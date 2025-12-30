اليمن يشعل فتيل قلق أسواق المال... تراجع حاد في بورصات الخليج

- شهدت بورصات الخليج تراجعاً حاداً بسبب تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات حول اليمن، حيث انخفض مؤشر دبي بنسبة 2%، وأبوظبي والسعودي بنسبة 1% لكل منهما، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تصعيد الصراع الإقليمي. - الغارات السعودية على الانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات زادت من حدة التوتر، مما يهدد بصدام شامل بين الحليفين الخليجيين في اليمن، بينما أعربت الإمارات عن أسفها للغارات. - تراجعت أسهم كبرى الشركات مثل إعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي، بينما استقرت أسعار النفط، وارتفع المؤشر البحريني بعد إعلان إصلاحات مالية جديدة.

شهدت بورصات الأسهم الخليجية تراجعاً حاداً عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، على خلفية تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات بشأن اليمن، في مؤشر يعكس مخاوف المستثمرين من تصعيد محتمل في الصراع الإقليمي.

وفي التفاصيل، أظهرت البيانات أن مؤشر دبي تراجع بنسبة 2%، بينما هبط كل من مؤشر أبوظبي والمؤشر السعودي بنسبة 1% لكل منهما، مع تسجيل مؤشر دبي أكبر انخفاض يومي منذ يونيو/حزيران الماضي، بحسب رويترز. وجاء هذا التراجع بعد ساعات من إعلان السعودية أن أمنها الوطني خط أحمر، عقب شنّ التحالف الذي تقوده المملكة غارات على ما وصفته بدعم عسكري خارجي للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات، وطالبت القوات الإماراتية بالاستجابة لمطالب مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمغادرة البلاد.

وجاءت الغارات لتضع المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهة مباشرة مع القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، ما جعل الحليفين الخليجيين يقتربان من صدام شامل في اليمن، الذي يشهد حرباً أهلية منذ 2014. من جهتها، أعربت الإمارات عن أسفها الشديد حيال بيان السعودية، مشيرة إلى مفاجأتها بالغارة الجوية على ميناء المكلا.

على صعيد الأسهم، تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.8%، وبنك دبي الإسلامي 2.3%، بينما هبطت الأسهم السعودية بقيادة شركة التعدين العربية السعودية 2.6%، ومصرف الراجحي 0.3%، وأرامكو 0.3%. وعلى الرغم من التوترات، لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر، وسط تقييم المستثمرين لتراجع الآمال في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

أما على مستوى بقية بورصات الخليج، فقد أنهى المؤشر القطري تعاملاته مستقراً تقريباً، فيما تراجع المؤشر العُماني 0.6% والمؤشر الكويتي 1.3%. وعلى العكس، ارتفع المؤشر البحريني 0.6% بعد إعلان البلاد أمس الاثنين، عن حزمة إصلاحات مالية جديدة. وخارج الخليج، سجل مؤشر الأسهم القيادية في مصر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، في ظل استمرار تداعيات التوتر الإقليمي على الأسواق المالية العربية.

(العربي الجديد، رويترز)