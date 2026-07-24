- شهد الاقتصاد الأمريكي نمواً في قطاع الخدمات خلال يوليو، مدعوماً بطلب قوي نتيجة احتفالات كأس العالم وعيد الاستقلال، مما يعكس مرونة الاقتصاد رغم التحديات. - يعاني قطاع التصنيع من تباطؤ بسبب ارتفاع التكاليف واضطراب سلاسل التوريد، مع تأثيرات محتملة للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط على التوقعات الاقتصادية. - تصاعدت الضغوط التضخمية مع ارتفاع تكاليف المدخلات والطاقة، مما دفع الشركات لتمرير الزيادات للعملاء، رغم تحسن التوظيف الذي يعزز الثقة في الاقتصاد.

سجل نشاط الاقتصاد الأميركي التجاري أسرع وتيرة له منذ ثمانية أشهر، مدعوماً بطلب محلي قوي على الخدمات، في مشهد يعكس مرونة الاقتصاد رغم تباطؤ الإنتاج الصناعي وتزايد تأخيرات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن إس آند بي غلوبال، اليوم الجمعة، ارتفاعاً إلى 53.6 نقطة في يوليو/ تموز، فيما تشير القراءات فوق 50 إلى توسع النشاط، ما يؤكد أن الاقتصاد لا يزال متماسكاً رغم العواصف التي تضربه من كل اتجاه. وجاءت قفزة النشاط في قطاع الخدمات هي الأبرز، إذ ارتفع مؤشرها إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مع إسهام احتفالات كأس العالم وعيد الاستقلال في تعزيز الطلب على قطاعات الضيافة والخدمات الترفيهية، في تذكير بأن العوامل الموسمية والمناسبات الكبرى لا تزال قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد رغم كل التحديات.

غير أن الجانب المظلم من التقرير كان واضحاً في قطاع التصنيع، حيث تراجع مؤشره إلى 53.8 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس/آذار الماضي، ما يعكس التباطؤ الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الأميركي على ضوء ارتفاع التكاليف واضطراب سلاسل التوريد. وقد علق كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، على هذه الأرقام محذراً من أن شهر يوليو شهد "تصعيداً مقلقاً في تأخيرات سلاسل التوريد، مع عودة مصاحبة لارتفاع الضغوط السعرية، ما يقيد النمو ويكبح الطلب"، في إشارة إلى أن التحسن في النشاط الإجمالي قد يكون أقل تفاؤلاً مما تبدو عليه الأرقام السطحية. وأضاف ويليامسون أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط لا بد أنها زادت تفاقم هذه المخاوف المتعلقة بسلاسل التوريد والأسعار، ما يرفع المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية في المدى القريب، ويوحي بأن انتعاش يوليو قد لا يكون بداية لاتجاه تحسني مستدام.

ويعكس التقرير تفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي بشكل واضح، إذ سجل التضخم في تكاليف المدخلات الإجمالية أقوى مستوى له منذ مايو/ أيار 2025، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى. ولم تكتف الشركات بامتصاص هذه الزيادات، بل شرعت في تمريرها إلى العملاء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات، في تطور يهدد بإعادة إشعال التضخم الذي كانت البنوك المركزية تأمل في كبته.

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كما تشهد سلاسل التوريد ضغوطاً متزايدة، حيث أفاد المصنعون بأن أوقات تسليم الموردين تطول بأسرع وتيرة منذ أغسطس/آب 2022، ما يعيد إلى الأذهان أزمة سلاسل التوريد التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال جائحة كورونا وما بعدها. ورغم هذه التحديات، حمل التقرير بعض المؤشرات الإيجابية، حيث عزز النمو الإجمالي في النشاط ثقة الشركات، ودفعها إلى استئناف التوظيف بعد ثلاثة أشهر من التوقف. وسجل كل من قطاعي الخدمات والتصنيع مكاسب متواضعة في التوظيف، وهو ما رآه ويليامسون "تشجيعاً" مع عودة التوظيف إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وجُمعت بيانات المسح خلال الفترة من التاسع إلى 23 يوليو، ما يعني أنها التقطت جزءاً من تداعيات التوترات الجيوسياسية الأخيرة، لكنها لم تشمل بالكامل التصعيد الكامل في الشرق الأوسط، وهو ما قد يعني أن الأرقام القادمة قد تكون أقل تفاؤلاً.