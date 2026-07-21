اليمن يبحث إجراءات استئناف تصدير النفط ويقيّم خسائر التوقف منذ 2022

- ترأس رئيس الوزراء اليمني اجتماعاً في عدن لبحث استئناف تصدير النفط، بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن إعادة تشغيل القطاع، حيث ناقش الاجتماع الخطوات الفنية والإدارية اللازمة وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية. - استعرضت اللجنة الخسائر الاقتصادية منذ توقف صادرات النفط في أكتوبر 2022 بسبب الهجمات على الموانئ، وتأثير ذلك على الإيرادات العامة وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن استعادة تصدير النفط تمثل استحقاقاً وطنياً. - شدد الاجتماع على تخصيص عائدات النفط لدعم الالتزامات الأساسية للدولة، مع توجيه اللجنة لاستكمال المتطلبات الفنية والإدارية بسرعة، لضمان استئناف التصدير بكفاءة وحماية المصالح الوطنية.

ترأس رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية شائع الزنداني، الثلاثاء، اجتماعاً للجنة العليا لتسويق النفط الخام في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستئناف تصدير النفط، في خطوة تأتي بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المضي نحو إعادة تشغيل هذا القطاع الحيوي. وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية المطلوبة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات واستعادة أحد أهم الموارد السيادية للدولة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما استعرضت اللجنة حجم الخسائر الاقتصادية والمالية التي تكبدتها الدولة منذ توقف صادرات النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إثر الهجمات التي استهدفت موانئ ومنشآت تصدير النفط، وما ترتب على ذلك من تراجع الإيرادات العامة وانعكاساته على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية. وأكد الزنداني خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على تحويل توجيهات مجلس القيادة الرئاسي إلى خطوات تنفيذية تضمن استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، معتبراً أن استعادة هذا المورد تمثل استحقاقاً وطنياً وسيادياً وحقاً لليمنيين في الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التنفيذية التي تم بحثها لاستئناف تصدير النفط؟ ما هي أبرز الانعكاسات الاقتصادية لتوقف صادرات النفط منذ 2022؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف أن عائدات النفط ستخصص لدعم الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك دفع الرواتب وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، معتبراً أن استمرار توقف القطاع النفطي يفاقم الأوضاع المعيشية ويحد من قدرة الحكومة على إدارة الأزمة الاقتصادية. ووجّه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال المتطلبات الفنية والإدارية، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى الإنجاز، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.

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وأكد المشاركون في الاجتماع أن إعادة تصدير النفط تمثل أولوية للحكومة في المرحلة الحالية، باعتبارها المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مع التشديد على أهمية المواءمة بين استئناف التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية.

وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني قد أقر، أمس الاثنين، حزمة إجراءات لدعم استئناف تصدير النفط، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية بعد ما يقارب أربعة أعوام من التراجع الاقتصادي وتقلص الإيرادات العامة. يشار إلى أن توقف صادرات النفط اليمنية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 شكّل أحد أبرز أسباب أزمة السيولة وتراجع الإيرادات العامة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بعد تعرض موانئ ومنشآت تصدير في حضرموت وشبوة لهجمات تبنتها جماعة الحوثيين، ما أدى إلى فقدان الخزينة العامة موردها الرئيس وتفاقم أزمة المرتبات والخدمات.