انخفاض أسعار المنازل في المملكة المتحدة

انخفضت أسعار المنازل في المملكة المتحدة لأول مرة منذ خمسة أشهر، وفقاً لأحد أكبر مُقرضي الرهن العقاري في بريطانيا، مما يشير إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض الناجم عن الحرب الإيرانية يضع ضغطاً على مشتري المنازل المحتملين.

أعلنت شركة نيشن وايد للبناء أن متوسط ​​سعر المنزل انخفض بنسبة 0.6% ليصل إلى 278.024 جنيهاً إسترلينياً (374.400 دولار)، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو/حزيران من العام الماضي. وكان هذا الانخفاض أكبر من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم خسارة بنسبة 0.2% في المتوسط.

صمدت أسعار المنازل خلال المراحل الأولى من الحرب، مدعومةً بميزانيات أسرية قوية، لكن يبدو أن هذا الزخم بدأ يتلاشى الآن. بالكاد تواكب الأجور التضخم، في حين أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري يحد من قدرة الناس على اقتراض الأموال لشراء المنازل. رغم انخفاض أسعار الفائدة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، لا يزال متوسط ​​سعر الفائدة الثابتة على الرهن العقاري لمدة عامين عند 5.68%، وفقاً لموقع Moneyfacts. وهذا أعلى بنحو 0.9% مما كان عليه في أواخر فبراير/شباط، قبيل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقد ظهرت صورة للركود الناجم عن الحرب في استطلاعات أخرى، حيث حذرت المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين من المزيد من انخفاض أسعار المنازل في الأشهر المقبلة. ونقلت "ذا غارديان" عن روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في شركة نيشن وايد، أنه "كان من المتوقع حدوث فقدان للزخم" نظراً لحالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط والارتفاع اللاحق في أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في السوق.

شهدت أسعار الفائدة على الرهن العقاري ارتفاعاً واسعاً في السوق خلال الأشهر الأخيرة. وبلغ متوسط ​​سعر الفائدة الثابت لمدة عامين 5.68% في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، بينما بلغ متوسط ​​سعر الفائدة الثابت لمدة خمس سنوات 5.63%، وفقاً لبيانات شركة Moneyfacts المتخصصة في البيانات المالية.

قال توم بيل، الباحث في وكالة العقارات نايت فرانك، إن أرقام "نيشن وايد" أظهرت أن سوق الإسكان يتباطأ "في الوقت المحدد من العام الذي تتوقع فيه أن يزداد الزخم". وقال: "لن تكون هناك لحظة انهيار مفاجئ، لكن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية والضغط على أسعار المنازل هذا العام مع اختفاء معدلات الرهن العقاري المتفق عليها قبل صراع الشرق الأوسط تدريجياً".