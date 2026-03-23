- أعلنت اليونان عن حزمة دعم بقيمة 300 مليون يورو تشمل تخفيضات على الوقود والأسمدة وتذاكر العبارات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في إيران، مع تقديم دعم 16 سنتاً للتر الديزل وقسائم وقود لثلاثة ملايين مستهلك. - فرضت الحكومة سقفاً على هوامش الربح للوقود والمنتجات الاستهلاكية لتجنب الاستغلال، مع دعم 15% للمزارعين لشراء الأسمدة وتعويض مالكي العبارات لتخفيض تكاليف النقل. - دعا رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير لدعم المستهلكين والشركات، مؤكداً عدم مشاركة اليونان في عمليات عسكرية بمضيق هرمز، بل في مهمة بحرية لحماية السفن.

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين، إن اليونان ستقدم دعماً للوقود والأسمدة وتخفيضات على تذاكر العبارات بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون يورو (346 مليون دولار) خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن صراع إيران على المستهلكين والمزارعين.

وفرضت الحكومة هذا الشهر سقفاً لمدة ثلاثة أشهر، على هوامش الربح على الوقود وعشرات المنتجات الاستهلاكية لتجنب حدوث أي استغلال. وأعلن ميتسوتاكيس اليوم الاثنين، عن دعم 16 سنتاً للتر الواحد من الديزل وقسائم وقود يمكن لحوالي ثلاثة ملايين مستهلك استخدامها في محطات الوقود. وقال ميتسوتاكيس في خطاب بثه التلفزيون "هدفنا هو ألا ينعكس ارتفاع تكاليف المنتجات على السلع الاستهلاكية". وأضاف أن المزارعين سيحصلون أيضاً على دعم 15% لشراء الأسمدة، في حين سيحصل مالكو العبارات على تعويض من الدولة مقابل تقديم خصومات والمساعدة في احتواء تكاليف النقل.

كان ميتسوتاكيس قد دعا الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، إلى إعداد تدابير قصيرة وطويلة الأجل لدعم المستهلكين والشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في المنطقة. وذكر أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بنهاية حرب إيران، وعبر عن أمله ألا يطول أمدها. وتعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل الحرب المستمرة في المنطقة. كما أن اليونان قوة مهيمنة في قطاع الشحن العالمي، إذ تُسيطر على أحد أكبر أساطيل الشحن في العالم.

ويوجد العديد من السفن المملوكة لليونان أو تحت إدارتها في منطقة الخليج العربي وعلى متنها عشرات البحارة اليونانيين. لكن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس أكد الاثنين الماضي، أن الدولة لن تشارك بأي عمليات عسكرية في مضيق هرمز. وأضاف في مؤتمر صحافي أن اليونان ستشارك فقط في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي (أسبيدس) المكلفة بحماية السفن في البحر الأحمر.

(الدولار = 0.86 يورو)

(رويترز، العربي الجديد)