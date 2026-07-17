انخفاض أسعار البنزين يحد من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة

- ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.2% في يونيو، مدفوعة بزيادة مبيعات المركبات والإنفاق عبر الإنترنت، مما أدى إلى رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى 2.4% سنويًا. - استقر سوق العمل الأميركي مع انخفاض طلبات إعانة البطالة، مما يعكس استقرارًا في التوظيف، بينما يُتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير. - يواصل الاقتصاد الأميركي إظهار علامات الصمود بفضل الإنفاق الاستهلاكي، رغم التحديات مثل التضخم، مع مخاوف من تباطؤ الزخم الاقتصادي بسبب انخفاض معدلات الادخار وزيادة الاعتماد على الائتمان.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية قليلاً في يونيو/حزيران بسبب انخفاض أسعار البنزين الذي أثّر على إيرادات محطات الخدمة، لكن مبيعات المركبات تسارعت وارتفع الإنفاق عبر الإنترنت، ما دفع الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم لنمو الربع الثاني. وقد أكدت بيانات أخرى يوم الخميس استقرار سوق العمل، إذ انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال شهرين.

ولم تُغيّر هذه التقارير وجهات النظر بشأن السياسة النقدية على المدى القريب، إذ يعتقد الاقتصاديون أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لاحقاً هذا الشهر. ورفع هؤلاء الاقتصاديون تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بما لا يقل عن عُشر نقطة مئوية، ليصل إلى معدل سنوي قدره 2.4%، بعدما نما الاقتصاد بمعدل 2.1% في الربع الأول.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على مبيعات التجزئة بخلاف أسعار البنزين؟ كيف يمكن أن يؤثر استمرار ارتفاع أسعار النفط على الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر المقبلة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% الشهر الماضي، وهي أقل زيادة خلال خمسة أشهر، بعد قفزة مُعدَّلة بنسبة 1.0% في مايو/أيار، بحسب مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة. وجاء هذا الارتفاع، الذي يتألف في معظمه من السلع ولم يُعدَّل حسب التضخم، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، وتَبِع تقدماً سبق الإبلاغ عنه بنسبة 0.9% في مايو/أيار.

وارتفعت المبيعات بنسبة 6.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، رغم أن ميزانيات الأسر كانت تعاني من ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية، ومؤخراً من الحرب في المنطقة. ويستمر الإنفاق مدفوعاً بالأسر ذات الدخل الأعلى، التي شهدت زيادة في ثروتها بفعل ارتفاع سوق الأسهم.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الحكومية الأولية بمقدار 8,000 طلب لتصل، بعد التعديل الموسمي، إلى 208,000 طلب خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار، بحسب تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس. وكان الاقتصاديون قد توقعوا 217,000 طلب للأسبوع نفسه.

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وقال كورت رانكين، كبير الاقتصاديين في PNC فاينانشال: "رغم أن وتيرة التوظيف تباطأت بعد بداية قوية لعام 2026، لا يزال سوق العمل مستقراً". وأضاف: "لا تزال الشركات نفسها تواجه طلباً قوياً من المستهلكين، ما يدفعها على الأقل إلى الحفاظ على موظفيها الحاليين لتلبية هذا الطلب." وسجّلت أسهم وول ستريت انخفاضاً، وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفضت إيرادات محطات الخدمة بنسبة 5.3% الشهر الماضي، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2.6% في مايو/أيار، بحسب تقرير مبيعات التجزئة. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن متوسط سعر غالون البنزين انخفض إلى 4.18 دولارات في يونيو/حزيران، مقارنة بـ4.61 دولارات في مايو/أيار.

عروض المبيعات عبر الإنترنت جاءت مبكرة هذا العام

وأدّت الراحة المتواضعة عند مضخات الوقود، التي عكست تراجعاً في أسعار النفط عقب فرض وقف هش لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تحرير أموال أنفقها المستهلكون في مجالات أخرى. غير أن هذه الهدنة انهارت الأسبوع الماضي، وأدّى تجدد التوترات في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين مجدداً.

وارتفعت إيرادات وكالات بيع السيارات بنسبة 1.9% كما ارتفعت مبيعات تجار التجزئة غير المتجريين (عبر الإنترنت وبالكتالوج) بنسبة 1.9%، مدعومة بفعالية "برايم داي" من أمازون التي امتدت أربعة أيام قرب نهاية الشهر، إلى جانب عروض تنافسية قدّمها تجار آخرون. غير أن الاقتصاديين أشاروا إلى أن هذه الفعالية أُقيمت قبل موعدها المعتاد بشهر، وهو ما قد يُخلّ بالنموذج الذي تعتمده الحكومة لإزالة التقلبات الموسمية من البيانات. وقالوا إن العوامل الموسمية ربما ساهمت في تعزيز بيانات المبيعات عبر الإنترنت.

وقال جوناثان ميلر، الاقتصادي في باركليز: "من المحتمل أن يعني هذا تراجعاً لاحقاً في مبيعات تجار التجزئة غير المتجريين خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وهو ما سيتفاقم مع تلاشي الزيادة التي شهدتها مبيعات ملابس كأس العالم." وارتفعت مبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، كما ارتفعت إيرادات متاجر السلع الرياضية والهوايات والآلات الموسيقية والكتب بنسبة 1.3%.

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وارتفعت مبيعات خدمات الطعام والمشروبات، وهي الفئة الوحيدة من قطاع الخدمات في التقرير، بنسبة 0.1% فقط. غير أن بيانات مايو عُدّلت لتُظهر أن هذه المبيعات ارتفعت فعلياً بنسبة 1.2% بدلاً من انخفاض بنسبة 0.1%، وهو ما قد يعكس أثراً إيجابياً من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وارتفعت المبيعات في منافذ مواد البناء ومعدات الحدائق بنسبة 0.1%، بينما ظلّت إيرادات متاجر الأثاث ثابتة. في المقابل، انخفضت مبيعات متاجر الصحة والرعاية الشخصية بنسبة 0.8%، كما شهدت مبيعات الملابس والأغذية والمشروبات تراجعًا في الإيرادات. وقد تعود هذه الانخفاضات إما إلى تخفيضات أسعار من تجار تجزئة حريصين على جذب العملاء، أو إلى تراجع الطلب نتيجة مقاومة المستهلكين لارتفاع الأسعار.

وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الأغذية، بنسبة 0.5% في يونيو/حزيران، بعد أن عُدّل ارتفاع مايو صعودًا إلى 0.8%. وتتطابق هذه الفئة الأساسية من مبيعات التجزئة بشكل وثيق مع مكوّن الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، وكان قد سبق الإبلاغ عن تقدمها بنسبة 0.7% في مايو/أيار.

ويُقدّر الاقتصاديون أن الإنفاق الاستهلاكي المُعدَّل بحسب التضخم، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.4% في يونيو، وتقاربت توقعاتهم لوتيرة نمو الربع الثاني حول 2.5%، بعد أن نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 0.5% في الربع الممتد من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

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ومع استئناف ارتفاع أسعار البنزين، وتلاشي أثر التحفيز الناتج عن تخفيضات الضرائب، واقتراب معدل الادخار من أدنى مستوياته خلال أربع سنوات، يتوقع الاقتصاديون تباطؤًا في الربع الثالث. وقد أشار تقرير "كتاب البيج" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى هذا الاحتمال، إذ وصف الإنفاق الاستهلاكي بأنه ارتفع قليلًا في أوائل يوليو، مضيفاً أن "عدة مناطق أشارت إلى انخفاضات في الإنفاق على السلع غير الأساسية، أو إلى تحوّل نحو أنواع أكثر اقتصادًا في التكلفة".

وقالت ليديا بوسور؛ كبيرة الاقتصاديين في EY-Partheno: "يستمر التضخم المرتفع، إلى جانب اعتدال نمو الأجور، في الضغط على القوة الشرائية للأسر". وأضافت: "عدد متزايد من المستهلكين يلجأ إلى مدخراته وإلى الائتمان للحفاظ على مستوى إنفاقه... لكن هذا الأمر يزداد صعوبة، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض".

تكشف هذه المؤشرات مجتمعة عن اقتصاد أميركي لا يزال قادراً على الصمود، إذ يواصل المستهلكون الإنفاق وسوق العمل يحافظ على استقراره، رغم الضغوط المتراكمة من الرسوم الجمركية والتضخم وتقلبات أسعار الطاقة. غير أن هذا الصمود يبدو هشاً في جوهره، فمعدلات الادخار المتراجعة، وتزايد الاعتماد على الائتمان، وتلاشي أثر التحفيز الضريبي، كلها إشارات تُنذر باحتمال تباطؤ الزخم في الأشهر المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)