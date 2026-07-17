انتفاضة عمال التوصيل في تونس ضد المنصات

- يقود عمال التوصيل في تونس احتجاجات لتحسين ظروف عملهم، مطالبين بمراجعة تعرفة التوصيل وتوفير التغطية الاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل، في ظل توسع قطاع التوصيل وغياب الأطر التقليدية لعلاقات الشغل. - يواجه العمال تحديات بسبب تصنيفهم كشركاء مستقلين، مما يعفي الشركات من التزامات الضمان الاجتماعي، ويجبرهم على العمل لساعات طويلة لتأمين دخل كافٍ، دون عقود واضحة أو حماية من المخاطر. - يشير الخبراء إلى ضرورة مراجعة التشريعات التونسية لضمان حقوق العاملين في اقتصاد المنصات، حيث أصبحت المنصات الرقمية مشغلًا غير تقليدي يستغل البطالة بين الشباب.

يقود عمال التوصيل في تونس احتجاجاتٍ على اقتصاد المنصات، مطالبين الدولة بالتدخل العاجل للحد من هشاشة العمل عبر التطبيقات الرقمية التي تحتكرها شركات تحقق أرباحاً كبرى، وذلك على حساب جهد شباب ساقتهم البطالة نحو العمل في قطاع التوصيل. وفتحت الاحتجاجات التي نفذها عمال التوصيل في تونس، تزامناً مع إضرابٍ عن العمل للمطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم، باب النقاش مجدداً حول أوضاع آلاف الشبان الذين يعملون عبر المنصات الرقمية، في قطاعٍ شهد توسعاً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، لكنه بقي خارج الأطر التقليدية لعلاقات الشغل.

ويطالب عمال التوصيل المحتجون بمراجعة تعرِفة التوصيل بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة، إلى جانب تمكينهم من التغطية الاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل. وقال الشاب العشريني الذي يعمل في قطاع التوصيل لحساب منصة تسيطر على أكثر من 80% من السوق، أحمد المناعي، إن إجراءاتٍ أحادية تتخذها الشركات المشغلة، من بينها غلق الحسابات أو تخفيض المداخيل دون آليات واضحة للطعن أو التظلم، أدت إلى احتجاج العمال أو ما يُعرف محلياً بـ "شباب الموتوسيكل".

وأكد المناعي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن العمل في قطاع التوصيل من أكثر القطاعات المشغلة هشاشة، إذ يعمل آلاف الشباب على مركباتٍ دون أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وهم معرضون للعوامل المناخية القاسية وحوادث المرور، وأضاف: "مات زملاء لنا على الطرقات، وتعرض آخرون لإصابات بالغة أثناء العمل لكنهم لم يحصلوا على تعويضات"، مؤكداً أن هذا الصنف من العمل يوفر بالكاد مكسباً يومياً محدوداً للشباب الفارين من البطالة.

وأشار المتحدث إلى أن دخلهم أصبح يتآكل بصورة متواصلة، في وقت يتحملون فيه كامل تكاليف العمل؛ من شراء الدراجات النارية وصيانتها، إلى الوقود والتأمين والهاتف الجوال والإنترنت، بينما تواصل المنصات الرقمية اقتطاع نسبٍ من المداخيل دون أن تتحمل مسؤوليات المشغّل القانونية. وتعكس احتجاجات عمال التوصيل التحولات العميقة التي يشهدها سوق العمل في تونس، إذ أصبحت المنصات الرقمية أحد أبرز المشغلين غير التقليديين، مستفيدة من الانتشار الواسع للهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية وخدمات طلب الطعام والسلع، خاصة منذ جائحة كورونا التي غيّرت أنماط الاستهلاك ورسخت ثقافة التوصيل إلى المنازل.

طاقة تونس تلجأ إلى تقسيط الكهرباء مع اشتداد الحر لتفادي سيناريو العتمة

وخلال سنوات قليلة، تحول قطاع التوصيل إلى مصدر رزق لآلاف الشباب، خصوصاً في المدن الكبرى، بعد أن كان نشاطاً محدوداً يقتصر على بعض المطاعم؛ إذ تعتمد عليه الآن المطاعم والمقاهي والصيدليات والمتاجر وشركات التجارة الإلكترونية، كما أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للتونسيين. غير أن النمو السريع لم يواكبه تطور في التشريعات؛ إذ لا يتمتع العاملون عبر التطبيقات في الغالب بصفة الأجير، وإنما يُصنَّفون باعتبارهم "شركاء مستقلين"، وهو تصنيف يعفي الشركات من الالتزامات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، والعطل السنوية، والتعويض عن حوادث الشغل أو إنهاء العلاقة المهنية.

ويرى مختصون في قانون الشغل أن هذا النموذج خلق شكلاً جديداً من العمل يقوم على إدارة العامل بواسطة الخوارزميات، إذ تحدد التطبيقات عدد الطلبات، وقيمة المقابل المالي، وتقييم الأداء، وقد تقرر إيقاف حساب العامل دون وجود مسار واضح للاعتراض. ويجد آلاف الشباب أنفسهم مضطرين إلى العمل في قطاع التوصيل بسبب محدودية فرص التشغيل في الاقتصاد المنظم.

فعلى الرغم من البرامج الحكومية المتكررة لدعم التشغيل، ما تزال بطالة الشباب من أعلى نسب البطالة في البلاد، بينما تبقى بطالة حاملي الشهادات الجامعية من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية. يؤكد الخبير في الضمان الاجتماعي هادي دحمان أن قطاع التوصيل يستوعب جزءاً من طالبي الشغل، لكنه لا يوفر الاستقرار المهني، إذ يعتمد دخل العامل على عدد الطلبات اليومية وساعات العمل الطويلة، ما يدفع كثيرين إلى العمل لأكثر من عشر ساعات يومياً لتأمين دخل يكفي لتغطية مصاريفهم.

وقال دحمان في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هذا القطاع يساهم في الحد من البطالة الظاهرة، لكنه في المقابل يوسع دائرة التشغيل الهش، إذ يظل العامل معرضاً لفقدان مصدر رزقه في أي وقت، دون تعويض أو حماية قانونية. وأكد المتحدث أنّ نتائج الدراسة التي أنجزها لفائدة المخبر البحثي للاتحاد العام التونسي للشغل حول اقتصاد المنصات عززت هذه المخاوف؛ إذ أظهرت أن نحو 98% من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية أو تأمين، رغم تعرضهم اليومي لمخاطر حوادث المرور والإصابات المهنية.

كما أشارت الدراسة إلى أن معظم العاملين لا يملكون عقود عمل واضحة، ويجهلون أحياناً هوية الجهة المشغلة الفعلية، بسبب اعتماد الشركات على تطبيقات رقمية تدير العلاقة المهنية عن بُعد. وتقدر الدراسة عدد العاملين عبر المنصات الرقمية في تونس بنحو 60 ألف شخص، مع توقعات باستمرار ارتفاع العدد خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع توسع الاقتصاد الرقمي وخدمات التجارة الإلكترونية.

واعتبر دحمان أن التشريعات التونسية لم تواكب التحولات التي يشهدها سوق العمل، داعياً إلى مراجعة مجلة الشغل بما يضمن الاعتراف بالعاملين في اقتصاد المنصات وتمكينهم من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل. من جهته، حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أكثر من دراسة ورقة بحثية من تنامي أنماط التشغيل غير المستقرة، معتبراً أن المنصات الرقمية أصبحت تستفيد من البطالة المرتفعة بين الشباب لتوسيع نشاطها عبر عقود غير تقليدية تنقل معظم المخاطر إلى العامل.