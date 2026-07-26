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اليونان تزيد دعمها لوقود الديزل بعد تجدّد التوترات في المنطقة

طاقة
مباشر
26 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 17:00 (توقيت القدس)
محطة وقود سيارات في اليونان، أثينا 5 مايو 2026 (فرانس برس)
تدعم حكومة اليونان وقود الديزل لكبح التضخم، أثينا في 5 مايو 2026 (فرانس برس)
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- أعلنت الحكومة اليونانية عن زيادة دعم وقود الديزل بمقدار 10 سنتات إضافية لكل لتر في أغسطس، ليصل الخصم الإجمالي إلى 15 سنتاً، بهدف تخفيف التكاليف على الشركات وتقليل الضغوط التضخمية.

- ترتبط هذه الإعانة الجديدة بتزايد عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، حيث تستمر الحكومة في دعم الأسر والشركات ضمن حدود الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجية.

- تواجه الأسواق العالمية ضغوطاً بسبب انخفاض صادرات الخليج وتعطل قطاع التكرير الروسي، بينما تمدد روسيا قيود تصدير البنزين وتخطط لرفع حظر الديزل عند تعافي السوق.

أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، أن حكومته ستزيد دعمها لوقود الديزل بمقدار 10 سنتات إضافية لكل لتر، خلال شهر أغسطس/آب، ليصل إجمالي الخصم إلى 15 سنتاً لكل لتر. ويهدف هذا الإجراء الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو إلى تخفيف التكاليف على شركات النقل والشركات الأخرى، بينما يحد من الضغوط التضخمية عبر سلسلة التوريد، طبقاً لما ذكره ميتسوتاكيس في منشوره الأسبوعيّ على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وتستند الإعانة الجديدة الممولة من الدولة إلى خصم قائم على سعر الديزل قيمته 5 سنتات للتر الواحد، والذي تموله مصافي النفط اليونانية. وتقليص منفصل بقيمة 10 سنتات لكل لتر في أسعار البنزين لا يزال ساري المفعول أيضاً. وربط ميتسوتاكيس الإجراء بتزايد حالة عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة العالمية، في أعقاب تجدد التوترات في المنطقة، قائلاً إنّ الحكومة ستواصل دعم الأسر والشركات "في حدود الاقتصاد" ضد تأثير الصدمات الخارجية.

وتمثل مصافي المنطقة نحو 12% من طاقة تكرير النفط العالمية، ما يجعل أي تراجع في إنتاجها مؤثراً في أسواق البنزين والديزل ووقود الطائرات. ويؤدي انخفاض صادرات الخليج من المشتقات إلى زيادة الضغوط الناتجة عن تعطل أجزاء من قطاع التكرير الروسي، وتراجع المخزونات العالمية، واقتراب موسم الصيانة الدورية للمصافي خلال الخريف. وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير سابق، أن اضطراب حركة النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز أدى إلى زيادة تقلب الأسعار ودفع المشترين الدوليين إلى البحث عن مصادر بديلة، كما ساهم في ارتفاع هوامش التكرير والإنتاج والصادرات الأميركية.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس السبت، إنّ روسيا تمدّد القيود المفروضة على تصدير البنزين حتى نهاية العام بينما تكافح الحكومة نقص الوقود، لكنها تخطط لرفع الحظر المفروض على تصدير الديزل بمجرد تعافي السوق. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نوفاك قوله، إنه سيجري رفع حظر الديزل في الوقت المناسب لمنع المصافي من مواجهة تخمة في المعروض والاضطرار إلى خفض كميات التكرير. 

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

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