انتعاش مفاجئ في أرباح البنزين يخفّف الضغط عن مصافي النفط الأوروبية

- شهدت هوامش أرباح البنزين في أوروبا ارتفاعاً قياسياً، حيث قفزت علاوة البنزين على النفط الخام بعد تراجع أسعار الخام، مما أعطى دفعة قوية لمصافي النفط بعد فترة من الضغوط. - ارتفع سعر البنزين في شمال غرب أوروبا مقارنة بالنفط الخام ليصل إلى علاوة تجاوزت 17 دولاراً للبرميل، وهي القفزة الأكبر منذ عام 2010، مما يعكس تغيّرات كبيرة في أسعار النفط الخام. - عادت هوامش البنزين إلى مستويات إيجابية، مما ساهم في إنقاذ وحدات التكسير الحفزي من خطر تقليص الإنتاج، لكن الحاجة إلى استقرار هذه الهوامش لا تزال قائمة.

شهدت هوامش أرباح البنزين في أوروبا ارتفاعاً قياسياً خلال أسبوع واحد، إذ قفزت علاوة البنزين على النفط الخام بحدّة بعد تراجع أسعار الخام، ما منح مصافي النفط دفعة قوية عقب فترة من الضغوط التي سببتها الأسعار المرتفعة للنفط. هذا التحسّن جاء بعد تقلبات حادة دفعت الهوامش سابقاً إلى المنطقة السلبية، لكنّه أعادها الآن إلى مستويات إيجابية ومربحة، ما يقلل من احتمالات خفض الإنتاج، رغم استمرار الحاجة إلى استقرار هذه الهوامش للحفاظ على وتيرة التشغيل في مصافي النفط الأوروبية.

وفي تفاصيل أوردتها بلومبيرغ، في تقرير اليوم الاثنين، ارتفع سعر البنزين في شمال غرب أوروبا، مقارنة بالنفط الخام ليصل إلى علاوة تجاوزت 17 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بزيادة تقارب 25 دولاراً خلال أسبوع واحد فقط، وفق بيانات "جنرال إندكس". وحسب الوكالة، تُعد هذه القفزة الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في أواخر عام 2010، بعد فترة من التراجعات الحادة في الأسابيع السابقة.

ويعكس هذا التقلب الحاد، وفق الوكالة، تغيّرات كبيرة في أسعار النفط الخام الفعلية. ففي وقت سابق من إبريل/نيسان، سجل سعر خام "برنت المؤرّخ" (أو المحدّد بتاريخ تسليم محدّد) مستويات قياسية، ما دفع هوامش البنزين المعروفة في الصناعة باسم "الكراك" إلى المنطقة السلبية، إلّا أن تراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة أعاد التوازن، لتعود هوامش البنزين إلى تسجيل مستويات إيجابية مقارنة مع خام برنت.

وفي هذا الصدد، نقلت بلومبيرغ عن رئيس قسم المنتجات المكررة في شركة "إف جي إي نيكسانت إي سي إيه" (FGE NexantECA)، يوجين لينديل، قوله إنّ قوة أسعار برنت في بداية إبريل دفعت هوامش مصافي النفط الأوروبية وخصوصاً تلك المعتمدة على إنتاج البنزين، إلى مستويات سلبية، ما أثار مخاوف من خفض معدلات التشغيل.

وأضاف أنّ هوامش البنزين عادت الآن إلى تسجيل علاوات من رقمَين مقارنة ببرنت، ما ساهم في إنقاذ هوامش وحدات التكسير الحفزي من خطر تقليص الإنتاج. من جانبها، أشارت كبيرة محلّلي منتجات النفط في إنرجي آسبيكتس (Energy Aspects)، ناتاليا لوسادا، في تصريحات لبلومبيرغ، إلى أنّ هوامش مصافي النفط الأوروبية "تبدو في وضع أفضل حالياً، لكنها تحتاج إلى الاستقرار عند هذه المستويات لتجنّب أي خفض محتمل في معدلات التشغيل".