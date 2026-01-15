انتعاش في الأسواق بعد مناقصة سعودية لشراء 595 ألف طن من القمح

- أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية عن مناقصة لشراء 595 ألف طن من قمح الطحين الصلد بنسبة بروتين 12.5%، مع تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض في 16 يناير، وتوزيع الشحنات على موانئ مختلفة خلال شهري أبريل ومايو. - ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست الأوروبية بعد الإعلان عن المناقصة السعودية، لكن فرص إمدادات غرب الاتحاد الأوروبي قد تكون ضئيلة بسبب الأسعار التنافسية للقمح الروسي والروماني. - يُعتبر القمح الأرجنتيني الأرخص للتصدير حاليًا، لكن جودته قد لا تلبي متطلبات السعودية، بينما خفضت "إكسبانا" توقعاتها لصادرات الاتحاد الأوروبي بسبب تباطؤ الشحنات.

قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي، الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب في السعودية، يوم الخميس، إن المملكة طرحت مناقصة لشراء 595 ألف طن من قمح الطحين الصلد، وأضافت أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو غدا الجمعة 16 يناير/كانون الثاني. بينما أشار متعاملون أوروبيون إلى أنه من المتوقع أن تصدر نتائج المناقصة يوم الاثنين 19 يناير.

وأعلنت الهيئة عن طلب عشر شحنات من القمح الصلد بنسبة بروتين 12.5% ​​من مناشئ اختيارية على أن تصل إلى السعودية في إبريل/نيسان ومايو/أيار دون تحديد مواعيد الشحن بالتفصيل. وقال متعاملون لوكالة رويترز إن "الطلب يشمل شراء 180 ألف طن حداً أقصى موزعة على ثلاث شحنات بوزن 60 ألف طن لكل منها، للوصول إلى ميناء جدة خلال الفترة من الأول من إبريل 31 مايو".

وطلبت الهيئة شراء 240 ألف طن حداً أقصى للشحن إلى ميناء ينبع، موزعة على أربع شحنات بوزن 60 ألف طن لكل منها خلال الفترة نفسها. كما سُجل طلب شراء 120 ألف طن حداً أقصى للشحن إلى مدينة الدمام موزعة على شحنتين بوزن 60 ألف طن لكل منهما خلال الفترة من 15 إبريل/نيسان إلى 31 مايو/أيار، في حين طُلب شراء شحنة واحدة وزنها 55 ألف طن للوصول إلى مدينة جازان خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من إبريل. وفي آخر مناقصة لشراء قمح أُعلن عنها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، اشترت الهيئة 300 ألف طن.

#الهيئة_العامة_للأمن_الغذائي تطرح المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح 🌾 https://t.co/ZGnTFWXLbF pic.twitter.com/EYCpBv1FqK — الهيئة العامة للأمن الغذائي (@GFSA_KSA) January 15, 2026

ارتفاع عقود القمح

وقال متعاملون إن العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست الأوروبية ارتفعت اليوم الخميس مدعومة بتراجع اليورو بعد الأنباء عن المناقصة الكبيرة التي ستجريها السعودية. وصعد سعر قمح الطحين لشهر مارس/آذار، وهو أكثر العقود تداولا حاليا في بورصة يورونكست ومقرها باريس، بما يعادل 0.3%، إلى 189.25 يورو (219.64 دولارا) للطن عند التسوية. وانخفض اليورو مقابل الدولار، ما جعل حبوب غرب أوروبا أقل كلفة في الخارج.

وقال متعامل ألماني لوكالة رويترز إن "مناقصة القمح السعودية تعد تطورا جيدا يشير إلى وجود طلب جديد، وذلك في ظل وجود أكثر من نصف مليون طن من المقرر سحبها من السوق التي تعاني من وفرة شديدة في المعروض". وأضاف "العامل المخيب للآمال هو أنه من المرجح أن تكون فرص إمدادات غرب الاتحاد الأوروبي ضئيلة، إذ إن البحر الأسود أرخص بكثير. وأتوقع أن تكون روسيا وربما رومانيا هما المتنافسان الرئيسيان". وتابع "القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين 12.5% يراوح سعره حاليا بين 225 و228 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة، وذلك لفترات الشحن المطلوبة في المناقصة السعودية، وهو أرخص بما بين عشرة دولارات وأربعة عشر دولارا من القمح الألماني وغيره من قمح منطقة بحر البلطيق بمعدل بروتين مماثل".

وقال متعاملون آخرون لوكالة رويترز إن "القمح الأرجنتيني هو أرخص منشأ للتصدير على نطاق واسع في العالم حاليا، لكن جودة المحصول الجديد المخيبة للآمال تعني أنه قد لا يُستخدم لتلبية المناقصة السعودية التي تطلب القمح الذي يحتوي على بروتين 12.5%". لكن القمح الأرجنتيني مستمر في منافسة نظيره الأوروبي في شمال أفريقيا، مع تزايد الحديث عن احتمال اللجوء إلى إمدادات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لتغطية المشتريات الجزائرية.

وخفضت شركة الاستشارات "إكسبانا" توقعاتها الشهرية لصادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين في 2025 - 2026 إلى 28.8 مليون طن من 30 مليونا، مشيرة إلى تباطؤ الشحنات من دول شمال الاتحاد الأوروبي ورومانيا.