اليمن: حلف قبائل حضرموت يسيطر على حقول نفط المسيلة بهدف "تأمينها"

- أعلنت قوات "حماية حضرموت" تأمين منشآت نفط المسيلة لتعزيز الأمن قبيل فعالية المجلس الانتقالي الجنوبي في سيئون، وسط توتر بين الأطراف المختلفة في المحافظة. - حضرموت تشهد توتراً مع انتشار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت، حيث تعتبر المحافظة ذات أهمية استراتيجية بسبب ثرواتها النفطية وموانئها الحيوية. - حضرموت تحتوي على 51% من الاحتياطي النفطي في اليمن، وتعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد اليمني، مع صراع على النفوذ والموارد في المنطقة.

أعلن حلف قبائل حضرموت، السبت، أن وحدات من قوات "حماية حضرموت" قامت بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وذلك قبيل الفعالية المزمع تنظيمها من قبل الانتقالي الجنوبي في مدينة سيئون بوادي حضرموت.

وأكد الحلف في بيان صادر عنه أن تأمين حقول النفط جاء لغرض "تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي، باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية".

وشدد الحلف على أن الأمور تحت السيطرة وأن أعمال الشركات مستمرة على طبيعتها، وتمشي بالطريقة الروتينية المعتادة وأن التعزيزات العسكرية تأتي إلى جانب قيادة حماية الشركات ولن تسمح بحصول أي تخريب من أي جهة كانت.

وجاء إعلان حلف قبائل حضرموت قبل يوم واحد من الفعالية التي يزمع المجلس الانتقالي الجنوبي تنظيمها في مدينة سيئون، عاصمة حضرموت الوادي، في ذكرى يوم الجلاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي الفعالية التي قال المجلس الانتقالي الجنوبي إنها مناسبة لإعلان موقف حازم يطالب بالتحرير الكامل لوادي وصحراء حضرموت من قبضة القوات التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، والتي يتهمها الانتقالي بأنها "عائق أمام الاستقرار ونهب للثروات".

وفي السياق نفسه، قالت المنطقة العسكرية الثانية للجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في بيان نشره مركزها الإعلامي على فيسبوك، إن "مجاميع مسلحة تابعة لعمرو بن حبريش العليي (رئيس حلف قبائل حضرموت) قامت، صباح اليوم، بالاعتداء على بعض المواقع التابعة لقوات حماية الشركات، واقتحام مواقع في شركة بترومسيلة النفطية".

واعتبر البيان أن هذا الأمر يعد تصعيداً خطيراً للأوضاع من قبل من وصفها بمجاميع خارجة عن القانون، واستهدافاً لواحدة من أهم مقدرات الشعب ممثلة في شركة بترو مسيلة النفطية.

يأتي ذلك وسط استمرار حالة التوتر في حضرموت مع انتشار قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بضم حضرموت تحت إدارته مناديا بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وأخرى تابعة لحلف قبائل حضرموت الذي ينادي بحكم حضرموت من قبل أبنائها ورفض قدوم قوات من خارجها دفع بها المجلس الانتقالي، وثالثة تابعة للمنطقة العسكرية الثانية في وزارة الدفاع.

وتشكل حضرموت حوالي ثلث مساحة اليمن وفيها موانئ حيوية وتعد من أغنى محافظات البلاد بالثروة النفطية، ما جعلها مصدر صراع بين عدة أطراف رغم إنها كانت بمنأى عن الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات.

وكان المجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن قد قام بحشد الآلاف من مسلحيه من محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وشبوة إلى محافظة حضرموت الغنية بالنفط، بالإضافة إلى التشكيلات العسكرية التابعة له، وأبرزها الحزام الأمني والدعم الأمني والنخبة.

والأحد الماضي، هدد أبو علي الحضرمي، قائد قوات الدعم الأمني التابعة لـ"الانتقالي"، حلف قبائل حضرموت بأنه لن يسمح لبن حبريش (زعيم حلف قبائل حضرموت) بالتمدد في المحافظة، وهو الموقف الذي واجهه الحلف بالدعوة إلى المقاومة بكل الطرق والوسائل للدفاع عن حضرموت وثرواتها، في مواجهة القوى الوافدة من خارج المحافظة، وذلك رداً على التحشيد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.

النفط والصراع

ويتبنى حلف قبائل حضرموت، الذي تشكّل عام 2013، خيار الحكم الذاتي للمحافظة الغنية بالنفط، ويُطالب الحلف بحصة من إيرادات النفط والغاز لصالح المحافظة، إذ ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في مناطق الهضبة (هضبة حضرموت) التي تضم منشآت النفط والغاز.

ويعتبر قطاع المسيلة النفطي في حضرموت من أكبر الحقول النفطية في اليمن، إذ إنه يمثل أكثر من 39% من إجمالي الإنتاج النفطي، ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في البلاد بطاقة إنتاجية قدرتها وزارة النفط اليمنية في العام 2006 بحوالي 51.7 مليون برميل.

ويصف الخبير اليمني في النفط والغاز عبد الغني جغمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، محافظة حضرموت بأنها من أهم الركائز الإيرادية في الاقتصاد اليمني الحديث، إذ تحتضن المحافظة 51% من الاحتياطي والإنتاج النفطي في البلاد، وخصوصاً في حوض المسيلة الذي يُعد أوسع حقول اليمن وأغناها على الإطلاق، يليه حوض مأرب بنسبة 32% و شبوة بنسبة 17%.

يضيف جغمان أنه على مستوى الإنتاج، فقد بلغ متوسط إنتاج بترومسيلة قبل الحرب نحو 55– 65 ألف برميل يومياً، هذا وقد بلغ إنتاجها في 2002 سابقاً 230 ألف برميل يومياً في فترات الذروة. ورغم التراجع الكبير خلال سنوات الصراع، يشكّل إنتاجها الحالي النسبة الأكبر من صادرات البلاد، حيث كانت تُصدر 35 ألف برميل يومياً إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2022 عندما توقف تصدير النفط نهائياً بسبب ضربات الحوثيين لميناء الضبة.

أما الخبير الاقتصادي محمد الكسادي، أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة حضرموت، فقال لـ"العربي الجديد": "صحيح أن محافظة حضرموت نفطية وتمتلك شريطاً ساحلياً يزيد عن 300 كيلومتر، لكن عائداتها كانت جميعها تذهب للدولة، باستثناء ما وجه به الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي قبل فترة بأن تكون 20% من هذه العائدات النفطية لمحافظة حضرموت:.

وأشار الكسادي إلى أن إنتاج الحقل ضعيف في ظل انخفاض أسعار النفط، إذ تحتاج لفترة تصل إلى 30 يوماً لتجميع مليون برميل، موضحاً أن ما يجري عبارة عن صراع نفوذ على الموارد تقف خلفه دولاً خارجية.