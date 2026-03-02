انخفاض أسهم شركات الطيران الآسيوية مع اضطراب حركة السفر جراء الحرب

- تراجعت أسهم شركات الطيران الآسيوية، مثل كاثي باسيفيك وكانتاس وطيران سنغافورة، بأكثر من 5% بسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما أدى إلى تعطيل السفر وارتفاع أسعار النفط بنسبة 7%. - أُغلقت مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، مثل دبي والدوحة، لليوم الثالث، مما تسبب في تقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب وتعطيل آلاف الرحلات الجوية. - ألغت شركات الطيران، مثل كاثي باسيفيك والخطوط الجوية السنغافورية، رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بينما علقت شركات أخرى مثل طيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية رحلاتها مؤقتًا.

انخفضت أسهم شركات الطيران الآسيوية اليوم الاثنين، حيث تراجعت أسهم كاثي باسيفيك في هونغ كونغ وكانتاس الاسترالية وطيران سنغافورة والخطوط الجوية اليابانية، بأكثر من 5% بعد العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما أدى إلى تعطيل السفر وارتفاع أسعار النفط.

واستمر الاضطراب بحركة الطيران العالمية اليوم الاثنين، بعدما أجبرت الحرب على إغلاق مطارات رئيسية بالشرق الأوسط، بما في ذلك دبي والدوحة، لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب في تقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب في جميع أنحاء العالم وتعطيل آلاف الرحلات. وارتفعت أسعار النفط بنسبة 7% إلى أعلى مستوياتها في أشهر مع تصعيد إيران وإسرائيل لهجماتهما، مما أدى إلى أضرار بناقلات نفط وتعطيل الشحن من الشرق الأوسط.

ونزلت أسهم كانتاس بنسبة 10.4 % إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر عند افتتاح السوق في أستراليا، قبل أن تعوض بعض خسائرها لتتداول بانخفاض بنسبة 6% تقريبا. وهبطت أسهم شركات طيران آسيوية أخرى منها الخطوط اليابانية وإير تشاينا والخطوط الجوية الماليزية. وقالت شركة كاثي باسيفيك إنها ألغت جميع رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك خدمات نقل الركاب إلى دبي والرياض، حتى إشعار آخر.

وألغت الخطوط الجوية السنغافورية رحلاتها من دبي وإليها حتى السابع من مارس/ آذار، بينما علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها بين طوكيو والدوحة في الوقت الحالي. وقالت شركة فاري فلايت إن شركات الطيران في الصين ألغت حتى الآن 26.5% من رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط في الفترة من الثاني وحتى الثامن من مارس/ آذار.

وأضافت الشركة المتخصصة في بيانات الطيران، إن "هذا النمط بشكل عام يشير إلى اضطراب حاد على المدى القريب، ولكن تعديلات محدودة نسبيا في وقت لاحق من الأسبوع، مما يشير إلى أن شركات الطيران لا تزال تمتنع عن إعادة ضبط جداول الرحلات على نطاق أوسع بينما تراقب التطورات".

وأعلن طيران الاتحاد الإماراتي تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي حتى الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات اليوم الاثنين. كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين ، استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وذكرت الخطوط الجوية القطرية، في بيان نشرته على منصة إكس، أنها ستباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم تحديث إضافي غدا الثلاثاء في تمام الساعة 09:00 صباحا، داعية جميع المسافرين إلى متابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال التطبيق الخاص بها. وأعلنت شركة الشحن العالمية فيديكس تعليق مؤقت للخدمة في أسواق محددة بالشرق الأوسط في ظل الوضع الراهن.

(رويترز، العربي الجديد)