اليمين المتطرف البريطاني يخطط لتغييرات جذرية في البنك المركزي

- يخطط حزب الإصلاح في المملكة المتحدة لإجراء تغييرات في بنك إنكلترا ومكتب مسؤولية الميزانية، مع التركيز على خفض التضخم وإدراج تنوع أكبر في الآراء الاقتصادية. - شهدت المملكة المتحدة انخفاضًا في معدل التضخم إلى 3% في يناير، مما يعزز موقف بنك إنكلترا لخفض أسعار الفائدة، مدفوعًا بتراجع أسعار النقل والمواد الغذائية. - يسعى حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج إلى تطوير الحزب ليصبح مؤهلًا للحكم في الانتخابات المقبلة، مع التركيز على تحسين تمثيل القطاع الخاص والانفتاح على الخبرات الخارجية.

يخطط حزب الإصلاح في المملكة المتحدة لإجراء تغييرات شاملة في بنك إنكلترا ومكتب مسؤولية الميزانية إذا فاز بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة، حيث سيتم "تجريد بنك إنكلترا من المسؤوليات الفرعية مثل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية" للتركيز على خفض التضخم. وسيُطلب من مكتب مسؤولية الميزانية تضمين المزيد من "تنوع الآراء" في توقعاته وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين في الحزب. ولكن على الرغم من التغييرات المخطط لها، سيظل كل من بنك إنكلترا ومكتب مسؤولية الميزانية مستقلين في ظل حكومة الإصلاح، بحسب هؤلاء.

وسيقول المتحدث الجديد باسم وزارة الخزانة، روبرت جينريك ، يوم الأربعاء، إن حزب الإصلاح البريطاني يخطط لإجراء إصلاح شامل لبنك إنكلترا وهيئة مراقبة الميزانية الحكومية إذا فاز بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة. أعلن حزب الإصلاح، في بيانٍ تمهيدي لخطابٍ سيلقيه جينريك في مدينة لندن اليوم الأربعاء، أن بنك إنكلترا سيُجرّد من مسؤولياته الثانوية، مثل تحقيق الحياد الكربوني، لكي يتمكن من التركيز على خفض التضخم. وأضاف البيان أن مكتب مسؤولية الميزانية سيُلزم بإدراج المزيد من "تنوع الآراء" عند وضع توقعاته للاقتصاد البريطاني.

تراجع التضخم

يأتي ذلك فيما هبط التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 3% في يناير/ كانون الثاني وهو أدنى مستوى منذ 11 شهراً، مما عزز موقف بنك إنكلترا لخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في اجتماعه المقبل في مارس. وأظهر الرقم الصادر اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية تباطؤاً في معدل نمو التضخم مقارنةً بنسبة 3.4% المسجلة في ديسمبر، وهو أدنى معدل منذ الربيع الماضي. وجاء هذا الرقم متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وأبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة عند 3.75% هذا الشهر، لكن القرار كان محل جدل كبير، حيث جادل بعض صناع السياسات بضرورة خفضها على الفور بسبب ضعف الطلب وتباطؤ سوق العمل. أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أن معدل البطالة ارتفع إلى 5.2% في نهاية العام الماضي، في حين تباطأ نمو الأجور، مما عزز الحاجة إلى خفض آخر في معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

يتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​التضخم إلى مستوى هدفه البالغ 2% تقريباً اعتباراً من شهر إبريل، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى تدابير الميزانية التي تهدف إلى كبح جماح ارتفاع الفواتير. وقالت زارا نوكس، محللة الأسواق العالمية في شركة جي بي مورغان لإدارة الأصول في حديث مع "فايننشال تايمز"، إنه يبدو أن المملكة المتحدة قد "تجاوزت أخيراً مرحلة حرجة" في معركتها ضد التضخم. وأضافت: "أظهرت بيانات اليوم انخفاضاً ملحوظاً في معدل التضخم الرئيسي، مع انخفاض واسع النطاق في التضخم عبر مختلف القطاعات".

كان انخفاض نمو الأسعار في يناير، والذي أدى إلى انخفاض الرقم الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ مارس من العام الماضي، مدفوعًا بأسعار النقل والمواد الغذائية.

رداً على هذه الأرقام، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز: "إن خفض تكلفة المعيشة هو أولويتي القصوى. وبفضل الخيارات التي اتخذناها في الميزانية، نعمل على خفض التضخم، من خلال اقتطاع 150 جنيهاً إسترلينياً من فواتير الطاقة، وتجميد أسعار تذاكر القطارات لأول مرة منذ 30 عاماً، وتجميد رسوم الأدوية الموصوفة مرة أخرى".

تحدي المبادئ الاقتصادية

في إطار حزمة تهدف إلى طمأنة المستثمرين وقطاع الأعمال، سيؤكد جينريك أيضاً أنه على الرغم من التغييرات المزمعة، سيظل كل من بنك إنكلترا ومكتب مسؤولية الميزانية مستقلين في ظل حكومة الإصلاح. وكان زعيم حزب الإصلاح، نايجل فاراج، قد شكك سابقاً في استقلالية كليهما.

يتصدر حزب فاراج استطلاعات الرأي الوطنية منذ إبريل، رغم فوزه بخمسة مقاعد فقط في مجلس العموم عام 2024. وقد ارتفع هذا العدد لاحقاً إلى ثمانية مقاعد وسط انشقاقات شملت انشقاق جينريك. ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة في عام 2029، يسعى فاراج الآن إلى تطوير حزبه ليصبح مؤهلًا للحكم، بما في ذلك توزيع خطط سياسية على أبرز أعضائه، والبدء في صياغة رؤيته للحكم.

تعهد فاراج في يناير في مقابلة مع بلومبيرغ "بتحدي كل مبدأ" من مبادئ السياسة الاقتصادية في المملكة المتحدة، وكان ينتقد كلاً من بنك إنكلترا ومكتب مسؤولية الميزانية في الماضي.

من المقرر أن يلقي جينريك، وزير الإسكان السابق الذي انشق عن حزب المحافظين في وقت سابق من هذا العام، كلمة بعد يوم واحد فقط من اختيار فاراج له مرشحَ الحزب لمنصب وزير الخزانة.

سيتهم بنك إنكلترا بـ"إهمال قضية التضخم"، مستشهداً بـ"عوامل تشتيت الانتباه" بما في ذلك إلزام البنك منذ عام 2021 بدعم جهود الحكومة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية عند وضع السياسة النقدية. وقد بدأ البنك بالفعل بتقليص جهوده في مجال تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ في جزء من عملية إعادة هيكلة شاملة مدفوعة بالحاجة إلى خفض التكاليف، وفق "بلومبيرغ".

سيصرح المتحدث باسم وزارة الخزانة في حكومة الإصلاح بأن البنك مذنب بـ"التيسير الكمي المفرط"، في إشارة إلى عملية شراء السندات التي قام بها بنك إنكلترا بهدف تحفيز الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19. وسيضيف أن حكومة الإصلاح تعتزم تحسين تمثيل القطاع الخاص في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، والتي تضم في غالبيتها خبراء اقتصاديين أكاديميين.

أما بالنسبة لمكتب مسؤولية الميزانية، فسيُجبر على "الانفتاح على المزيد من الخبرات الخارجية الموثوقة في مجال التنبؤ" وفقًا لمؤسسة الإصلاح. وسينتقد جينريك هيئة الرقابة لمبالغتها في تقدير الفوائد الاقتصادية للهجرة، بينما يجادل بأنها ساهمت مع ذلك في ترسيخ انضباط مالي أكبر في الحكومة.

في حديثه مع بلومبيرغ خلال المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي، قال فاراج عن مكتب مسؤولية الميزانية: "متى كانت آخر مرة أصابوا فيها توقعاتهم؟" وأضاف أنه "كان ينبغي عليهم اختيار مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" عندما سُئل عن تعيين أندرو بيلي محافظًا لبنك إنكلترا. وكان قد لمّح العام الماضي إلى أنه سيتدخل في استقلالية البنك المركزي ويستبدل بيلي إذا وصل إلى الحكومة.