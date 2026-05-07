اليمن يُجري مسحاً ميدانياً لقطاع الاتصالات: الخدمات في أسوأ حالاتها

- أعلنت وزارة الاتصالات اليمنية عن مسح شامل للبنية التحتية للاتصالات بهدف تحسين الشبكة وتطويرها، من خلال جمع البيانات وتقييم الأضرار والاحتياجات وإعداد قاعدة بيانات لدعم التخطيط. - تأتي هذه الخطوة في ظل تدهور خدمات الاتصالات في اليمن، حيث يعاني السكان من ارتفاع التكاليف وضعف الخدمات، بما في ذلك الإنترنت البطيء وارتفاع تكلفة بيانات الهاتف الجوال. - أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة تحسين الأداء المؤسسي وتسريع المشاريع التطويرية، مشدداً على توحيد الجهود لتعزيز خدمات الاتصالات في جميع المحافظات.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، عن إجراء مسح ميداني شامل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات في جميع المحافظات التابعة لإدارة الحكومة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع. يأتي ذلك وسط تردٍ كبير في خدمات الاتصالات في عدن ومختلف المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، حيث باشرت فرق هندسية وفنية متخصصة عملية الإشراف على أعمال المسح، وفق ما جرى اعتبارها خطة عمل منهجية ومجدولة، تهدف إلى جمع البيانات الميدانية والتوثيق الفني وتحليل النتائج، بما يُبنى عليه في إعداد خطط الوزارة لتحسين شبكة الاتصالات وتطويرها.

ويستهدف المسح حصر الأصول والبنية التحتية القائمة والأطياف الترددية المستخدمة وتقييمها، بما في ذلك أبراج الاتصالات والمقاسم وشبكات الألياف الضوئية وأنظمة الطاقة، إضافة إلى تقييم الحالة الفنية والتشغيلية للمواقع والمنشآت التابعة للقطاع. كما يشمل المسح تحديد الأضرار والاحتياجات اللازمة لأعمال إعادة التأهيل والتطوير، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة ومحدّثة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب وضع تصور فني ومالي لخطط إعادة التأهيل والتوسعة المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من زيارة قام بها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، حيث أكد بعد أنّ اطّلع على سير العمل وخطط تطوير القطاع، ومشروع "عدن نت" والتجهيزات الفنية الخاصة به، ضرورة ترسيخ العمل المؤسسي ورفع الأداء لتحسين الخدمات. ووجّه بتسريع المشاريع التطويرية، ومضاعفة الجهود لتجاوز التحديات، والارتقاء بالخدمات الرقمية لمواكبة التطورات الحديثة. وكانت لافتة دعوة الصبيحي وزارة الاتصالات إلى ضرورة العمل على تحسين شبكات الاتصالات والإنترنت باعتبارها أولوية قصوى لارتباطها بالاستقرار الخدمي والتنمية الاقتصادية.

وتعاني العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عدن، ومختلف المناطق اليمنية، من تردٍ كبير في خدمات الاتصالات، مع ارتفاع تكاليفه إلى مستويات قياسية تفوق قدرات المواطنين، حيث يقاسي سكان عدن من تبعات الصراع بين مختلف الأطراف في اليمن على قطاع الاتصالات، وإيقاف عمل أغلب شركات الهاتف النقال في عدن، وضعف كبير في الشركة الحكومية المستمرة بالعمل "يمن موبايل"، وسط تردٍ كبير مماثل في خدمة الإنترنت، والفشل الملاحظ على شركة "عدن نت" التي دُشّنت خدماتها قبل نحو 3 سنوات.

وفي الصدد، قال المواطن أمجد الحريبي لـ"العربي الجديد" إنّ سكان عدن تعرضوا لما يشبه الامتهان في حرمانهم من أبسط الخدمات ومقومات الحياة، حيث لا يتوقف الأمر عند حدود خدمات الاتصالات، بل الأزمات لا تتوقف في الكهرباء والمياه والجوانب المعيشية وارتفاع الأسعار. وتُقدر نسبة اليمنيين الملتحقين بشبكات الاتصالات بنحو 60%، بينما متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل من 1 ميغابت في الثانية، غالبه درجة الجيل الثاني (2G) مقارنة بالسرعة على الصعيد العالمي التي تتجاوز 30 ميغابت، وذلك بالرغم من تدشين خدمة الجيل الرابع (4G) في اليمن قبل أكثر من ثلاثة أعوام، لكنها أثارت انتقاد كثير من المستخدمين الذين يرونها خدمة رديئة لم تشكل إي إضافة ملموسة في تحسين خدمة الإنترنت.

في المقابل، تعتبر بيانات الهاتف الجوال في اليمن الأغلى على مستوى العالم، إذ يصل سعرها إلى أكثر من 16 دولاراً/ جيغابايت. ويشكو سكان عدن إلى جانب مشكلة تردي الخدمات القليلة، وارتفاع التكاليف، من غياب العديد من الخدمات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، خدمة "الفايبر، وخدمة "الألياف الضوئية"، وخدمة تحديد السرعات من دون حدود لبيانات التحول الرقمي في اليمن الذي يتطلب تحسين سرعة الإنترنت. من جانبه، تحدث وليد ياسين لـ"العربي الجديد" عن أنّ الحصول على خدمات مناسبة في الاتصالات يتطلب إنفاقاً كبيراً في ظل غياب تام لعمل شركات الاتصالات الممنوعة في عدن مثل شركة الاتصالات العمانية "يو" التي تعمل في مختلف محافظات اليمن باستثناء عدن، إضافة إلى غياب كلي للخدمات الحديثة.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها دولياً قد اجتمع، نهاية إبريل/نيسان، مع المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات ومديري فروع المؤسسة في عدد من المحافظات، شملت عدن ولحج وأبين والضالع وتعز والحديدة، وذلك بهدف توحيد الرؤى والجهود بما يسهم في تطوير مستوى الأداء الخدمي والمؤسسي، ورفع كفاءة العمل في مختلف الفروع. وشدّد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين جودة خدمات الاتصالات الأرضية واللاسلكية المقدّمة للمواطنين، ومواكبة التحديات الراهنة، لا سيما في ظل التوسع في المشاريع التطويرية لقطاع الاتصالات، مؤكداً أن نجاح المؤسسة يعتمد على تكامل الجهود بين الإدارة العامة والفروع. كما جرى التأكيد في الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين مختلف الإدارات والفروع، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بخدمات الاتصالات في عموم المحافظات.