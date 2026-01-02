اليمن: توجيهات باستئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون

- وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بتسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون في حضرموت، لتخفيف معاناة المواطنين وضمان استمرار الحياة الطبيعية، في ظل حملة عسكرية لاستعادة حضرموت من المجلس الانتقالي الجنوبي. - أدت الحملة العسكرية إلى استعادة مدينة ومطار سيئون، مما يمهد لعودة الحكومة للعمل من حضرموت وإجراء تعديل حكومي، بينما توقفت رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن الدولي وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي. - يُعتبر مطار عدن الدولي الوحيد الذي كان يعمل في اليمن بعد إغلاق مطار صنعاء، ومع إغلاق مطار سيئون، تتفاقم أزمة السفر. نفت الحكومة اليمنية إغلاق مطار عدن، محملة المجلس الانتقالي مسؤولية أي تداعيات.

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الحكومية "سبأ" إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وجّه بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون في حضرموت شرقي البلاد، وتأمين الخدمات العامة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وضمان استمرار دورة الحياة الطبيعية في المحافظة.

وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع إطلاق حملة عسكرية واسعة لاستعادة حضرموت من التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً الذي سيطر عليها منذ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، خاصة مدينة سيئون، حيث سبَّب ذلك إغلاقَ مطار سيئون وتحويله إلى موقع عسكري تتركز فيه قوات تابعة للمجلس.

وأدت الحملة العسكرية إلى استعادة مدينة ومطار سيئون حيث تشير التوقعات أن التوجيهات بإعادة تشغيل المطار وتأمين الخدمات تمهد لعودة الحكومة ورئيسها للعمل من محافظة حضرموت وتحديداً من مدينة سيئون حيث من المتوقع كذلك إجراء تعديل حكومي يشمل تغيير الوزراء المؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي في السيطرة على حضرموت والمهرة.

وكانت رحلات الخطوط الجوية اليمنية قد توقفت من مطار عدن الدولي حيث اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المجلس الانتقالي الجنوبي بالتسبب في توقف الرحلات وإغلاق المطار الوحيد العامل في اليمن، وذلك رداً على اتهامات وزارة النقل في عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي أزمة سفر خانقة وصلت إلى ذروتها مع توقف رحلات المشغل الوطني الوحيد الخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن الدولي بعد إلغاء رحلات "اليمنية" المجدولة للخميس والجمعة وعددها 8 رحلات تشمل القاهرة وعمّان وجدة ، حيث باتت بذلك أجواء اليمن مغلقة بالكامل.

ويعتبر مطار عدن الدولي الوحيد الذي لا يزال يعمل في اليمن ويستخدمه جميع المواطنين اليمنيين بعد إغلاق مطار صنعاء بسبب قصف العدوان الإسرائيلي خلال الفترة الماضية الذي دمر 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، مسبِّباً أزمةَ معاناةٍ واسعة تفوق قدرات الناقل الوطني واليمنيين على تحملها.

وتستخدم الخطوط الجوية اليمنية إلى جانب مطار عدن، مطار سيئون في حضرموت منذ بدء الحرب والصراع في اليمن في العام 2015، عقب إغلاق مطار صنعاء الدولي بسبب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أُعيد تشغيل المطار في منتصف العام 2022، قبل أن يُغلَق بسبب تعرضه لقصف إسرائيلي أدى إلى تدمير 4 طائرات تابعة للخطوط "اليمنية".

وأُغلِق مطار سيئون في محافظة حضرموت منذ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول بسبب التوترات التي تشهدها المحافظة اليمنية الاستراتيجية الغنية بالنفط والموارد على إثر سيطرة تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عليها وعلى محافظة المهرة، مع بقاء مطار عدن الدولي للعمل قبل أن يُغلَق أمس الخميس، وسط اتهامات متبادلة من جميع الأطراف.

وكان مصدر حكومي يمني، قد نفى، أمس الخميس، صدور أي قرار بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن السلطات الملاحية، وبالتنسيق مع قيادة التحالف بقيادة السعودية، أقرّت إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات الخارجية، قابلة للمراجعة، دعماً لجهود خفض التصعيد وعملاً بإعلان حالة الطوارئ وآليات التفتيش المعمول بها دولياً.

وحمّل المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن توجيهات وزير النقل المحسوب عليه بإغلاق المطار، معتبراً أن مثل هذه الخطوات من شأنها تعطيل السفر المدني والإنساني وزيادة معاناة المواطنين، مشدداً على أن الحكومة والتحالف يسعيان إلى الحفاظ على استمرار الرحلات الجوية مع منع أي استخدام غير مشروع للمنافذ السيادية.