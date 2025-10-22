انتقادات تنال من إشادة نتنياهو بالاقتصاد الإسرائيلي

- افتُتحت الدورة الرابعة للكنيست بخطاب رئيس الوزراء نتنياهو الذي استعرض إنجازات اقتصادية، مشيرًا إلى انخفاض التضخم وقوة الشيكل وارتفاع سوق الأسهم، رغم انتقادات صحيفة "غلوبس" التي رأت أن هذه الأرقام قد تكون مضللة بسبب تأثير الحرب على غزة. - أشار نتنياهو إلى انخفاض البطالة إلى 2.8%، لكن "غلوبس" حذرت من أن الحرب قد تؤثر على هذه الأرقام، حيث قد يلتحق الشباب بالخدمة الاحتياطية بدلاً من تسجيل أنفسهم كعاطلين عن العمل. - رغم تعزيز الشيكل وسوق الأسهم، أشار البروفيسور عيران يشيف إلى ضعف الأداء الاقتصادي الحقيقي، حيث سجل الاقتصاد نموًا سلبيًا بنسبة 3.9% في الربع الثاني، متأثرًا بتوقف النشاط الاقتصادي خلال الحرب مع إيران.

افتُتحت الدورة الرابعة للكنيست بعاصفة من الأحداث. ومن بين الفعاليات العديدة، اعتلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منصة الجلسة العامة وألقى خطابًا استعرض فيه سلسلة من الإنجازات. ومن أسباب الفخر، وفقًا لنتنياهو، الاقتصاد: "أوضح لنا الجميع أن الاقتصاد الإسرائيلي سينهار، لذا أود أن أخبركم بأن إنجازات الاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب مبهرة عالميًا". إلا أن هذا التصريح أثار انتقادات أوردتها صحيفة "غلوبس".

وقال نتنياهو إن التضخم آخذ في الانخفاض. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/ أيلول بالفعل بنسبة 0.6%، ليصل التضخم السنوي إلى 2.5%، وهو رقم يقع ضمن "هدف التضخم" الذي حدده بنك إسرائيل (الذي يراوح بين 1% و3%). لكن وفق غلوبس العامل الرئيسي الذي أثر على انخفاض المؤشر هو "نفقات السفر إلى الخارج والرحلات الجوية إلى إسرائيل"، التي تراجعت بحدة بسبب الحرب على غزة.

وأكد نتنياهو أن الشيكل قوي، وسوق الأسهم في أعلى مستوياته على الإطلاق. ووفقًا لنتنياهو، فقد ارتفع الشيكل بشكل ملحوظ. ينشر بنك إسرائيل بيانات حول سعر صرف الشيكل مقابل متوسط ​​مرجح لـ21 عملة، تمثل شركاء إسرائيل التجاريين الرئيسيين الـ29 ("سعر الصرف الفعلي الاسمي"). تُظهر بيانات البنك أنه قبل حوالي أسبوعين، وصل الشيكل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل سلة العملات. كما حطم سوق الأسهم الأرقام القياسية هذا العام، وارتفع هذا الشهر إلى مستويات غير مسبوقة. إلا أن هذا الارتفاع ليس سوى صعود ظاهري.

وقال إن "البطالة في أدنى مستوياتها ". وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 2.5% في يونيو/حزيران من هذا العام. ورغم أنه الآن 2.8%، إلا أنه لا يزال منخفضًا جدًا مقارنةً بالماضي. لكن وفق غلوبس قد تُشوّه الحرب أرقام البطالة قليلًا، إذ ربما التحق بعض الشباب الذين كان بإمكانهم تسجيل أنفسهم عاطلين من العمل بالخدمة في قوات الاحتياط.

الرقم الذي لم يذكره نتنياهو يتعلق بالناتج المحلي. ووفق البروفيسور الإسرائيلي عيران يشيف، من كلية الاقتصاد بجامعة تل أبيب: "عندما نتحدث عن اقتصاد قوي، فإننا نعني النشاط الحقيقي، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التوظيف. إن الصلة بين النشاط الحقيقي والأسواق المالية ضعيفة للغاية. وفي أوقات الحرب، من المرجح أن تكون أضعف. صحيح أن سوق الأسهم والشيكل قد تعززا، لكن الأداء الحقيقي أضعف من المتوسط. بيانات العام الماضي لا تشير إلى وجود صلة قوية على الإطلاق".

وأضاف "لقد تحدثنا بالفعل عن التوظيف، ولكن ماذا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي؟ هنا، الأرقام أقل تفاؤلاً. فوفقًا لأحدث التقديرات، سجل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من هذا العام نموًا سلبيًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي. ومع ذلك، من المهم هنا أيضًا التذكير بأن هذا الرقم يعكس بشكل رئيسي توقف النشاط الاقتصادي لمدة 12 يومًا خلال الحرب مع إيران، التي جرت في يونيو/حزيران.