا من المبالغة في تفسير الرقم بسبب ثغرات في جمع البيانات في أثناء الإغلاق الحكومي الطويل الذي استمر حتى 12 نوفمبر. وفيما يشير الرقم الرسمي إلى تباطؤ التضخم من 3% في سبتمبر/ أيلول إلى 2.7%، فإن غياب التقرير الشهري لشهر أكتوبر/ تشرين الأول وتعذر جمع بعض البيانات الميدانية يجعل قراءة الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الأخيرة غير واضحة. المستثمرون بدورهم لم يبدوا رد فعل قوياً، معتبرين التقرير بمثابة "ضوضاء" مؤقتة لا تغير التوجه العام للأسواق.

وتسبب الإغلاق الحكومي في عدم قدرة موظفي وزارة العمل على جمع جميع البيانات المطلوبة لإعداد مؤشر التضخم أو أسعار المستهلك (CPI)، ما دفع الوكالة إلى استخدام حلول بديلة قد تكون أدت إلى تقليل الرقم الفعلي للتضخم. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الظاهر، لم تتحرك الأسواق المالية كثيراً. وتحركت العقود المستقبلية للفائدة قليلاً، وارتفعت الأسهم باعتدال في جلسة التداول الصباحية. وفي هذا الصدد، نقلت وول ستريت جورنال عن الاقتصادي في بنك "يو بي إس" (UBS)، ألان ديتمايستر، قوله: "يمكنك وضع هذا التقرير جانباً إلى حد كبير. قد يعطي مؤشراً طفيفاً لانخفاض التضخم، لكن الغالبية العظمى منه مجرد ضوضاء ويجب تجاهلها".

ويشير التقرير إلى أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 2.6%، أقل من توقعات الاقتصاديين. وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 4.2% على مدار العام، مدفوعة بارتفاع الوقود بنحو 11% والكهرباء بنحو 7%. وسجلت أسعار الغذاء زيادة بنسبة 2.6%، فيما انخفضت أسعار منتجات الألبان.

وعلى الرغم من تراجع التضخم السنوي من مستويات قياسية في 2022، إلا أنه لا يزال فوق المستويات التي يراها صناع السياسة مريحة. بعض الشركات بدأ بالفعل برفع الأسعار لمواجهة التعريفات الجمركية الجديدة، بينما تنتظر أخرى لعدم إبعاد المستهلكين. وفي هذا الإطار، تعزو وول ستريت جورنال إلى الاقتصادي جوزيف بروسويلاس من شركة "آر إس إم" (RSM)، ألان ديتمايستر، إشارته إلى أن أسعار الخدمات ارتفعت بفعل الطلب من الأسر الأعلى دخلاً، قائلاً: "لكن هذا يتحول إلى تضخم يصعب على المواطن العادي تحمله".

ويُعتبر مؤشر أسعار المستهلك الأميركي من أهم المقاييس لمراقبة التضخم، ويستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سياسات الفائدة. ومع استمرار تأثير الرسوم الجمركية وأسعار الطاقة والغذاء، يبقى الانتباه لتحركات الأسعار في الأشهر المقبلة بالغ الأهمية لفهم اتجاه الاقتصاد الأميركي واستقرار القوة الشرائية للمستهلكين.