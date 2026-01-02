انتعاش سوق بيع الجنسيات الأوروبية للروس... إليك المحاذير

- في ظل العقوبات الغربية على روسيا، نشأ اقتصاد ظل يستغل احتياجات المواطنين، حيث ازدهرت سوق الحصول على الجنسيات الأوروبية، مستهدفة الروس من الطبقات المتوسطة والعليا، بسبب ضعف جواز السفر الروسي والعوائق اللوجستية للسفر. - شركات روسية تقدم خدمات الحصول على الجنسيات الأوروبية، مثل الرومانية والبلغارية، عبر وثائق مزورة تُوثق رسمياً، مما يشير إلى سوق منظمة تستغل رغبة الروس في الهروب من العزلة. - المحامي إيغور نيكولايفيتش يحذر من أن تزوير الوثائق يُبطل الحق في الجنسية ويعرض الأفراد لعقوبات، مما يعكس اقتصاداً موازياً يستغل الصعوبات الجيوسياسية لتحقيق أرباح سريعة.

في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والحزمة غير المسبوقة من العقوبات الغربية، وجد المواطن الروسي العادي نفسه داخل قفص معزول. وبينما تركزت التحليلات الاقتصادية على القطاعات الكبرى، نشأ اقتصاد ظلٍّ موازٍ يستغل احتياجات المواطن الأساسية، مثل حرية الحركة. وأبرز هذه الخدمات كانت الحصول على الجنسيات الأوروبية التي تحولت من خدمة هامشية إلى سوق مزدهرة تستهدف فئات متوسطة وعليا من الروس، مستغلة ضعف قوة جواز السفر الروسي، والعوائق اللوجستية للسفر التي سببتها العقوبات.

وتتنامى شركات على مواقع روسية تقدم حلاً يبدو سحرياً، وهو الحصول على الجنسيات الأوروبية، بخاصة رومانية أو بلغارية، باعتبارها سبيلاً للخلاص من عزلة الجواز الروسي وتداعيات العقوبات. بدأ الأمر من خلال تواصل مراسل "العربي الجديد" مع إحدى هذه الشركات الناشطة عبر الإنترنت، متظاهراً بأنه مواطن روسي مهتم بهذه الخدمة، فكانت الردود فورية واحترافية، بما يشير إلى سوق منظمة بقوة.

أما الشخص الذي قدّم نفسه باسم ياروسلاف فقد بدأ فوراً يشرح الباقات المتاحة. وقال ياروسلاف إن "الحل الأفضل لمواطني روسيا هو برنامج العودة إلى الوطن في رومانيا، بسبب وجود أسلاف في أراضي الاتحاد السوفييتي السابق".

وعرض ياروسلاف الباقة العادية (ستاندرد) بقيمة 7500 يورو، وباقة متقدمة (بريميوم) شاملة بقيمة 12500 يورو، مع وعد بأن العملية تستغرق عملياً بين 12 و18 شهراً. كما أوضح آلية دفع متدرجة: دفعة مقدمة، ثم 40% عند حجز موعد التقديم، و50% بعد تقديم الأوراق. لكن جوهر الإغراء جاء في الإجابة عن سؤال محوري، وهو: كيف يثبت الشخص أصولاً من تلك الدول إذا لم تكن لديه أصول؟ فكانت الإجابة صادمة: "نحن نرتب كل شيء، وسنحصل على الوثيقة التي تثبت ذلك من الأرشيف نفسه في روسيا، ويجري توثيقها من وزارة العدل الروسية لتُستخدم بعد ذلك، لا داعي للقلق، فمن الصعب اكتشاف الأمر".

هنا تنكشف الآلية. فالشركة لا تبيع مجرّد استشارة، بل تبيع وثيقة مزورة يُزعم أنها من الأرشيف الروسي، يجري توثيقها رسمياً لتمريرها إلى السلطات الرومانية. ويشير ياروسلاف إلى أن العقد الذي سيجري توقيعه في روسيا مع شركتهم يذكر صراحة أنه "خدمات للتقديم على الجنسية"، مما يعطي وهماً بالشرعية للعميل، لكن هذه الممارسة تخفي عملية احتيال منظمة بمستويين: الأول على العميل الروسي الذي يدفع مبالغ طائلة مقابل وعود هشة، والثاني على دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تتلقى وثائق مزورة.

وفي هذا الصدد، يوضح المحامي الروسي، إيغور نيكولايفيتش، لـ"العربي الجديد" أن "أي تزوير في الوثائق يُبطل الحق في الحصول على الجنسية ويؤدي إلى الرفض، وربما حظر الدخول إلى أوروبا". يتابع أن "العقد الموقع في روسيا بين الشركة والعميل لا يحمي من عقوبات الدولة الأوروبية". وتبقى الإشارة إلى أنّ هذه الظاهرة ليست سوى وجه من أوجه اقتصاد مواز كامل ينمو في الظل، محوّلاً الصعوبات الجيوسياسية إلى فرص ربح سريع، غالباً على حساب أمان ومستقبل المواطنين.