اليونان تزيد دعمها لوقود الديزل بعد تجدّد التوترات في المنطقة

أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، أن حكومته ستزيد دعمها لوقود الديزل بمقدار 10 سنتات إضافية لكل لتر، خلال شهر أغسطس/آب، ليصل إجمالي الخصم إلى 15 سنتاً لكل لتر. ويهدف هذا الإجراء الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو إلى تخفيف التكاليف على شركات النقل والشركات الأخرى، بينما يحد من الضغوط التضخمية عبر سلسلة التوريد، طبقاً لما ذكره ميتسوتاكيس في منشوره الأسبوعيّ على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المتوقعة لزيادة دعم وقود الديزل على الاقتصاد اليوناني على المدى الطويل؟ كيف تؤثر التوترات الإقليمية على أسعار المشتقات النفطية العالمية وتوافرها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتستند الإعانة الجديدة الممولة من الدولة إلى خصم قائم على سعر الديزل قيمته 5 سنتات للتر الواحد، والذي تموله مصافي النفط اليونانية. وتقليص منفصل بقيمة 10 سنتات لكل لتر في أسعار البنزين لا يزال ساري المفعول أيضاً. وربط ميتسوتاكيس الإجراء بتزايد حالة عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة العالمية، في أعقاب تجدد التوترات في المنطقة، قائلاً إنّ الحكومة ستواصل دعم الأسر والشركات "في حدود الاقتصاد" ضد تأثير الصدمات الخارجية.

وتمثل مصافي المنطقة نحو 12% من طاقة تكرير النفط العالمية، ما يجعل أي تراجع في إنتاجها مؤثراً في أسواق البنزين والديزل ووقود الطائرات. ويؤدي انخفاض صادرات الخليج من المشتقات إلى زيادة الضغوط الناتجة عن تعطل أجزاء من قطاع التكرير الروسي، وتراجع المخزونات العالمية، واقتراب موسم الصيانة الدورية للمصافي خلال الخريف. وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير سابق، أن اضطراب حركة النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز أدى إلى زيادة تقلب الأسعار ودفع المشترين الدوليين إلى البحث عن مصادر بديلة، كما ساهم في ارتفاع هوامش التكرير والإنتاج والصادرات الأميركية.

اقتصاد الناس إضراب موظفي القطاع العام في اليونان احتجاجاً على خفض الأجور

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس السبت، إنّ روسيا تمدّد القيود المفروضة على تصدير البنزين حتى نهاية العام بينما تكافح الحكومة نقص الوقود، لكنها تخطط لرفع الحظر المفروض على تصدير الديزل بمجرد تعافي السوق. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نوفاك قوله، إنه سيجري رفع حظر الديزل في الوقت المناسب لمنع المصافي من مواجهة تخمة في المعروض والاضطرار إلى خفض كميات التكرير.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)