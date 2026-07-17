- وجه وزير النقل اليمني الوكالات الملاحية للتواصل مع شركات الشحن، مثل "بيك شيبينغ لاين"، لنقل حاويات بضائع عالقة إلى ميناء عدن، استجابة لشكاوى التجار اليمنيين بشأن الخسائر المالية وتأخير وصول البضائع. - شددت وزارة النقل على ضرورة التزام الخطوط الملاحية بتعهداتها التعاقدية لضمان وصول البضائع دون تأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القضية بصورة عاجلة للحد من الأضرار التي لحقت بالتجار والقطاع التجاري. - تأتي هذه الجهود ضمن مساعي الوزارة لحماية مصالح التجار وتسهيل حركة الاستيراد، وسط تحديات تواجه قطاع النقل البحري في اليمن بسبب التوترات الأمنية والإجراءات التشغيلية.

وجّه وزير النقل في حكومة اليمن المعترف بها دولياً، محسن العُمري، الوكالات الملاحية العاملة في البلاد بمخاطبة شركات الشحن البحري، وفي مقدمتها شركة "بيك شيبينغ لاين" (Peak Shipping Line)، لإلزامها بنقل حاويات بضائع عالقة تخص تجاراً يمنيين في موانئ بعض دول المنطقة إلى ميناء عدن، وفقاً للعقود والاتفاقيات المبرمة مع أصحاب البضائع.

وقالت وزارة النقل، في بيان صدر الجمعة، إن هذه التوجيهات جاءت استجابة لشكاوى تقدم بها عدد من التجار اليمنيين بشأن استمرار بقاء حاوياتهم في موانئ إقليمية، وما ترتب على ذلك من خسائر مالية وتأخير في وصول البضائع إلى الأسواق المحلية. وأكد الوزير، في خطاب رسمي، أن الوزارة تتابع أوضاع الشحنات العالقة باهتمام بالغ، مشدداً على ضرورة التزام الخطوط الملاحية بتنفيذ تعهداتها التعاقدية وضمان وصول البضائع إلى وجهتها النهائية دون تأخير.

وأضاف البيان أنّ الوزارة طلبت من الوكالات الملاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع الشركات الناقلة لمعالجة القضية بصورة عاجلة، بما يحد من الأضرار التي لحقت بالتجار والقطاع التجاري في اليمن جراء تأخر وصول الشحنات. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري والتجارة الخارجية في اليمن، وسط اعتماد البلاد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية والسلع الأساسية.

اقتصاد عربي الموانئ اليمنية على صفيح ساخن

وأكدت وزارة النقل أنّ معالجة ملف الحاويات العالقة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى حماية مصالح التجار اليمنيين، وتسهيل حركة الاستيراد، وإزالة المعوقات التي تواجه تدفق السلع عبر الموانئ اليمنية، وفي مقدمتها ميناء عدن. ويشهد قطاع الشحن البحري في اليمن خلال السنوات الأخيرة اضطرابات متكرّرة مرتبطة بالتوترات الأمنية والإجراءات التشغيلية في عدد من الموانئ الإقليمية، الأمر الذي انعكس على تكاليف النقل وسلاسل الإمداد، وفاقم من الأعباء الاقتصادية على المستوردين والمستهلكين في بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين معظم احتياجاته الأساسية.