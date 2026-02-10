- صوت البرلمان الأوروبي لصالح إصدار اليورو الرقمي بنسختيه الأونلاين والأوفلاين، مما يعزز رؤية البنك المركزي الأوروبي ويقلل الاعتماد على شركات المدفوعات الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. - يهدف المشروع إلى تعزيز السيادة المالية لأوروبا وتحصين بنيتها التحتية للدفع، لكن يتطلب إطاراً قانونياً متكاملاً، حيث لا يزال البرلمان يعمل على موقفه النهائي. - من المتوقع أن تُطرح مقترحات نافاريتي للتصويت في مايو، مع إمكانية إطلاق مرحلة تجريبية لليورو الرقمي في 2027 وإطلاقه رسمياً في 2029.

في تطور لافت قد يعيد رسم مشهد المدفوعات في أوروبا، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إصدار اليورو الرقمي الذي يعمل عبر الإنترنت (أونلاين) وخارجه (أوفلاين)، متجاوزاً مقترحاً سابقاً كان يدعو إلى الاكتفاء بالنسخة غير المتصلة بالشبكة. والتعديل، الذي أقرّه النواب اليوم الثلاثاء، بحسب بلومبيرغ، يدعم الرؤية التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي، ويعزز فرص اعتماد نموذج مزدوج قبل النقاشات الحاسمة المرتقبة داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن الدافع الأساسي وراء المشروع واضح، وهو تقليل اعتماد أوروبا على شركات المدفوعات الأميركية مثل فيزا وماستركارد، في ظل فتور العلاقات عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة، فيما يرى البنك المركزي الأوروبي أن العملة الرقمية يمكن أن تمنح القارة قدراً أكبر من السيادة المالية، وتحصّن بنيتها التحتية للدفع. غير أن الطريق لا يزال يتطلب إطاراً قانونياً متكاملاً. فبينما أنهت الدول الأعضاء موقفها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لا يزال البرلمان الأوروبي يعمل على بلورة موقفه النهائي، بحسب الوكالة نفسها.

ونقلت بلومبيرغ عن مقرر البرلمان للملف، فرناندو نافاريتي، أنه كان قد طرح في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 رؤية مختلفة، داعياً إلى إطلاق نسخة غير متصلة بالإنترنت (أونلاين) فقط، ما لم يعجز القطاع الخاص عن تقديم بديل رقمي مناسب.

لكن تصويت البرلمان اليوم الثلاثاء يعكس ميلاً أوسع نحو تبنّي النسختين معاً. ومن المتوقع أن تُطرح مقترحات نافاريتي للتصويت داخل لجنة الشؤون الاقتصادية مطلع مايو/ أيار القادم، وسط ضغوط من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وعلى رأسهم عضو المجلس التنفيذي بييرو تشيبولوني، الذي يؤكد أن الجمع بين الوظيفتين سيجعل اليورو الرقمي أقرب إلى النقد التقليدي من حيث المرونة وسهولة الاستخدام. وإذا ما توصّل البرلمان والحكومات الوطنية إلى اتفاق نهائي العام المقبل، فقد يطلق البنك المركزي مرحلة تجريبية عام 2027، تمهيداً لإطلاق اليورو الرقمي رسمياً في 2029، وفق التوقعات.