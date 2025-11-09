انخفاض أسعار الفوائد على القروض البنكية في الأردن

- شهدت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية والودائع انخفاضًا في أغسطس 2025، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بمقدار 45 نقطة أساس، بينما ارتفعت على ودائع التوفير بمقدار نقطة أساس واحدة، نتيجة لتخفيض البنك المركزي الأردني لأسعار الفائدة تماشيًا مع الفيدرالي الأمريكي. - ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 35.73 مليار دينار، بزيادة 955.2 مليون دينار، مع زيادة في التسهيلات للحكومة والقطاع الخاص والشركات العامة غير المالية. - أشار علاء ديرانية إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز نمو التسهيلات الائتمانية، متوقعًا زيادة في عدد الشركات المسجلة التي قد تقترض لتمويل مشاريعها.

انخفضت أسعار الفائدة على أنواع التسهيلات الائتمانية كافّة الممنوحة من البنوك في نهاية شهر أغسطس/آب من العام الحالي، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الشهرية للبنك المركزي الأردني الصادرة الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، فقد ارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 35.73 مليار دينار مقابل 34.77 مليار دينار، فيما بلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أغسطس/آب ما مقداره 48.82 مليار دينار مقابل 46.7 مليار دينار (1 دولار أميركي يقابله 1.41 دينار أردني).

وقال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إنّ "انخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك للودائع والتسهيلات جاء نتيجة لتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشياً مع قرارات الفيدرالي الأمريكي بعد 11 ارتفاعاً على الأسعار خلال عامَي 2022 و2023 لتبدأ بعدها متوالية تخفيض الأسعار".

وقال ديرانية إن "حجم التسهيلات التي تقدمها البنوك لمختلف القطاعات الاقتصادية والأفراد ما تزال على ارتفاع، ويتوقع أن تنمو أكثر خلال الفترة المقبلة مع انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن خلال العام الحالي، والتي يتجه بعضها للاقتراض من البنوك لتمويل أعمالها ومشاريعها".

وانخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل في نهاية الشهر أغسطس/آب من عام 2025 بمقدار ثلاث نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق، ليبلغ 5.42%، وينخفض بذلك بمقدار 45 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وحافظ الوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع التوفير في نهاية شهر أغسطس/آب من ذات العام، وبلغ مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق 0.34%، ليرتفع بذلك نقطة أساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي، كما انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب في نهاية شهر أغسطس/آب من عام 2025 بمقدار نقطة أساس واحدة عن المستوى المسجل في نهاية الشهر السابق والمستوى المسجل في نهاية عام 2024، ليبلغ 0.68%.

أما أسعار الفائدة على التسهيلات، فقد انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على حسابات الجاري مدين في نهاية شهرأغسطس/آب من عام 2025 بمقدار سبع نقاط أساس عن المستوى المسجل في نهاية الشهر السابق، ليبلغ 8.34%، منخفضاً بمقدار 43 نقطة أساس عن المستوى المسجل في نهاية عام 2024.

أما الكمبيالات والإسناد المخصومة، فقد انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة عليها بمقدار 71 نقطة أساس، فيما انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف في نهاية شهر أغسطس/آب من العام 2025 بمقدار خمس نقاط أساس.

وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في نهاية شهر أغسطس/آب من هذا العام بمقدار 955.2 مليون دينار، وبنسبة 2.7% عن المستوى المسجل في نهاية العام الماضي، مقارنة مع ارتفاع بلغ 1.2169 مليار دينار.

وارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من الحكومة المركزية بمقدار 353.7 مليون دينار، والقطاع الخاص المقيم بمقدار 349.3 مليون دينار، والشركات العامة غير المالية بمقدار 151.6 مليون دينار، والقطاع الخاص غير المقيم بمقدار 113.6 مليون دينار، بينما انخفضت التسهيلات الممنوحة للشركات المالية الأخرى بمقدار 13.1 مليون دينار عن مستواها المسجل في نهاية السنة.

كما انخفضت أسعار الفائدة على أنواع الودائع كافّة لدى البنوك المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، باستثناء سعر الفائدة على ودائع التوفير الذي شهد ارتفاعاً، وذلك بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2024.