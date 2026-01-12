انخفاضات في مبيعات فولكسفاغن يفتح المجال أمام سؤال البقاء مجدداً

- شهدت فولكسفاغن انخفاضًا بنسبة 4.9% في تسليم السيارات في الربع الأخير من 2025، متأثرة بتراجع الطلب في أميركا الشمالية والصين، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 11.6%. - أغلقت الشركة مصنعها في دريسدن بألمانيا، مما أثار مخاوف من زلزال صناعي في أوروبا، في ظل الركود الاقتصادي والمنافسة الصينية المتزايدة. - تحولت إدارة فولكسفاغن إلى تخفيض التكاليف وإعادة هيكلة واسعة، مع خفض كبير في عدد الوظائف، وبلغت إيراداتها 324.7 مليار يورو في 2024.

قالت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات اليوم الاثنين إنها شهدت انخفاضا بنسبة 4.9% في تسليم السيارات في الربع الأخير من عام 2025، متأثرة بانخفاض الطلب في أميركا الشمالية والصين، ما فتح المجال مجددا أمام المصاعب التي تواجهها المجموعة في ظل الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية لا سيما من السوق الصينية، والتي جعلت سؤال بقاء الشركات التقليدية مثل فولكسفاغن يطرح بشدّة.

وسلمت الشركة مليونين و379 ألف و800 سيارة في الربع الرابع مقابل مليونين و502 ألف و300 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت عمليات التسليم في أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى والشرقية 5.6% و5.9% على الترتيب، بينما انخفضت المبيعات في الصين وأميركا الشمالية 17.4%.

وذكرت الشركة أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في ذلك الربع ارتفعت 11.6%. وعلى غرار فولكسفاغن، أعلنت "بي.إم.دبليو" يوم الجمعة الماضي عن انخفاض المبيعات في الربع الأخير من عام 2025.

وعيّنت فولكسفاغن في ديسمبر/كانون الأول الماضي لودفيج فازيل رئيسا لاستراتيجية المجموعة واستراتيجية منتجات المجموعة والأمانة العامة بهدف تلافي التراجع في المبيعات الذي تعرضت له في السنتين الأخيرتين وتأثرت بدخول السيارات الكهربائية للسوق العالمية.

وأغلقت الشركة مصنعها للسيارات بالكامل في مدينة دريسدن بألمانيا في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأوقفت الإنتاج، وسرّحت 300 موظف كانوا يعملون فيه، في خطوة فتحت النقاش حول مستقبل فخر الصناعة الألمانية.

ويُعد هذا الإغلاق الأول لخط إنتاج داخل ألمانيا في تاريخ الشركة، ما أثار مخاوف من زلزال صناعي في أوروبا، واحتمال إغلاق مزيد من مصانع السيارات، في ظل الركود الاقتصادي والمنافسة الصينية والآسيوية المتصاعدة.

وتأثرت فولكسفاغن بكلفة الانتقال من عصر محركات الاحتراق إلى عصر البرمجيات والبطاريات والذي فرض استثمارات ضخمة في منصات كهربائية ومصانع وتجهيزات ومورّدين، بالإضافة إلى تزايد المنافسة عالمياً، خصوصاً من علامات صينية تضغط على الأسعار. لذلك تحولت إدارة فولكسفاغن في 2024 و2025 إلى مسار تخفيض تكاليف ومراجعة طاقة إنتاجية، مع تفاوض اجتماعي شائك في ألمانيا انتهى باتفاق يتضمن خفضاً كبيراً في عدد الوظائف على مدى سنوات، ضمن إعادة هيكلة واسعة.

وأظهر التقرير السنوي 2024 للمجموعة أن إيرادات المبيعات بلغت 324.7 مليار يورو في 2024، وبلغ ربح النشاط الأساسي للشركة 19.1 مليار يورو مع تسليم 9.027 ملايين مركبة. أما من حيث القيمة السوقية للشركة المدرجة، فتُقدّر المنصة المختصة في بيانات الأسواق "كومبانيه ماركت كاب" بنحو 62.28 مليار دولار اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2025. وبحسب ترتيب شركات السيارات على المنصة نفسها، تأتي فولكسفاغن في المرتبة التاسعة بين شركات السيارات المدرجة من حيث القيمة السوقية.