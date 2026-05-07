اليمن: تعز تقر تسعيرة كهرباء وتلغي رسوم الاشتراك الشهري

- أقرت السلطة المحلية في تعز تسعيرة كهرباء جديدة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية، مع إلغاء رسوم الاشتراك الشهري، وتحديد أسعار الكيلوواط بناءً على نوع الإنتاج وتكلفة الوقود. - تشمل التسعيرة الجديدة 900 ريال للكيلوواط عبر مولدات الديزل، و750 ريالاً لنظام الهايبرد، و560 ريالاً للنظام الهجين، بينما تتراوح تعرفة الطاقة الشمسية بين 300 و400 ريال. - دعت السلطة المواطنين للالتزام بالتعرفة الجديدة والإبلاغ عن المخالفات، وسط خلافات مع ملاك المحطات الذين اقترحوا تسليم المولدات للسلطة المحلية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة.

أقرت السلطة المحلية في تعز وسط اليمن، اليوم الخميس، تسعيرة كهرباء تجارية جديدة، تضمنت خفضاً متفاوتاً للأسعار بحسب نوع الإنتاج، مع إلغاء رسوم الاشتراك الشهري في جميع محطات الكهرباء التجارية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن السكان.

وبحسب بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، وجّه محافظ تعز نبيل شمسان باعتماد مصفوفة تسعيرية مرتبطة بنوع الإنتاج وتكلفة الوقود، وحددت سعر الكيلوواط المنتج عبر مولدات الديزل بـ900 ريال (الدولار = 1560 ريالاً)، على أساس سعر ليتر الديزل عند 2000 ريال، مع قابلية التعديل صعوداً وهبوطاً وفق تغيرات أسعار الوقود. كما حددت السلطة المحلية سعر الكيلوواط بـ750 ريالاً لنظام (الهايبرد) الذي يعتمد على الديزل والطاقة الشمسية نهاراً، و560 ريالاً للنظام الهجين، بينما تراوحت تعرفة الكهرباء المنتجة عبر الطاقة الشمسية المستقلة بين 300 و400 ريال للكيلوواط.

وأكدت السلطة المحلية منع تحصيل أي رسوم تحت مسمى الاشتراك الشهري، وإلغاءها رسمياً في جميع المحطات التجارية، مشيرة إلى توجيه مكاتب الكهرباء والصناعة والتجارة والشرطة، إضافة إلى السلطات المحلية في المديريات، بالنزول الميداني ابتداءً من السبت المقبل لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة في الفواتير.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بسداد الفواتير وفق التعرفة المقرّة وعدم دفع أي رسوم إضافية، والإبلاغ عن المحطات المخالفة، معتبرة أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن مساعٍ لتنظيم قطاع الكهرباء التجارية وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة. وتأتي القرارات الجديدة بعد تصاعد الخلافات بين السلطة المحلية وملاك محطات الكهرباء التجارية في المدينة، على خلفية أسعار بيع الطاقة للمستهلكين، حيث بلغ سعر الكيلوواط الواحد 1400 ريال.

وكان ملاك المحطات قد اقترحوا، في مذكرة موجهة إلى المحافظ، تسليم المولدات للسلطة المحلية والمؤسسة العامة للكهرباء لتتولى إدارتها وتشغيلها، مبررين ذلك بعدم قدرتهم على الالتزام بالتسعيرة التي تحاول السلطة فرضها نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة.

واقترح ملاك المحطات أن تتكفل الدولة بتوفير الوقود والتشغيل مقابل حصولهم على 100 ريال عن كل كيلوواط منتج.

وتعيش تعز، وهي إحدى أكثر المدن اليمنية تضرراً من الحرب، أزمة كهرباء مزمنة منذ سنوات، إذ توقفت المحطات الحكومية عن العمل مع اندلاع الحرب، ما دفع السكان للاعتماد بشكل شبه كامل على الكهرباء التجارية والطاقة الشمسية، وسط شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للسكان.