اليمن... نيران الصراع تطوّق معيشة سكان حضرموت والمهرة

- تتصاعد التوترات في حضرموت والمهرة، حيث يعاني سكان حضرموت من أزمات معيشية بسبب الاشتباكات وإغلاق الطرقات، بينما تبقى المهرة أقل تأثراً مع مخاوف من تفاقم الأوضاع. - الصراع العسكري يتصاعد مع رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الانسحاب، مما دفع السعودية لتنفيذ غارة جوية في ميناء المكلا، وهو منفذ حيوي في حضرموت. - الأوضاع في المهرة مستقرة نسبياً مع توفر السلع واستمرار الكهرباء، بينما حضرموت تعتبر منطقة استراتيجية بسبب احتوائها على 51% من الاحتياطي النفطي اليمني.

بينما تتصاعد التوترات بصورة غير مسبوقة في حضرموت والمهرة شرقي اليمن، يمضي السكان بإصرار شديد في كفاحهم اليومي المضني للعيش وسط أحداث ساخنة تطوقهم من كل اتجاه حيث تقترب من مصادر دخلهم اليومية وأسواق السلع والمواد الغذائية والخدمات العامة.

وتتفاوت التأثيرات بين مناطق المحافظتين، حيث تتركز معاناة المواطنين بدرجة رئيسية في مناطق التوترات في وادي وصحراء حضرموت، مع تحولها إلى مناطق نزاع تشهد توترات شديدة واشتباكات يومية متقطعة وإغلاق لبعض الطرقات حيث تتصاعد الأزمات المعيشية والغذائية والخدمية في هذه المناطق، فيما تبقى المعيشة في المهرة أقل تأثراً مع مخاوف من تفاقم الأوضاع بسبب تصاعد الصراع.

يحصل ذلك في ظل تفاقم الصراع العسكري بسبب استمرار المجلس الانتقالي الجنوبي في رفض الانسحاب من محافظتي المهرة وحضرموت، وفي المقابل صعّدت السعودية موقفها من الانفصاليين، عبر تنفيذ التحالف الذي تقوده غارة جوية محدودة، صباح أمس الثلاثاء، استهدفت دعماً عسكرياً أجنبياً في ميناء المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وميناء المكلا يعد من أهم الموانئ اليمنية، ويعد المنفذ البحري الوحيد في محافظة حضرموت المطل على بحر العرب وافتُتح عام 1985 بهدف خدمة الحركة التجارية والنفطية في المنطقة.

وفي ظل سخونة الصراع، يشكو سكان حضرموت من شح الغاز المنزلي، وغلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي أصبحت تفوق قدرات كثير من السكان.

وباتت أسواق حضرموت والمهرة في حالة ترقب وقلق نتيجةً للتطورات الراهنة المتصاعدة على إثر سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وسط اشتباكات وتطورات متلاحقة تنذر بتأزيم الأوضاع على المستويات المعيشية كافة، وتمنع انسياب حركة السلع بين أسواق المناطق المختلفة. كذلك يعاني المواطنون من تكرار انقطاعات الكهرباء التي يتوقع أن تزيد بسبب الأحداث الراهنة.

ويشكو السكان من تأخر صرف رواتب الموظفين، وهي مشكلة عامة تشمل مختلف المحافظات المفترض وقوعها تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

يقول المواطن أحمد الجابري، من سكان حضرموت، لـ"العربي الجديد"، إن المشكلة الأبرز التي يعانون منها تكمن في شح السيولة بسبب عدم صرف الرواتب منذ نحو شهرين، حيث يشعر الكثير من المواطنين والموظفين، على وجه التحديد، من قلق بالغ نتيجةً لهذا الصراع، ووصول الوضع إلى مرحلة يعجزون فيها عن تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية، فيما يؤكد التاجر عبد الرحمن مسعد لـ"العربي الجديد"، أن هناك ركوداً بسبب هذه الأحداث وأزمة السيولة.

من جانبه، يؤكد الصحافي والناشط الاجتماعي في سيئون بوادي حضرموت محمد سليمان لـ"العربي الجديد"، أن الأوضاع ما زالت مستقرة في بعض المناطق، حيث نفذت الجهات المعنية حملات على الأسواق لضبط الأسعار التي لم تشهد أي تغير حتى الآن بسبب الأحداث الراهنة.

ويضيف: غير أن الوضع يختلف في مناطق التوترات مثل الشحر وغيل بن يمين التي يشكو المواطنون فيها من تأثر حركتهم وتنقلاتهم إلى أعمالهم وأشغالهم بسبب التوترات والاشتباكات في هذه المناطق، كذلك أثرت بحركة انسياب السلع والبضائع، إضافة إلى تأثر بعض الخدمات العامة حيث تتفاقم أزمة الغاز والكهرباء والوقود في ظل تصاعد التوترات والتعزيزات العسكرية بما ينذر بمواجهة عسكرية شاملة حيث يشكو سكان هذه المناطق من ضعف قدراتهم على مواجهة تبعات هذه الأحداث.

في السياق، يؤكد أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت، محمد الكسادي، لـ"العربي الجديد"، أن أخطر التبعات لهذه الأحداث حتى الآن تتمثل بمشكلة الرواتب التي لم تصرف آخر شهرين، فيما تتوفر الخدمات العامة التي لم تتأثر في بعض المناطق بما يحصل حتى الآن، وهذا هو الوضع السائد في مدينة المكلا ومناطق ساحل حضرموت.

وحسب الكسادي، يصر العمال على تأدية أعمالهم رغم الاضطرابات، خصوصاً من يعملون في البناء والأسواق ومختلف القطاعات التجارية لتوفير احتياجاتهم المعيشية اليومية.

من جانبه، يقول عميد كلية الإعلام في جامعة المهرة، عبد الله بخاش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدماتية في المهرة لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر نتيجة التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظتا المهرة وحضرموت، فالسلع الغذائية متوفرة وأسعارها ثابتة.

كذلك تستمر الكهرباء في المهرة بالعمل وفق نظام إطفاء معتاد منذ ما قبل الأحداث الأخيرة، حيث يتمثل هذا النظام بساعتي إضاءة مقابل ساعتي إطفاء، فيما تتركز الأزمة كما هو الحال في حضرموت ومختلف مدن جنوبي اليمن بالغاز المنزلي بسبب شح المعروض منه، مع ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.

وبخصوص الرواتب، يوضح بخاش أن السلطة المحلية في المهرة تتكفل منذ سنوات بدفع رواتب جزء واسع من الموظفين المتعاقدين، وخصوصاً بعد تدهور المركز المالي للحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن التحول الذي يمكن حصره يتمثل تحديداً بالمظاهر الاحتجاجية والاعتصامات والمظاهر الأمنية والاستقطابات السياسية.

ومحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن أهم الركائز الإيرادية في الاقتصاد اليمني الحديث، إذ تحتضن المحافظة 51% من الاحتياطي والإنتاج النفطي في البلاد، وخصوصاً في حوض المسيلة الذي يُعد أوسع حقول اليمن وأغناها على الإطلاق، يليه حوض مأرب بنسبة 32% وشبوة بنسبة 17%.